”Fibula de la Suseni” acordată jurnalistei Paula Rusu

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a decernat joi, 1 decembrie 2022, Diploma de Excelență și distincția ”Fibula de la Suseni” jurnalistei Paula Rusu, totodată trainer de comunicare și activist pentru sănătate.

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată cu prilejul Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

În cadrul aceluiași eveniment, prefectul Mara Togănel a acordat ”Fibula de la Suseni” altor cinci personalități care au avut o contribuție importantă la viața comunității mureșene de-a lungul carierei: Magda Bercea – director al filialei Crucea Roșie Mureș, Rareș Cojoc – multiplu campion la dans sportiv, numărul 1 în clasamentul mondial Adult Standard, Aurelian Grama – jurnalist, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business, Ioan Husar – jurnalist, redactor șef al cotidianului Cuvântul Liber și Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó – medic boli infecțioase.

Tenacitate, curaj, perseverență, implicare, altruism și bucurie

Laudatio-ul pentru jurnalista Paula Rusu a fost prezentat de Cristina Manoilă, ex-jurnalistă, astăzi unul dintre cei mai apreciați organizatori de evenimente din județul Mureș:

”Ne cunoaștem de aproape 25 de ani. Deși, n-am fost colege nici la grădinița, nici la școală. Drumurile ni s-au intersectat pentru prima dată în facultate, la Cluj, dacă țin bine minte, ne-a facut cunoștință o prietenă comună. Paula era studentă la Facultatea de Filosofie, Antropoligie, Jurnalism – UBB – Cluj. Apoi, ne-am mai intersectat o dată, profesional, de data aceasta, la Tv. Am fost colege, ne vedeam pe aceeași sticlă, dar pe două butoane diferite ale telecomenzii, ea la ProTV, unde a fost reporter de teren și producător general. Apoi, pentru scurt timp, am ajuns în aceeași barcă, la Antena 3, în 2007, punct în care, drumurile noastre s-au despărțit și fiecare și-a urmat destinul.

De aici este vorba doar despre Paula. Timp de șapte ani, în studiourile Antena 3, TVR, Realitatea TV și România Tv a moderat emisiuni cu audiențe de invidiat: ”Ediția de week-end”, ”Cheia zilei”, ”Deschide lumea”, ”România lui…” avându-i invitați pe cei mai influenți, interesanți, huliți sau iubiți oameni ai momentului sau a prezentat în jurnale de știri, cele mai fierbinți evenimente.

Din 2016, povestea Paulei se scrie astfel: Sunt Paul Rusu și am un plămân și jumătate. Nu o spune cu disperarea unui om bolnav, nu se victimizează. A vorbit cu specialiști, a încercat să înțeleagă, a învățat și a decis să dea mai departe. Paula, din 2016, vorbește despre o realitate, pe care nici ea, nici mulți dintre noi nu o credeam posibilă: imbolnăvirea de tuberculoză. A trecut peste și a avut puterea să se dea exemplu și să lupte pentru drepturile miilor de bolnavi de tuberculoză din acestă țară, stigmatizați. Deși i-am promis că nu voi folosi cuvinte mari, are câteva reușite pe care trebuie să le amintim. Dacă nu acum, atunci când?

Din 2016 Paula este Pacient ambasador Stop – Tuberculosis Partnership Geneva, iar, din 2019, Pacient Ambasador la Adunarea Generală ONU. Din același an, Paula este realizator al proiectului video-jurnalistic de interviuri “Cu Paula în Sufragerie”, asta dupa ce a lansat bloggul www.paularusu.ro scopul fiind acela de mediatizare, conștientizare și prevenție în ceea ce privește impactul tuberculozei în Romania, țara care furnizează 25% din cazurile de tuberculoză din UE. Temele abordate vizează în principal subiecte medicale și sociale: de legislație, privitor la drepturile omului, drepturile pacientului, accesul la servicii medicale și la tratament adecvat nevoilor bolnavului indiferent de boala de care suferă.

A fost activist pentru Legea Tuberculozei – o lege menită să sprijine social pacientul cu tuberculoză, ajutând la limitarea numărului de îmbolnăviri, doarece România e țara cu cel mai mare număr de bolbani de tuberculoză din Uniununea Europeană și este coordonator de comunicare pentru cel mai mare proiect mobil, cu caravane, de depistare activă a tuberculozei din Romania derulat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, un proiect pe fonduri europene.

În 2018 , Paulei Rusu i s-a acordat distincția “International Woman of Courage” de către Departamentul de Stat SUA prin Ambasada de la București

Închei sintetizând chiar cu cuvintele Paulei de pe blogg-ul său: Paula Rusu, jurnalist, trainer de comunicare, moderator, blogger, activist pentru sănătate. Și cine știe ce va mai urma.

Felicitări, Paula, pentru tenacitate, curaj, perseverență, implicare, altruism și bucurie. Paula, un om care iubește viața și oamenii. La Mulți Ani, Paula, pentru azi și pentru mâine!”.

”E importantă educația, e importantă prevenția”

Momentul prezentării Laudatio-ului a fost urmat de alocuțiunea susținută de către către Paula Rusu:

”Mulțumesc foarte mult, doamna prefect Mara Togănel, pentru această distincție. Sunt foarte onorată și în aceeași măsură accept cu mare umilință această distincție din două motive. Pentru că eu am crescut, am făcut școala, am copilărit la 5 kilometri de Suseni, acolo unde a fost descoperită Fibula, la Reghin. Am umblat la Târgu Mureș vreo șapte ani, am mai călătorit prin Ardeal cu școala, ca să spun așa, am făcut facultatea la Cluj unde m-am cunoscut cu Cristina, căreia îi mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase și extrem de emoționante.

S-a vorbit foarte mult despre partea de sănătate în care sunt implicată. Consider că este extrem de important pentru fiecare dintre noi două, poate trei lucruri în viața noastră: copiii, părinții și sănătatea. Pentru că dacă la oricare din aceste categorii pe care le-am nominalizat scoateți sănătatea din ecuație, cu toții știți de fapt ce înseamnă pentru fiecare dintre noi momentul în care dăm de o problemă. Ceea ce mi s-a întâmplat mie a fost un ghinion. N-am să răscolesc mai mult povestea asta, este doar momentul în care eu am reușit să întorc puțin reflectorul și să mă uit către problemele de sănătate cu care se confruntă România, care nu sunt puține și sunt foarte fericită că printre cei care vor primi astăzi ”Fibula de la Suseni” sunt reprezentanți ai corpului medical care fac mult mai mult decât mine pentru pacienții din Mureș, de astă dată.

Partea legată de sănătate mi se pare esențială pentru că doar știind cu ce ne confruntăm știm ce avem de făcut. Lucrurile nespuse ajung în final să creeze probleme, dacă nu cumva chiar drame. Povestea legată de tuberculoză pentru mine a venit așa, ca un duș rece, pentru simplul motiv că eu eram convinsă la vremea respectivă că tuberculoza e eradicată în România pentru că aici, în Mureș, am filmat momentul în care au fost închise două spitale de tuberculoză, unul era la Brâncovenești, cu niște copii care erau bolnavi, cu handicap, o poveste dificilă din perioada respectivă, și încă unul undeva spre Târnăveni. Am fost ferm convinsă atunci că se închid pentru că nu mai există problema aceasta de sănătate în România. Și nu-i adevărat, am aflat-o pe urmă pe pielea mea.

Ceea ce am început să fac ulterior a fost să vorbesc despre felul în care putem să ne schimbăm viața fiind puțin mai atenți la sănătatea pe care în momentul în care am pierdut-o nu o mai putem recupera niciodată în stadiul în care a fost inițial. E importantă educația, e importantă prevenția pentru toate. E un lucru la care ar trebui să ne gândim cu mai multă atenție și consider că lucrurile se schimbă în România și văd lucrul ăsta și sunt extrem de fericită.

Și mai spun încă un lucru, pentru că suntem la zi de sărbătoare, dar nu numai pentru asta, ci pentru că obișnuiesc să spun. Sigur, sunt mulți dintre colegii mei jurnaliști aici și le mulțumesc pentru munca pe care o fac și îi felicit și pe cei care astăzi sunt onorați pentru munca pe care o fac pentru mureșeni în continuare în mod particular. Spuneam că suntem obișnuiți să punem reflectorul pe lucrurile rele pentru că doar așa le putem corecta. Eu îmi permit astăzi, pentru că m-am dat un pas în spate și nu mai sunt jurnalist de primă linie, ci vorbesc din pantofii celui care face advocacy pentru sănătate, să vă spun că se întâmplă lucruri bune în România. În sănătate se întâmplă lucruri bune, în administrație se întâmplă lucruri bune, în industria românească se întâmplă lucruri bune și spun asta nu doar pentru că suntem la moment de sărbătoare, ci pentru că e momentul să recunoaștem că nu suntme bătuți de soartă, nici măcar atunci când ne lovește o problemă mai mare de sănătate, pentru că din fericire există soluții.”

Alex TOTH