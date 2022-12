”Fibula de la Suseni” acordată jurnalistului Ioan Husar

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a decernat joi, 1 decembrie 2022, Diploma de Excelență și distincția ”Fibula de la Suseni” jurnalistului Ioan Husar, redactor șef al cotidianului Cuvântul liber și președinte al Consiliului de Administrație al SC Cuvântul liber SRL.

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată cu prilejul Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

În cadrul aceluiași eveniment, prefectul Mara Togănel a acordat ”Fibula de la Suseni” altor cinci personalități care au avut o contribuție importantă la viața comunității mureșene de-a lungul carierei: Magda Bercea – director al filialei Crucea Roșie Mureș, Rareș Cojoc – multiplu campion la dans sportiv, numărul 1 în clasamentul mondial Adult Standard, Aurelian Grama – jurnalist, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business, Paula Rusu – jurnalistă, trainer de comunicare și activist pentru sănătate și Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó – medic boli infecțioase.

Un ”ziarist de cursă lungă”

Laudatio-ul pentru jurnalistul Ioan Husar a fost prezentat de Ileana Sandu, redactor în cadrul aceluiași cotidian, Cuvântul liber:

”Albert Camus spunea, undeva, că „există un timp al trăirii şi un timp al mărturisirii…”

Asistăm astăzi, la un eveniment deosebit, emoţionant, onorant, pentru acei truditori ai breslei noastre pentru care „a trăi pentru a mărturisi” înseamnă o profesiune de credinţă, menită a opri, prin slova scrisă ori prin cuvântul rostit, „clipa cea repede”, proiectând-o în dăinuire şi aducere aminte.

Nu fără o doză de firească subiectivitate – dat fiindcă „gazetărim”, de câteva zeci bune de ani, pe strada Gheorghe Doja nr. 9, vom încerca, în cele ce urmează să schiţăm un portret al „ziaristului de cursă lungă” unul dintre cei mai longevivi gazetari din România, a cărui activitate, de peste 60 de ani, este, mai presus de orice, o „mărturie” a timpului şi… a timpurilor trăite, îmbinată cu o neobişnuită şi nesecată putere de muncă.

S-a născut în România Mare, la 17 martie 1936, în satul Caşva, de pe Valea Gurghiului, „într-o zonă cu păduri, cu o apă cristsalină ce curgea prin curtea casei, spre moara lui Lipu. Acum, nici pădurea, nici apa nu mai există”, îşi aminteşte, cu nostalgie, domnia sa. A străbătut, după propriile-i mărturisiri, trei regimuri, sisteme şi ideologii politice: dictatura (în timpul lui Carol al II-lea), perioada horthystă (1940-1944) comunismul (instalat de ruşi, în 1944) şi, în ultimele trei decenii, „originala” democraţie românească de care – nu-i aşa? – avem parte cu toţii. Oameni, fapte, întâmplări… Cu alte cuvinte, o întreagă istorie trăită pe viu, în direct, pe care retina memoriei avea să o transpună, cu minuţiozitate şi bună credinţă, în pagina de ziar, contabilizând în acest răstimp, mii de articole din toate genurile gazetăreşti – informaţia, reportajul, comentariul economic fiindu-i cele preferate.

O întâmplare – considerată, la vremea ei, „nefericită” – şi care merită să fie făcută publică în acest cadru festiv – s-a transformat în şansa de a îmbrăţişa o profesie pe care nu oboseşte, iată, să o practice cu implicare şi răspundere de mai bine de șase decenii: în 1960 – povesteşte, cu subtil umor domnia sa – drept sancţiune pentru refuzul de a accepta o importantă funcţie de stat, a fost aspru pedepsit de către tovarăşii de la butoane, din epocă, să lucreze la “Steaua Roşie”, unde, văzând şi făcând, a învăţat meserie la locul de muncă, iar mai apoi, prin studii de specialitate, certificate prin diplomă universitară. Nu l-au tentat funcţiile publice şi, cu atât mai puţin cele politice însă, de când a pus mâna pe condei, s-a încăpăţânat să nu-l mai lase, ocupând, de-a lungul vremii toate funcţiile redacţionale: redactor, redactor principal, şef de secţie, director economic, iar de patru ani redactor-şef al ziarului şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Cuvântul liber.

Convins că singura politică îngăduită, dar şi hărăzită gazetarului este cea a cetăţeanului care, în toate regimurile şi sub toate guvernările îşi doreşte să trăiască mai bine şi se bucure de munca lui, neaşteptând decât respect din partea celor care-i conduc destinele, domnul Ioan Husar contribuie, prin scrisul său, la îndreptarea lucrurilor din sfera economico-socială mureşeană, nesfiindu-se să critice neajunsurile, dar apreciind eforturile celor care lucrează pentru binele comun al arealului mureşean.

De-a lungul carierei, activitatea de ziarist i-a fost răsplătită: la Gala Presei Mureşene 2004, cu distincţia “Cuvântul liber” – cel mai bun management din mass-media mureşeană; la Gala Presei Mureşene din 2005 – premiul special al Galei pentru întreaga activitate de gazetar, la Gala Presei Mureşene 2021 – Diploma de Excelenţă pentru întreaga carieră de ziarist, timp de peste 60 de ani de presă scrisă la acelaşi ziar, „Cuvântul liber”.

În calitate de preşedinte al societăţii comerciale editoare a cotidianului pe care îl conduce, a fost răsplătit cu diplome de excelenţă, distincţii şi trofee, din care 25 i-au fost acordate de Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, pentru locul I în Topul firmelor şi diplome de excelenţă în afaceri.

În 2016, la 25 de ani de la reînfiinţarea Camerei din Comerţ şi Industrie Mureş, i s-a acordat, de către această instituţie Medalia Jubiliară, iar recent, la cea de a XXI-a ediţie a Topului Firmelor 2021, Cuvântul liber SRL s-a clasat pe locul I în domeniul Activităţi de editare a ziarelor, domnului Husar înmânându-i-se în cadru festiv Diploma de Excelenţă pentru cei 15 ani în care societatea comercială pe care o conduce s-a situat pe locul I în Top.

Atent observator al treburilor „Cetăţii”, încrezător în puterea cuvântului scris, deschide, cu largheţe, paginile ziarului, pentru consemnarea celor mai importante manifestări cultural-ştiinţifice care se petrec în urbea noastră, Societatea Scriitorilor Mureşeni decernându-i, în 2019, în cadrul Colocviilor Revistelor de Cultură şi de Ştiinţe Umaniste, Diploma de Excelenţă pentru atenţia deosebită acordată manifestărilor culturale din mediul universitar şi Premiul de Excelenţă „pentru corectitudinea profesională şi promovarea permanentă a valorilor culturale româneşti în paginile ziarului pe care îl conduce”, în cadrul ediţiei din septembrie 2022 a aceleiaşi manifestări, organizate sub egida Academiei Române.

Revenind la afirmaţia lui Albert Camus, din debutul acestei alocuţiuni, a sosit, iată, momentul în care, prin acordarea celei mai înalte distincţii a judeţului nostru „timpul trăirii şi timpul mărturisirii” se contopesc într-un exerciţiu de admiraţie, preţuire şi recunoştinţă pentru o biografie profesională şi un traseu jurnalistic de excepţie.”

”Am iubit și iubesc profesia de gazetar”

Momentul prezentării Laudatio-ului a fost urmat de alocuțiunea susținută de către către Ioan Husar, decanul de vârstă al jurnaliștilor mureșeni.

”Stimată doamnă prefect, vă mulțumesc pentru că v-ați gândit și la veteranii din presa scrisă și că în această zi de mare sărbătoare pentru poporul român, Ziua Națională a României, ați hotărât să îmi acordați cea mai înaltă distincție a județului Mureș, ”Fibula de la Suseni”. Consider că este o onoare, în semn de recunoștință a activității mele de peste 62 de ani depusă în slujba oamenilor, a presei scrise, pe care am slujit-o cu credință pentru triumful binelui și dreptății. Această înaltă distincție acordată de dumneavoastră este o răsplată a unei activități de gazetar în care am scris și publicat în cotidianul nostru mii de articole despre oameni, cu bucuriile și necazurile lor. Am fost întrebat de multe ori, de multe persoane, cum am reușit, cum am rămas atâta timp să lucrez la același ziar. Răspunsul e că am iubit și iubesc profesia de gazetar, o fac cu sufletul și cu dragoste față de oameni, indiferent de profesie și de funcție. Am întâlnit, am scris și am publicat articole din activitatea a zeci de mii de persoane, inclusiv cu prim miniștri, cu miniștri, între care domnii Tăriceanu, Isărescu, Radu Berceanu și alții. Sunt mulțumit de faptul că cetățenii au apreciat și apreciază articolele publicate în ziar prin care am contribuit într-o măsură și la îmbunătățirea activității instituțiilor din județul nostru”, a transmis redactorul șef al cotidianului Cuvântul liber.

La finalul discursului, Ioan Husar și-a exprimat dorința de a continua activitatea jurnalistică alături de ”colectivul mic” al ziarului.

”Îmi doresc să fiu sănătos, să continui împreună cu colectivul mic al ziarului de acum activitatea de realizare a ziarului Cuvântul liber, ziar de suflet al românilor mureșeni din județele vecine, din țară și din cele mai îndepărtate țări de pe glob. Aș aminti Australia, Canada, SUA, Coreea de Sud, Spania, Japonia, Marea Britanie, Germania, Franța, țările vecine, de unde primim scrisori de apreciere, de mulțumire, la adresa redactorilor, a colectivului nostru și a conducerii ziarului. Ziar care prin intermediul internetului este citit, apreciat de români aflați pretutindeni în lume ca și abonații din județ, din țară și din județele vecine”, a afirmat Ioan Husar, care a mai dezvăluit faptul că în prezent se află sub tipar trei volume ”în care se regăsesc cele mai importante momente din viața de ziarist și articole mai semnificative, cuprinse în 1.500 de pagini scrise mai ales în ultimii 30 de ani.”

Alex TOTH