Turneu caritabil de volei, la UMFST Târgu Mureș

Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș, susținător implicat activ în dezvoltarea performanței sportive și științei sportului, și Asociația Sportivă Dream by Dream cred cu tărie că sportul ne face mai puternici și își propun ca în perioada 3 – 4 decembrie 2022 să susțină o cauză nobilă prin organizarea unui turneu caritabil la Târgu Mureș, la care vor participa 32 de echipe din țară și Republica Moldova.

”Asociația Sportivă Dream by Dream a colectat, în ultimii șase ani, prin organizarea de evenimente sportive cu caracter caritabil, peste 80.000 de lei, pentru susținerea a peste 100 de copii și tineri cu diferite afecțiuni foarte grave. Turneul se adresează amatorilor de volei, indiferent de vârstă, și are ca scop colectarea de fonduri din taxa de participare cu ajutorul cărora vor fi susținute diverse cazuri sociale, dar și promovarea competițiilor sportive pe plan național”, au transmis organizatorii turneului.

Inițiativa își propune să fie un promotor al conceptului sănătate prin mișcare și implicarea tuturor persoanelor pasionate de activități sportive, indiferent de experiență sau vârstă, în turneul caritabil de volei CSU Dream.

”Peste 300 de persoane vor juca volei simultan, timp de două zile, pentru a susține prin sport o cauză nobilă. Alături de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cinci școli partenere vor asigura desfășurarea meciurilor prin punerea la dispoziția participanților infrastructura sportivă deținută: Liceul Tehnologic ”Ion Vlasiu”, Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”, Școala Gimnazială ”Romulus Guga”, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Tehnologic ”Electromureș.” Beneficiarul fondurilor strânse în urma turneului caritabil este Fundația Kiwi Casa Bucuriei, o casă de tip familial, înființată în anul 2004, cu scopul de a oferi o șansă la o viață normală copiilor defavorizați. Casa Bucuriei este locul în care copiii abuzați sau abandonați găsesc o adevărată familie, unde fiecare membru este încurajat și susținut să își urmeze chemarea până la cea mai completă variantă a sa”, au mai informat organizatorii turneului.

Duminică, 4 decembrie 2022, în preambulul Zilelor UMFST, în intervalul 15.00 – 17.00, la Sala de Sport „Dr. Anton Pongrácz”, strada Gheorghe Marinescu nr. 38 (campus UMFST), se va desfășura finala Turneului de Volei CSU Dream, unde este așteptată să participe întreaga comunitate academică și locală.

