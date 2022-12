Carosabil refăcut în Aleea Carpați

Distribuie

Lucrările la Aleea Carpați sunt finalizate, a anunțat, recent, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, prin intermediul unei postări făcută pe pagina proprie de Facebook.

”Au fost finalizate lucrările de refacere a carosabilului de pe Aleea Carpați. Am turnat un nou strat de asfalt pe carosabilul îndelung neglijat, am înlocuit bordurile vechi cu unele noi și am refacut marcajele rutiere. Atât timp cât vremea va permite, refacerea străzilor din oraş va continua”, a precizat edilul șef din municipiul Târgu Mureș.

