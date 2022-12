FOTOREPORTAJ: Laborator modern de Radioterapie, inaugurat la Târgu Mureș

Distribuie

Ministrul Sănătății din România, dr. Alexandru Rafila, a participat luni, 5 decembrie, la inaugurarea noului Laboratorului de Radioterapie care funcționează într-un imobil aflat în curtea Clinicii de Oncologie Medicală și Radioterapie situată pe strada Gheorghe Marinescu nr. 3 din Târgu Mureș. Investiția a fost realizată de Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, prin intermediul ”Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar” finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, și se cifrează la valoarea de 18 milioane de lei, din care 6 milioane de lei pentru amenajarea buncărului de radioterapie și 12 milioane de lei pentru aparatura medicală.

Turul noului laborator a fost urmat de o conferință de presă la care au mai participat dr. Ovidiu Gîrbovan – managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, senatorul Leonard Azamfirei – rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, deputatul Corneliu Florin Buicu – vicepreședinte al Comisiei de sănătate și familie din Camera Deputaților și deputatul Dumitrița Gliga – președintele interimar al PSD Mureș.

La eveniment au participat și dr. Iuliu Moldovan – director executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș, ec. Rodica Biro – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, părintele Olimpiu Zăhan – protopop ortodox al municipiului Târgu Mureș, dr. Cornelia Togănel – șeful Clinicii de Oncologie Medicală și Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, precum și reprezentanți ai managementului Spitalului Clinic Județean Mureș.

De la SF la realitate, în doi ani



Detalii despre investiție au fost prezentate de managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, care a transmis mulțumiri reprezentanților Ministerului Sănătății, ai Băncii Mondiale, ai Consiliului Județean Mureș, precum și colectivului Clinicii de Oncologie Medicală și Radioterapie, dar și personalului din administrația spitalului aflat în subordinea Consiliului Județean Mureș.

”În urmă cu doi ani, tot în luna decembrie, am început un SF (Studiu de Fezabilitate – n.a.) pentru ce se vede aici, în principiu am dorit să creștem capacitatea de tratament în cadrul spitalului nostru, a Clinicii de Oncologie și în special la Laboratorul de Radioterapie. Am adus, pe lângă vechea instalație de la Radioterapie pe care o avem din 2002, o instalație nouă, un aparat nou, ale căror performanțe vor aduce multe îmbunătățiri tratamentului bolnavilor oncologici prin creșterea eficienței tratamentului și nu în ultimul rând prin creșterea siguranței și reducerea efectelor secundare ale acestor tratamente”, a precizat dr. Ovidiu Gîrbovan.

Investițiile medicale, prioritate zero

În alocuțiunea sa, președintele Consiliului Județean Mureș a transmis, de asemenea, mulțumiri atât ministrului Sănătății, cât și reprezentanților Băncii Mondiale și ai spitalului beneficiar al proiectului, precum și ai firmelor care și-au adus contribuția la proiectarea și executarea în bune condiții a lucrărilor.

”E o dorință, un vis mai vechi care se împlinește astăzi”, a mărturisit Péter Ferenc.

”Practic, în 2017 am început această gândire, când ne-am trasat anumite linii și anumite priorități în cadrul Spitalului Clinic Județean și chiar Clinica de Oncologie a fost cu prioritate zero, având în vedere problemele cu care se confrunta clinica și necesitatea funcționării la Târgu Mureș a unei clinici de oncologie modernă, astăzi ați văzut că practic s-a pus și cireașa de pe tort cum se spune, am reușit să terminăm și partea de buncăr, cu toate instalațiile cu toate dotările care sunt necesare unui tratament la nivelul anului 2022-2023”, a adăugat Péter Ferenc, care a subliniat apoi că instituția pe care o coordonează a depus, recent, șapte proiecte care vizează modernizarea infrastructurii medicale a județului Mureș: trei la Compania Națională de Investiții și patru în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Parteneriat de succes, în trei

”Sunt extrem de impresionat de lucrul care s-a făcut aici, la Târgu Mureș. Ministerul derulează un program care își demonstrează, cred eu, eficiența”, și-a început discursul ministrul Sănătății din România.

Totodată, dr. Alexandru Rafila a punctat importanța parteneriatului dintre Ministerul Sănătății, autoritățile locale/județene și principala universitate mureșeană, UMFST ”George Emil Palade”, despre care a spus că reprezintă ”soluția rațională pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate în România.”

”Este foarte importantă și partea de construcție care să asigure toate condițiile necesare, inclusiv cele de radioprotecție. Un lucru extrem de important cred că este legat de parteneriatul dintre trei instituții. Ministerul Sănătății, care are responsabilitate în ceea ce privește organizarea sistemului de sănătate din România și de dezvoltare a unei politici de investiții în sectoare cheie, cum e cel al oncologiei, autoritatea locală care evident are responsabilitatea cetățenilor din comunitate și Universitatea, pentru că întotdeauna investițiile în structuri de construcții sau echipamente fără personal calificat fac orice astfel de proiect puțin realizabil. Și dumneavoastră aveți un mare privilegiu, pentru că Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș pregătește specialiști, inclusiv în domeniul oncologiei sau în alte domenii de care este nevoie”, a arătat dr. Alexandru Rafila.

50-60 de pacienți, încărcați zilnic

La finalul conferinței de presă șeful Clinicii de Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș a prezentat câteva informații despre funcționarea noilor echipamente utilizate în cadrul Laboratorului de Radioterapie.

”Pe acest echipament zilnic putem încărca 50-60 de pacienți. Se poate lucra pe două tehnici conformaționale ceea ce înseamnă că aparatul delimitează, are capacitatea prin softul pe care îl are pe el să delimiteze un volum extrem de precis. Pe lângă acest fapt, tratamentele acelea se repetă zilnic, deci noi trebuie să reproducem aceste condiții de precizie zilnic. Cum putem face acest lucru? În primul rând cu un sistem de poziționare asigurată de laseri laterali montați pe pereții buncărului, și în al doilea rând prin niște sisteme de fixare, personalizate pentru fiecare pacient în parte, ca să reducem la maxim aceste deviații de poziționare, să asigurăm această precizie, avem și o capacitate de control computer-tomografică montată pe aparat, astfel încât aceste erori de poziționare se reduc la sub un milimetru”, a explicat dr. Cornelia Togănel.

Mesaj din partea dr. Vass Levente

Absent de la eveniment, dr. Vass Levente, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a transmis duminică, 4 decembrie, un mesaj prin intermediul unei postări făcută pe pagina sa de Facebook: ”Ministerul Sănătății a achiziționat și a dat Spitalului Clinic Județean Mureș, în valoare de 2,7 milioane de euro, pentru tratarea bolilor onco-radiologice. Fără munca noastră în București, acest utilaj era azi la Craiova și în locul utilajului acesta era dus în centrul Olteniei anul trecut. În mandatul 2016-2020, am asigurat și banii pentru construcția unui nou buncăr pentru instalarea utilajului și pentru modernizarea necesară construcției Clinicii de Oncologie. Felicitări tuturor celor care au lucrat mână în mână cu noi pentru a pune toate acestea la dispoziția pacienților. P.S. Fapt interesant, acum 11 ani am renovat vechiul utilaj cu 1,2 milioane euro, iar acea sumă a fost asigurată și de noi.”

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN