Dr. Mihaela Bilic la TEDxCornișa Women: „Nu amânați viața de acum pentru momentul în care o să fiți mai slabe cu 5 kilograme”

Kilogramele în plus au dat mereu bătăi de cap femeilor care au pornit un adevărat război împotriva acestui aspect, folosind arme care mai de care. În acest război, nu mâncarea pare să fie inamicul principal este de părere dr. Mihaela Bilic, opinie exprimată recent, la Târgu Mureș, cu argumente din cele mai veridice pe bulina roșie din cadrul TEDxCornișa.

”Mă bucur să fiu pe scenă și să mă adresez femeilor, mai ales în această relație cu mâncarea care este una specială pentru noi, femeile. Știu că sunt și domni în sală, sper să nu se simtă ignorați, deranjați de afirmațiile din seara asta. Nu sunt ale mele și întotdeauna când am vorbit și am dat sfaturi și recomandări, am încercat să nu fiu eu în poziția aceea de guru, ci mai degrabă se explic cum funcționează, cum suntem proiectați astfel ca fiecare să înțeleagă că nu putem să luptăm cu instinctele, nu putem să schimbăm natura. Da, suntem diferiți, și pentru că noi, femeile, avem, chiar dacă ne-am dorit la un moment dat să fim egale cu bărbații, avem emoții diferite, anatomie diferită, comportament diferit și culmea, din partea societății, percepții, drepturi și obligații diferite”, a precizat dr. Mihaela Bilic.

Valoarea, măsurată cu acul cântarului?

Datele statistice subliniate de dr. Mihaela Bilic nu sunt deloc îmbucurătoare când vine vorba de relația dintre femei și aspectul lor fizic. „Statistica spune că 90% din femei sunt nemulțumite de felul în care arată. Se consideră imperfecte, ca și cum perfecțiunea ar fi un deziderat. 80% dintre ele au ținut măcar o dată în viață cură de slăbire, mai ales dacă s-au uitat în oglindă în costum de baie, sigur le-a displăcut ceva. Mai mult de jumătate sunt nesatisfăcute pe plan sexual, nu din cauza partenerului, ci din cauza jenei pe care o simt în raport cu propriul corp. Culmea, 60% și-ar dori să fie mai slabe decât mai deștepte, mai inteligente. Chestiunea asta legată de imagine este teribilă. Am ajuns să măsurăm valoarea cu acul cântarului. De când cântarul este folosit ca instrument de măsură pentru valoarea unei femei?”, a spus dr. Mihaela Bilic.

Un aspect important în dezvoltarea profesională a dr. Mihaela Bilic îl reprezintă masteratul în psiho-nutriție dobândit la Paris. „Am avut șansă acum aproape 10 ani se descopăr în Franța acest concept de psiho-nutriție. Este unic în lume. Are la bază un grup care pune laolaltă medici, nu doar nutriționiști, psihiatri, endocrinologi, pune laolaltă filozofi, sociologi care abordează mâncarea din foarte multe unghiuri. Fac acest lucru deoarece mâncare este un element în viața noastră care nu are doar rolul să ne aducă nutrienți. Mâncarea ne adună laolaltă, mâncarea înseamnă plăcere, nu că așa spun eu, ci pentru că așa ne-a făcut natura. În momentul în care ne este foame și mâncăm, important este să ne și placă, iar dacă lucrul acela ne-a produs plăcere, natura știe că o să facem și a doua oară. Este un fel de supraviețuire a speciei care este clădită pe plăcere. Dacă n-am avea doar mâncare care să nu ne placă, după câteva dăți, după câteva mese, ar putea exista riscul să nu mai vrem să mâncăm dacă nu ne place. Acest lucru a fost uitat și lucrul care vreau să-l spun, apropo de educație, este că suntem construiți pe plăcere. Orice lucru care îți place riscă să devină un obicei, ceea ce din punct de vedere al mâncării e o chestie bună”, a precizat dr. Mihaela Bilic.

Dacă tot s-a pomenit de Franța, să vedem cum stau franțuzoaicele vizavi de plăcerea de a mânca. „Francezii pun preț pe plăcere. Plăcerea pentru ei nu doar că trebuie satisfăcută, dar trebuie să fi și exigent cu propriile plăceri. La ei se mănâncă puțin din tot. În Franța nu există tabuuri alimentare, nu există unt care face colesterol, nici pâine care îngrașă, alimentele se combină, se bea și un pahar de vin. Porțiile sunt mici, dar fără niciun fel de interdicții. În schimb, noi, balcanicii, avem proverbul care spune că tot ce bun este ilegal, imoral sau îngrașă, și atunci ți se cam taie elanul pentru plăcere. La acest curs de psihonutriție din Franța, profesorul nostru de psihiatrie vorbea despre complexitatea emoțională a femeilor, în condițiile în care majoritatea problemelor legate de siluetă și de mâncare sunt feminine. Acest profesor a spus la un moment dat că femeile, având o complexitate emoțională superioară bărbaților, nu poate fi satisfăcută de un singur amant. Amant, nu soț, a spus profesorul respectiv. Eram singura româncă din sală și am rămas șocată. M-am uitat în jur, erau numai doctorițe franțuzoaice cărora li se părea perfect normal ce a spus profesorul. Pentru mine a fost o chestie de genul, nu cumva franțuzoaicele sunt slabe și din alte motive? Ce ți-e și cu complexitatea asta emoțională, în condițiile în care aici în România pe femei nu le încurajează nimeni să-și recunoască nevoile, să și le satisfacă. Chestiunea asta ar fi dramatică într-o societate ca a noastră, să fii dezinvoltă și să spui că ai nevoi, cele sexuale cu atât mai grav”, a precizat dr. Mihaela Bilic

Care este secretul acestei belele pe care o au femeile cu mâncarea?

„E vorba de nevoile primare care nefiind satisfăcute prin intermediul diferitelor ingrediente pe care le găsim în viață, vor trebui satisfăcute cu mâncare. Despre asta nu ne spune nimeni că există nevoi de bază. E vorba de cei trei ”A”, Aer, Apă iar ceea de a treia nevoie de bază este Afecțiunea, și doar pe locul 4 vine mâncarea. Da, afecțiunea vine înaintea mâncării. A fost făcut un experiment dramatic în Anglia. Timp de un an de zile copiii nou născuți dintr-un orfelinat au fost răniți din punct de vedere nutrițional impecabil, fără să fie atinși. După un an de zile mai mult de jumătate au murit, pentru că afecțiunea ne hrănește mai mult decât mâncarea. Dacă nu ai avut norocul și șansa să te naști într-o familie în care afecțiunea să existe și să fie exprimată, o vei compensa cu mâncare. Dacă n-ai avut apoi norocul să știi ce nevoi ai, să găsești un mediu în care lucrurile acestea să fie satisfăcute, vei mânca. Aici, în mod parșiv și pervers, societatea ne dă voie să mâncăm. Spuneam de tot ce e bun este ilegal, imoral și îngrașă. Uitați-vă în jurul vostru și constatați că lucrurile care țin de plăcere sunt numite vicii. Tot ce înseamnă fumat, alcool, tot ce înseamnă sex. Mâncarea încă a rămas la liber. De ce? Pentru că cei care conduc societatea înțeleg că este cea mai la îndemână, cea mai puțin periculoasă, și în același timp au nevoie de noi să le fim consumatori, iar în momentul în care te-ai îngrășat, vei cheltui foarte mulți bani pe toate serviciile, de la slăbit până la haine până la cure de slăbire. Noi suntem perfecți dacă suntem sătui, dar nu sătui fericiți, ci sătui îndopați, sătui care și-au găsit alinarea în mâncare, acolo unde nici nu știu ce alte ingrediente din viață le-ar putea simula cele cinci simțuri, văz, auz, miros, gust și atingere. Dacă aceste simțuri nu sunt satisfăcute în fiecare zi, la finalul zilei, după ce sunteți obosiți, frustrați, nervoși și n-ați făcut nimic pentru simțurile astea, nu v-ați bucurat în niciun fel sufletul, nu ați simțit ceva bine în interior, vă veți duce telighidat la frigider pentru că avem în instinct mâncarea pe care natura ne-a lăsat-o să ne producă plăcere. Dacă nicio altă plăcere nu s-a întâmplat pe parcursul zilei pentru simțurile noastre, vom eșua în mâncare”, a spus dr. Mihaela Bilic.

Încă un sfat

„Nu folosiți mâncarea ca să acoperiți totul, pentru că în momentul în care noi mâncăm, nu mâncăm de bine. Mâncăm ca un fel de abandon și nu mâncăm pentru că vrem să ne bucurăm corpul. Noi când mâncăm nu o facem cu grijă și drag pentru el. E ca un copil din acela mic care plânge și tu-i spui: ”Du-te și mănâncă, nu vreau să știu de tine, descurcă-te singur!” Acest abandon în mâncare este unul păgubos care duce la kilograme în plus care ne fac să fim și mai nemulțumite de noi. Sfatul meu este următorul: aveți curajul să simțiți, aveți curajul să nu vă mai satisfaceți cu mâncare, pentru că e ca o jucărie pe care o ai la îndemână. Dați-o la o parte și găsiți-vă alte jucării nealimentare care să vă satisfacă, indiferent care e prețul plătit în viață și indiferent ce-o să zică lumea. Nimeni nu poate trăi în locul vostru, nu amânați viața de acum pentru momentul în care o să fiți mai slabe cu 5 kilograme. Trăiți azi cu greutatea pe care o aveți, plenar și fără niciun fel de rețineri, indiferent cât vă costă chestia asta și ce zice lumea”, a concluzionat dr. Mihaela Bilic.

Alin ZAHARIE