FOTOREPORTAJ: Studium HUB, loc dedicat comunității

Distribuie

La invitația gazdelor de la Fundația Studium Prospero, reprezentanți ai presei mureșene au participat luni, 28 noiembrie, la un tur al Incubatorului pentru ONG-uri Studium HUB.

„În centrul istoric al Târgu Mureșului am creat o instituție cu funcție multiplă: incubator și spațiu coworking pentru ONG-uri cu 15 birouri amenajate. Centrul de conferință are două săli de 100, respectiv 80 de locuri, dotat cu o aparatură de ultimă generație pentru conferințe online și offline. În clădire mai sunt 13 locuințe de serviciu pentru medici și artiști, precum și o cafenea cu o sală de expoziție digitală și centru cultural. Clădirea este localizată lângă biserica Unitariană de pe strada Bolyai și în total are o suprafață utilă de 3.000 de metri pătrați pentru niveluri”, așa este descrisă pe scurt clădirea din apropierea centrului orașului Târgu Mureș.

Încăperi moderne pentru orice nevoi

Așadar, Incubatorul este special creat pentru a găzdui 100 sau 80 de persoane în sălile de conferință oferite spre închiriere, dotate cu trei camere video HD și videoproiectoare. Clădirea dispune de două săli de ședințe, una dintre ele fiind dotată cu videoproiector, iar cealaltă cu dispozitiv inteligent, care poate fi conectat la sistemul online de conferințe. Acestea au capacitatea de 10 locuri. Spațul de coworking dotat, de asemenea, cu tehnică modernă, a fost creat „cu scopul de a asigura un mediu de lucru optim pentru cei care vor să lucreze într-un spațiu public”. Acest spațiu dispune de 18 locuri.

Întreaga clădire este construită pe trei niveluri, iar pe fiecare nivel sunt puse la dispoziție 14 birouri mobilate și dotate pentru ONG-uri, fie că acestea doresc să le ocupe singure sau împreună cu alte organizații. Pentru că este necesară și relaxarea, cafeneaua stă la dispoziția celor care doresc să servească ceva în liniște. Aceasta se compune din două spații separate, o cafenea clasică și o sală numită „Studium Digital Art Caffe”, ce este destinată expozițiilor digitale, precum și evenimentelor mai mici, oferind 38, respectiv 36 locuri.

Nivelul superior al clădirii pune la dispoziție 13 locuințe de serviciu pentru medici rezidenți și artiști, compuse din living cu bucătărie, dormitor și baie. Subsolul clădirii este destinat unui spațiu cu o suprafață de 486 de metri pătrați, fiind un centru cultural destinat diferitelor expoziții, prelegeri profesionale, activități culturale extrașcolare și multe altele. Tot în cadrul Studium HUB mai sunt amenajate două camere de oaspeți pentru găzduirea invitaților și speakerilor evenimentelor sau a oaspeților Fundației.

Ioana MĂRGINEAN