Discursul anual al rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit joi, 8 decembrie tradiționala Gală a UMFST, eveniment organizat în cadrul Zilelor UMFST 2022.

Ca în fiecare an, cel mai așteptat moment al Galei a fost discursul susținut de către prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

”Stimați colegi, dragi studenţi, stimați invitaţi,

Tradiția de a ne întâlni la sărbătoarea noastră, la sfârșit de an, întreruptă de pandemia COVID se reia astăzi la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”. Prin colaboratorii noștri care sunt împreună cu noi astăzi și pe care îi salut, prin cei care au fost parte a dezvoltării noastre în acest an, evenimentul este unul deschis, așa cum este menirea unei universități. Dar el este și unul selectiv, adresat doar celor care au capacitatea de sta lângă universitate nu doar la festivității ci, mai ales, atunci când lucrăm împreună, în restul zilelor. De aceea, Gala UMFST este cu și despre oamenii și instituțiile care contribuie în mod real la dezvoltarea universității iar participarea este și un mesaj de aderență la valorile universității, o măsură a identității asumate de fiecare.

Salut, de asemenea, prezența fizică la Zilele UMFST a colaboratorilor și prietenilor universității din SUA, Australia, Germania, Marea Britanie, Israel, Turcia, Ungaria, Moldova precum și din principalele centre universitare din țară.

Așa cum v-am obișnuit deja, acest moment al Galei evocă principalele momente ale anului care se încheie și vă prezintă direcția către care vom merge în anul viitor.

Cu siguranță, cea mai complexă acțiune desfășurată în 2022 a fost evaluarea instituțională ARACIS. De fapt, un asemenea audit extern de calitate care a vizat întreaga universitate, o serie de programe de studii de licență de la fiecare dintre cele 7 facultăți dar aș adăuga aici, deși în afara evaluării instituționale și evaluarea studiilor de masterat, și celelalte evaluări periodice, a însemnat mult mai mult decât reconfirmarea de către ARACIS a calificativului: grad de încredere ridicat. A însemnat în primul rând o autoevaluare, o sumă mare de reglaje interioare necesare dar și capacitatea de a impune și de a fi acceptat, la nivel de ARACIS, ca alternativă, un mod de organizare a procesului de învățământ diferit, unic în România dar prezent în universități de prestigiu din întreaga lume. A fost un efort colectiv, dar așa cum se întâmplă în colectivități, și eforturile colective sunt suma unor implicări cu măsură diferită a unora sau a altora. Din acest motiv și mulțumirile mele adresate celor din universitate sunt nuanțate!

O altă provocarea a anului 2022 a fost organizarea învățământului clinic la extensia din Hamburg. Relațiile complexe cu spitalele din Germania, aflându-ne în postura unei universități străine, activă într-un mediu concurențial au necesitat o abordare atentă la fiecare detaliu, un demers uneori de-a dreptul dificil, de a vizita la intervale relativ scurte, fiecare dintre aceste spitale, de a controla în termeni de calitate fiecare activitate clinică, de a anticipa probleme și de a căuta soluțiile lor. În paralel, creșterea numărului de studenți în partea de învățământ preclinic a necesitat un efort de organizare suplimentar și complementar atât din partea universității cât și a partenerilor noștri astfel încât întreaga resursă umană din universitate implicată în activitățile din Hamburg să se poată sincroniza cu activitățile din Târgu Mureș. Am avut astfel ocazia să văd cu bucurie și speranță o implicare extraordinară din partea cadrelor didactice, mai ales a celor tinere, entuziasm, disponibilitate la efort, în paralel cu procesul mai profund de metamorfoză din curiozitate inițială în pasiune, a celor care au avut curajul implicării în activitățile de la Hamburg. Îmi doresc și îi vom sprijini ca ei să facă în Târgu Mureș ceea ce deja fac la Hamburg.

Extensia de la Bistrița a programului de Asistență medicală generală a avut un succes peste așteptările noastre. În mod evident, succesul a fost determinat și de implicarea exemplară a autorităților locale din Bistrița, fapt care îmi permite să afirm că programele noi de studiu pe care le vom deschide acolo anul viitor: Tehnică dentară și Asistență de farmacie, au șansa unui succes similar. Cred că infrastructura medicală din Bistrița dar și profesioniștii de acolo, mulți formați în Târgu Mureș, pot rezolva o parte a deficitului de spații clinice pe care le avem în Târgu Mureș și deja avem un model de colaborare remarcabil. Din acest motiv vom susține instituțional Spitalul Județean de Urgență din Bistrița pentru a deveni Spital clinic.

Disconfortul creat de reabilitarea clădirii centrale din campusul principal se apropie de sfârșit. Vom reda integral circuitului universitar, la sfârșitul acestui an, clădirea fanion a universității, complet reabilitată, cu multiple facilități moderne de predare. A fost o lucrare foarte pretențioasă, având în vedere caracterul de monument istoric, cu surprize pe parcursul lucrărilor, și mă refer aici mai ales la Sala festivă pe care am restaurat-o așa cum era aceasta în perioada interbelică și pe care am inaugurat-o ieri, aceasta urmând a deveni Sala Senatului universității. Mai mult, toate aceste lucrări au avut și o importantă componentă de reabilitare energetică, atât de necesară astăzi, clădirea devenind una de tip smart building. În paralel, o serie de alte lucrări de investiții importante au fost finalizate în acest an: Centrul de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice împreună cu cele trei sere, Centrul de Cercetări Experimentale, laboratoarele de tip Industry 4.0 și cele de Inginerie medicală.

Universitatea a găzduit pentru a 5-a oară, consecutiv, comisia națională de admitere la rezidențiat, într-o organizare desăvârșită. Dar concursul național de anul acesta, fără a absolutiza cifrele, trebuie să ne dea de gândit asupra pregătirii teoretice din domeniul clinic medical. Modul de predare, asumarea tematicii naționale de rezidențiat la toate disciplinele și respectarea acestei direcții pare-se că este insuficient a fi lăsate doar ca o opțiune a disciplinelor clinice, ci trebuie să fie monitorizate mai riguros de administrația academică a universității. Pandemia a trecut, viața a revenit la normal și așa trebuie să se întâmple și cu învățământul clinic. Iar preocuparea pentru ceea ce și cum se predă va trebui în anul care vine să o regăsim și la programele de 3-4 ani care necesită optimizare. Aștept de la decanate și de la CEIPSCU o analiză și un plan de măsuri în acest sens, care să prevadă mecanisme de salarizare diferențiate, care să ia în calcul calitatea activității didactice și evaluarea reală a acesteia de către studenți în paralel cu creșterea exigenței în evaluarea studenților. Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing spunea că „a guverna înseamnă a reforma”. Reforma implică schimbare, uneori chiar și disconfort personal asociat acesteia. Este evident pentru fiecare că sistemul sanitar din România are nevoie de o reformă din temelii și ea trebuie începută cu formarea resursei umane, inclusiv sau mai ales, în universități. Sper ca anul care vine să creeze cadrul legal necesar. Internaționalizarea, care este o direcție strategică de dezvoltare a universității trebuie să se vadă nu doar prin studenții internaționali pe care îi avem ci și prin modelele de studiu și de calitate adaptate, similare altor sisteme care fac performanță.

Am creat în acest an mecanisme noi de stimulare a activității științifice pentru toate categoriile de beneficiari, de la studenți până la cadrele didactice cu experiență în cercetare. Resursele alocate au crescut semnificativ și am constat o intensificare a activităților desfășurate în cadrul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice. Anul 2022 a fost unul mai puțin prietenos cu apelurile deschise pentru proiectele de cercetare de anvergură națională dar proiectele de colaborare internațională a înregistrat o creștere semnificativă.

Bine-cunoscutul și mult-discutatul Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă astăzi un obiectiv la care trebuie să privim cu maxim pragmatism. Am câștigat deja, de pe prima poziție la nivel național, proiectul i-NEXT prin care avem finanțarea asigurată pentru 18 laboratoare digitale, pentru toate domeniile mari de studii din universitate, laboratoare pe care le vom finaliza în 2023. Lucrăm pentru a depune o serie de alte proiecte cu finanțare din aceeași sursă asigurată prin Ministerul Educației: Consorțiul regional pentru învățământ tehnic dual (unde suntem însă dependenți de autoritatea locală) și Dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale pentru învățământul preuniversitar – deschiderea Liceului universității, ca liceu public fiind, pentru anul 2023/2024, o certitudine indiferent de rezervele unora din afara universității.

Prin Ministerul Sănătății, accesând aceeași sursă de finanțare – PNRR, vom intra în competiție în lunile decembrie-ianuarie pentru construirea unui Centru de dezvoltare a competențelor din sistemul public de sănătate, un centru de referință destinat formării personalului medical la un nivel medical și tehnologic superior dar și pentru o serie de alte proiecte conectate cu Spitalul universitar aprobat prin Hotărârea de Guvern din 30 martie. Am convingerea că dezvoltarea serviciilor medicale de calitate sub egida universității reprezintă șansa de a reda într-un termen rezonabil prestigiul de centru medical universitar acestui oraș.

Aștept, mai ales de la generația de cadre didactice universitare capabile încă să învețe lucruri noi, dispuse să se specializeze în centre de performanță și dornice să promoveze în carieră, o implicare în acest proiect de importanță maximă pentru universitate. Așa cum proiectul din Hamburg s-a construit pe tineri, și proiectul Spitalului universitar îl văd construit mai ales pe generația care vine și în care am încredere. Acestora le vom da tot sprijinul administrativ necesar pentru perfecționare și le vom asigura rute speciale de promovare academică dar condiționate de specializări și abilități dobândite pentru a lucra cu tehnologia modernă. La începutul anului 2023 vom demara licitația și estimez începerea construcției spitalului, după finalizarea proiectării, la mijlocul anului 2023. În paralel vom începe recrutarea și formarea personalului medical din fiecare categorie.

La începutul anului 2023 vom finaliza Centrul didactic – UNI-X precum și extinderea Centrului de Simulare și Abilități Practice, repere de învățământ medical unice în România, unde va funcționa și primul Centru Național de Realitate Virtuală aplicată în învățământul medical. Au început deja lucrările de reabilitare și extindere a Spațiilor de cantină și de cazare. Sperăm să depășim unele piedici locale și să începem și construcția noului cămin studențesc aprobat la finanțare, licitat și adjudecat de Compania Națională de Investiții dar blocat o vreme de…lilieci. În perspectivă mai există și ale proiecte de construcție și de reabilitare cu finanțări asigurate, și vă amintesc în acest context, performanța acordului de finanțare semnat cu Banca Europeană de Investiții. Îmi doresc ca în anul care vine să beneficiem de mult mai mult sprijin local pe care consider că universitatea îl merită prin ceea ce face pentru oraș.

Anul viitor vor veni în universitate și vor rămâne cel puțin două dintre cele mai mari companii multinaționale de tehnologie medicală care deja au în curs de amenajare propriile laboratoare în spațiile universității și care vor fi parte a hub-ului tehnologic în curs de formare. Am convingerea că momentul în care acest sistem medical și tehnologic pe care îl croim acum va deveni funcțional, despre orașul nostru se va vorbi altfel.

Mă aștept ca anul viitor să înceapă să funcționeze Institutul BRAIN (British-Romanian Academic Institute of Neuroscience), ca model de colaborare interdisciplinară internațională precum și Farmacia universitară, aceasta din urmă dând din nou, la nivel național, un mesaj de inovație. De asemenea, Medicina militară are șansa, anul viitor, să își extindă în Târgu Mureș aria de formare profesională.

Toate aceste proiecte și altele care vor apărea cu siguranță trebuie înțelese și vor fi croite astfel încât să accelereze transformarea activităților noastre spre o abordare în care să primeze calitatea a ceea ce facem și o evaluare constantă a acesteia.

Mulțumesc tuturor colegilor, personalului administrativ, colegilor din Consiliul de administrație și studenților pentru efortul depus in acest an, pentru deschiderea arătată la schimbare. Ritmul de lucru intens, eficiența și solidaritatea necesare unei echipe sunt ingredientele obligatorii pentru performanță.

Mulțumesc tuturor colaboratorilor universității. Va simțim aproape! Va simțim prieteni!

Va doresc tuturor Sărbători fericite si un An nou 2023 plin de realizări!

Și, ca de fiecare dată, E pluribus unum!”

