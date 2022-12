Târgu Mureș: 19 proiecte sociale finanțate cu 6 milioane de lei

Distribuie

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș au anunțat vineri, 9 decembrie, prin intermediul unui comunicat de presă, lista ONG-urilor acreditate ca furnizori de servicii sociale care au solicitat și au obținut subvenții de la bugetul local pentru anul 2023.

”Un număr de 19 unități de asistență socială din Municipiul Târgu Mureș vor primi subvenții aferente perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, în valoare totală de 6.023.268 de lei, conform documentelor anexate. În anul 2022, valoarea subvențiilor acordate pentru unitățile de asistență socială ale asociațiilor, fundațiilor și cultelor acreditate ca furnizori de servicii sociale, finanțate prin bugetul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, a fost de 3.229.452 de lei”, se precizează în comunicat.

Practic însă, cei 6.023.268 de lei nu au fost distribuiți către 19 unități de asistență socială din Târgu Mureș, ci către 13 ONG-uri furnizoare de servicii sociale care derulează în total 19 proiecte finanțate din bugetul local.

Cum s-au împărțit banii:

– 574.200 de lei: Fundația Transilvană Alpha, pentru proiectul ”Centrul Comunitar Alpha”;

– 522.000 de lei: Asociația Hifa România – Ajutor pentru Toți, pentru proiectul ”Servicii de asistență comunitară – centru pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie – Ajutor pentru toți (Help for everybody)”;

– 477.900 de lei: Fundația Lazarenum, pentru proiectul ”Cămin de vârstnici”;

– 469.800 de lei: Asociația Hifa România – Ajutor pentru Toți, pentru proiectul ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Să construim poduri” (Building Bridges)”;

– 458.976 de lei: Asociația Hifa România – Ajutor pentru Toți, pentru proiectul ”Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități ”Ridică- te și umblă” (Get up and walk)”;

– 417.600 de lei: Asociația Caritas Asistență Socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia, pentru proiectul ”Centrul de zi pentru vârstnici ”Maica Tereza”;

– 365.400 de lei: Fundația Rheum Care, pentru proiectul ”Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”;

– 365.400 de lei: Fundația Transilvană Alpha, pentru proiectul ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Atrium”;

– 344.160 de lei: Fundația Unitarcoop, pentru proiectul Serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”;

– 313.200 de lei: Fundația de Ecologie Umană ”Oasis”, pentru proiectul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice ”Brândușa”;

– 273.600 de lei: Fundația Creștină Diakonia Filiala Târgu Mureș, pentru proiectul ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ”Bod Peter”;

– 261.000 de lei: Fundația Mâini Dibace, pentru proiectul ”Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”;

– 234.000 de lei: Fundația Rheum Care, pentru proiectul ”Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități”;

– 228.000 de lei: Fundația Rheum Care, pentru proiectul ”Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ”Joy”;

– 210.000 de lei: Fundația Creștină Rhema, pentru proiectul ”Centru de îngrijire și asistență ”Iona”;

– 180.000 de lei: Parohia Reformată Târgu Mureș II, pentru proiectul ”Servicii sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice”;

– 145.920 de lei: Fundația Talentum, pentru proiectul ”Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii”;

– 93.960 de lei: Fundația Cezara Codruța Marica, pentru proiectul ”Centrul de zi Cezara pentru persoane adulte cu dizabilități”;

– 87.552 de lei: Fundația Creștină Rhema, pentru proiectul ”Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – ”Ioana”.

Alex TOTH

Foto: https://depositphotos.com/home.html