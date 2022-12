FOTOREPORTAJ: Expoziție de reîntoarcere în timp, la Muzeul Universității „George Emil Palade”

Distribuie

În cadrul Zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, joi, 8 decembrie, a avut loc la Muzeul Universității, o expoziție interactivă dedicată elevilor și studenților, intitulată „Școala de altădată: surse și resurse de predare”. În cadrul acesteia, au fost expuse câteva dintre mijloacele de învățare folosite în deceniile trecute, dorința celor care au pus totul la cale, fiind de a puncta evoluția și progresul care s-au înregistrat de-a lungul timpului în domeniul predării. Totodată, evenimentul de joi s-a petrecut și cu participarea rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Un muzeu atipic

Astfel, printre vizitatori, coordonatoarea muzeului, conf. Univ, dr. Georgeta Fodor a oferit cotidianului Zi de Zi câteva informații atât despre muzeu, cât și despre expoziția organizată anul acesta cu ocazia Zieleor UMFST:

„Muzeul Universității „George Emil Palade” inaugurat de aproximativ un an și jumătate, încearcă să ajungă cât mai aproape de tinerele generații, atât în ceea ce privește familiarizarea lor cu istoria Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, dar totodată și cu ceea ce înseamnă evoluția mijloacelor, tehnicilor de predare-învățare. Dacă anul trecut, cumva încă sub impresia pandemiei am vernisat o expoziție de carte veche din colecția bibliotecii universitare, dorind atunci să marcăm această evoluție și poate un salt abrupt de la cartea tipărită la cartea electronică, deoarece cu siguranță în doi ani de pandemie am citit doar cărți electronice, am încercat tocmai să urmărim acest fir narativ de la manuscris, carte tipărită, la carte digitizată. Anul acesta am venit cu o altă propunere pentru tinerii noștri studenți, dar și elevi, de a expune diferite resurse, diferite tehnologii pe care le avem la dispoziție sau pe care le-am folosit pentru a preda. Am încercat astfel să organiză, expoziția noastră pe centre, o expoziție să-i spunem, puțin atipică, în sensul că nu doar admirăm exponate, ci și încercăm să le folosim, să înțelegem mecanismele de funcționare. Astfel că am venit cu o expoziție interactivă cu 3 centre. Un Centru de scriere sau de elaborare de text, i-am spus noi, care cuprinde tăblițe cerate, folosite încă din antichitate, dar și obiecte mai recente, cum ar fi mașina de scris. Al doilea este un centru științific care expune un microscop, cu tot ceea ce înseamnă dispozitiv de analiză a probelor medicale. E un microscop din anii 1970, păstrat în stare foarte bună de funcționare, pe care îl lăsăm de asemenea deschis pentru experiment, vizitatorilor. Mai avem un al treilea centru de proiecție, în care avem camere de filmat, aparate de proiecție cu diapozitive. Pentru cei mai în vârstă, lucrurile acestea sunt încă parte din trecut, dar pentru generațiile extrem de digitale de astăzi, acestea sunt deja piese de mueu”.

Studenții voluntari, echipa de nădejde

Coordonatoarea muzeului ne-a împărtășit și despre implicarea studenților universității ca voluntari, astfel încât echipa formată a făcut ca expoziția să fie una deosebită și interactivă.

„Astăzi am vernisat această expoziție interactivă, i-am avut alături de noi pe elevii Colegiului Național „Unirea”. I-am avut alături de noi și pe foarte bunii parteneri ai universității, cei de la Institutul de Medicină Legală. Aceasta este deja a doua expoziție pe care o construim împreună cu studenți voluntari. Avem o echipă de studenți de la universitate, care sunt unii dintre ei în al doilea an de voluntariat în folosul muzeului. Partea aceasta de activitate extrașcolară vine de fapt ca un corolar al activității și a tot ceea ce înseamnă abordare teoretică în cadrul cursurilor. Deci, e un muzeu poate atipic, cum spuneam, în sensul că ne dorim și să dezvoltăm competențe, nu doar să stocăm patrimoniul universității noastre”, a mai expicat conf. Univ, dr. Georgeta Fodor, coordonatoarea muzeului.

Unul dintre voluntarii muzeului, Ghișa Răzvan Petru, student în anul II la Istorie, ne-a făcut o prezentare a tuturor exponatelor celor 3 centre din cadrul expoziție:

”La centrul de scriere am încercat să aranjăm într-o ordine cronologică anumite sisteme de scriere reprezentative unor perioade. Am început cu niște tăblițe cerate, care de aici, ar fi cam cel mai vechi exponat. Acestea erau folosite de romani și s-au găsit chiar și pe teritoriul României astfel de tăblițe cerate, la Roșia Montană. Mai avem aici pana cu călimară, o mașină de scris, o casă de marcat, care este supranumită „Casierul Incoruptibil”…Aici, la centrul de proiecție avem un apart de diapozitive, care se foloseau în scop educațional, tot așa în proiectare, o cameră de fimat, un proiector, un retroproiector. Apoi, aici am încercat să construim un mic centru științific, un laborator. Microscopul e făcut de Întreprinderea Optică Română, nu am găsit nicio dată cu privire la fabricarea lui, dar am găsit în schimb într-un registru al facultății, anul 1971, ca an de achiziționare. Deci de atunci aparține UMF-ului. Eprubete, lamele, un alt microscop mai vechi și un microtom, care e un aparat folosit pentru prepararea lamelelor”.

Pentru cei care doresc să afle mai multe despre istoria UMFST, Muzeul Universității „George Emil Palade” este dechis săptămânal, în zilele de vinei, între orele 14.00-16.00, iar în zilele de sâmbătă, între orele 12.00-16.00.

Ioana MĂRGINEAN