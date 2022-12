Oamenii fac minuni pentru copiii bolnavi. Eduard va petrece Crăciunul acasă

Distribuie

Peste 100.000 de oameni simpli, dar și sute de companii au salvat de-a lungul timpului viețile unor copii fără speranță. Fie că au donat 1 euro printr-un SMS sau 185.000 de euro prin sponsorizări ori prin redirecționarea impozitului pe profit, donațiile au făcut minuni!

Eduard avea numai 3 ani când a fost diagnosticat cu neuroblastom. Medicii i-au descoperit o tumoră de 15 cm pe unul dintre rinichi. După câteva ședințe de chimioterapie, dimensiunile tumorii s-au redus, dar nici doctorii de la Târgu Mureș, unde locuiește familia micuțului, nici cei din Cluj nu și-au asumat riscurile unei operații. O clinică din Franța și-a exprimat disponibilitatea de a-l primi și trata pe Eduard, însă costurile erau uriașe: 350.000 euro.

,,Când am aflat că viața copilului nostru depinde de o sumă atât de mare de bani, ne-am simțit total neputincioși și ne-a cuprins un sentiment profund de frustrare. De unde să strângem atâția bani? Era peste puterile noastre. Însă a trebuit să ne mobilizam repede, pentru că nu era timp de pierdut. Am cerut ajutorul domnului Vlad Plăcintă, ale cărui acte de caritate le cunoșteam din mediul online, iar Asociației Salvează o Inimă a fost lângă familia noastră în cele mai grele momente. Fără ajutorul oamenilor simpli și fără donații din partea unor companii impresionate de chinul prin care trecea copilul nostru, Eduard nu ar fi fost astăzi lângă noi. A fost o perioadă foarte dificilă! Un an și 7 luni în care a trecut prin tratamente dure, urmate de reacțiile lor adverse, operații. Un an și 7 luni în care spitalul i-a fost casă și echipa medicală scut de siguranță, dar împreună am învins. E minunat sentimentul pe care îl ai atunci când știi că poți contribui la salvarea unei vieți. Când știi că poți să redai speranța unor oameni care nu mai vedeau nicio cale de scăpare. După experiența avută, ne-am implicat și noi mai mult în sprijinirea cazurilor Asociației Salvează o Inimă prin ajutor financiar și moral,” ne-a mărturisit Raluca Oprea, mama lui Eduard.

Datorită DONAȚII CARE REDAU VIAȚĂ. anul acesta Eduard va petrece Crăciunul acasă alături de părinți și de surioara lui care urmează să se nască în aproximativ două săptămâni.

Tu ce alegi să faci cu impozitul pe venit? Îl lași statului sau salvezi viața unui copil?

,,Vrei să te alături și tu oamenilor care ajută, dar îți dă bătăi de cap birocrația ori lipsa de timp? Pe site-ul Asociației Salvează o Inimă totul este automatizat. Ai un SRL ori un PFA? Poți să faci bine fără să scoți niciun leu din buzunar. 20% din impozitul pe profit ori pe venit poate fi redirecționat către Salvează o Inimă. Tu ce alegi să faci cu impozitul pe care oricum trebuie să îl achiți? Îl lași statului sau salvezi viața unui copil? De-a lungul timpului am salvat viața a peste 850 de micuți, grație a peste 100.000 de oameni și companii care au înțeles că orice sumă donată poate face diferența între viață și moarte. Împreună am strâns mai bine de 16.000.000 de euro, bani care au ajuns la clinicile și spitalele din țară și străinătate, unde copiii au fost operați și au beneficiat de tratamente și recuperare la standarde înalte. Orice donație a contat, fie că au fost 2 euro printr-un SMS, fie că au fost 5.000 de euro prin card sau peste 185.000 de euro prin sponsorizări. Nu e musai să ne credeți! Convinge-te singur! Intră pe site-ul www.salveazaoinima.ro, detalii despre noi în miile de apariții media și donează oricât unuia dintre cazurile de care ne ocupăm” – Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă.