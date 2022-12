Întâlnire de lucru despre Canalul Morii

Distribuie

În cursul zilei de luni, 5 decembrie, la sediul Primăriei Municipiului Reghin a avut loc prima întâlnire de lucru având ca temă Canalul Morii din Reghin. Au participat, din partea Primăriei Reghin, primarul Márk Endre, și viceprimarul Dragoș Pui, ing. Cosmin Pop, directorul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Mureș, ing. Szabó Kálmán Zsombor, director adjunct, ing. Ovidiu Ianculescu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Mureș, și arh. Klaus Birthler, reprezentantul Asociației unDAverde.

„S-au stabilit clar atribuțiile și obligațiile fiecărei părți implicate. Grupului de lucru are în vedere soluții sustenabile, bazate pe natură cât și propunerile Clubului Nautic Reghin și ale cetățenilor pentru dezvoltarea condițiilor favorabile practicării canotajului pe Canalul Morii. Astfel, sportivii, locuitorii și vizitatorii ar putea beneficia de 11 kilometri de apă navigabilă”, au precizat reprezentanții ABA Mureș.

„Ne-am consultat cu conducerea Administrației Bazinale Mureș despre curățarea și întreținerea continuă a Canalului Morii. Căutăm soluția cea mai favorabilă, astfel încât să putem curăța întreaga lungime a secțiunii de șanț, să standardizăm căile de acces și, nu în ultimul rând, să oferim o oportunitate pentru canotaj”, a explicat Márk Endre.

Soluții bazate pe natură

Reprezentantul unDAverde, arhitectul Klaus Birtheler, a punctat câteva din temele dezbătute în cadrul întâlnirii de lucru de luni, 5 decembrie, de la soluții bazate pe natură pentru protecția malurilor, la chestiuni legate de curățarea canalului. „Admnistrația Bazinală de Apă Mureș se pregătește să bugeteze pentru 2023 lucrări de întreținere, nu investiții, pentru Canalul Morii. Într-adevăr, am vorbit exclusiv de soluții bazate pe natură pentru protecții de mal – cleionaje. Accesul în albie pentru curățare este problematic motiv pentru care unii arbori ar trebui sacrificați. Aici vom urmări cu atenție ca arborii valoroși să fie păstrați. Am clarificat că cheltuielile pentru lucrări de întreținere pe terenul de mal, ce nu țin de albia minoră a Canalului Morii – luciul de apă – și care nu sunt construcții hidrotehnice, doar Municipiul sau proprietarii de teren le pot face legal”, a precizat arh. Klaus Birthler. De asemenea, s-a avut în vedere situația Pârâului Trandafirilor, căile de acces spre Club Nautic la Reghin și nu în ultimul rând amenajarea de piste pietonale sau ciclo pe malul apei. „Pârâul Trandafirilor este un caz aparte pentru care se pare că ABA Mureș nu poate interveni legal din motive că nu sunt proprietari. Noi credem că este util să inventariem problemele existente pentru care să găsim soluții potrivite cu cheltuieli locale. Noi am pus pe masă propunerile peisagiștilor Cezar Contiu și a celor din cadrul Ko.Lor. Landscape Architecture pentru intervenții punctuale care prevâd atât lucrări în albie, cât și lucrări temporare pe mal. În cadrul acestei întâlniri am menționat nevoia de acces pentru Clubul Nautic Reghin în cel puțin trei locuri. Astfel, locuitorii și vizitatorii ar putea beneficia de 11 kilometri de apă navigabilă. Cât de curată poate fi făcută apa prin ce scurgem în Canalul Morii, rămâne un subiect de discuție. Am discutat și despre posibilitatea de a introduce cărări nemotorizate, pietonale, ciclo, de-a lungul apei, ceea ce susținem și care se bazează pe buna cooperare cu riveranii. În plus este nevoie de o viziune pe termen lung de conectivitate/ mobilitate de-a lungul apei”, a explicat arh. Klaus Birthler.

Alin ZAHARIE