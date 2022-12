FOTOREPORTAJ: Sărbătoarea anuală a liberalilor mureșeni

Distribuie

Cea de-a 24-a ediție a Balului Liberal s-a desfășurat vineri, 9 decembrie, într-o ambianță elegantă asigurată de Terra Luxury Events din Ungheni și cu încrederea că anul care urmează va fi unul al schimbării pentru liberalii mureșeni în perspectiva bătăliilor electorale care vor avea loc în 2024.

De la Ciucă la Schengen, cu optimism

În mesajul adresat colegilor de partid, avocatul Ciprian Dobre, președintele PNL Mureș, a afirmat că nu a mai vorbit la un Bal Liberal ”de exact șapte ani”, mai exact din decembrie 2015.

”Din decembrie 2015 viața acestui partid a fost destul de tumultoasă. Viața acestui partid s-a dus dinspre un USL spre o alianță cu PSD și astăzi cred că trebuie să fim sinceri cu noi, suntem într-un moment de cotitură. În 26 mai se va schimba primul ministru al României și îi va lua locul un reprezentant al Partidului Social Democrat după doi ani de mandat a premierului Ciucă și cred că vom marca o premieră în România, ca un partid să își țină cuvântul și să reușească exact ca în 1996, dacă vă aduceți aminte, o tranziție democratică de la un președinte al PSD către un președinte al Dreptei, și anume Emil Constantinescu”, a transmis avocatul Ciprian Dobre.

Din discursul liderului PNL Mureș nu a lipsit principalul eveniment care a acaparat agenda publică din România, respectiv veto-ul Austriei împotriva aderării țării noastre la Spațiul Schengen.

”Suntem la o zi după un eșec al nostru, al României, suntem la o zi în care cred că trebuie să știm și să vedem și să numărăm. Din cei 27 de membri ai Uniunii Europene 26 au votat pentru România. Faptul că avem 26 de susținători și unul care nu ne susține e un lucru bun. Da, putem să avem pretenții mult mai mari și este bine să avem pretenții mult mai mari, pentru că în acest fel ne respectăm oamenii, îi respectăm de cele mai multe ori pe cei care ne-au votat și pe cei care nu ne-au votat”, a spus, cu optimism, fostul prefect și președinte al Consiliului Județean Mureș.

UDMR, principalul adversar politic

Trecând de la subiectul Schengen la cel al viitoarelor bătălii electorale locale, Ciprian Dobre a transmis un mesaj de speranță dublat de curaj afirmând că în județul Mureș Partidul Național Liberal este și va rămâne principala forță politică.

”În ceea ce mă privește, vreau să vă dau un semnal de speranță, să vă dau un mesaj de curaj. Cei care au avut curaj nu au pierdut niciodată. Niciuna dintre bătălii nu a fost pierdută de cei care au luptat cu curaj. Și dacă noi vom fi curajoși veți vedea că nu vom pierde nicio bătălie. În ceea ce mă privește, probabil că au existat foarte multe discuții, vor mai exista, și ceea ce vreau să vă asigur este următorul lucru: anul care urmează este un an decisiv, anul care urmează va fi un an al schimbării în ceea ce privește organizația noastră. Vom schimba multe lucruri și vom face performanță. Vă asigur că vom face performanță, vă asigur că vom câștiga alegerile în județul Mureș”, a afirmat liderul liberalilor mureșeni.

În același discurs de final de an, Ciprian Dobre a fost de părere că în județul Mureș principalul adversar al PNL nu este PSD, ci UDMR: ”Vă asigur, de asemenea, că adversarul nostru în județul Mureș nu este PSD. Este UDMR. UDMR-ul este adversarul nostru și în plan secundar este PSD-ul. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fim cel mai bine organizat partid și pentru asta va trebui să facem schimbări. Pentru asta va trebui să modificăm cum funcționează astăzi filiala. Le vom face cu curaj, le vom face chiar având în vedere unele sondaje care s-au făcut și care pot să vă asigur și am această încredințare, așa cum nu v-am mințit niciodată nu o să vă mint nici acum, astăzi PNL este de departe cel mai bine cel mai bine cotat partid din județul Mureș. Cred că acest lucru se datorează vouă, celor 26 de primari pe care îi avem, viceprimarilor pe care îi avem, consilierilor locali și fiecărui membru în parte.”

”Sărbătoarea anuală a familiei liberale mureșene”

La Balul Liberal de la Terra Luxury Events din Ungheni au participat atât primari, viceprimari și consilieri reprezentativi pentru toate zonele județului Mureș, cât și prefectul județului Mureș, Mara Togănel, precum și un grup restrâns de invitați speciali alcătuit din oameni de afaceri, de cultură și de administrație.

“Am sărbătorit, alături de colegii din județ, cea de-a 24-a ediție a Balului Liberal. Este o întâlnire de tradiție, apreciată de fiecare dintre noi. Aș putea spune că este sărbătoarea anuală a familiei liberale mureșene. După un an plin de provocări, dar și după o perioadă dificilă în care nu ne-am reunit din cauza pandemiei, iată că la final de an am reușit să ne reîntâlnim și să discutăm despre ceea ce ne unește și ne face mai puternici. Echipa liberală continuă să fie o forță în județul nostru și să își onoreze angajamentul de a fi în slujba mureșenilor”, a transmis, prin intermediul cotidianului Zi de Zi, prefectul Mara Togănel, care deține și funcția de prim-vicepreședinte al PNL Mureș.

Text: Alex TOTH

Foto: Alex TOTH, Ovidiu SEBEZAN