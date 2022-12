INSTGAZ, lucrări de anvergură în Târgu Mureș și la nivel național 

Distribuie

Compania mureșeană INSTGAZ realizează în această perioadă un proiect de infrastuctură de fluide, important, care are ca scop alimentarea unei bune părți din Municipiul Târgu Mureș cu gaze naturale, în vederea creșterii siguranței în exploatare. Proiectul aflat în derulare cuprinde înlocuirea a 13 km de conducte și 240 de branșamente, pe străzile Gheorghe Doja, Bega și Rampei. În total, conductele înlocuite de INSTGAZ vor deservi aproape un sfert din populația Târgu Mureșului.

Lucrarea de înlocuire a conductelor pe străzile Gheorghe Doja (în zona DN 60, pe traseul Promenada Mall – Mureș Mall.), Bega și Rampei a fost demarată în luna aprilie și are ca termen de finalizare anul 2023. Beneficiarul lucrării este compania Delgaz Grid, iar executant societatea INSTGAZ Târgu Mureș.

Conform conducerii INSTGAZ, majoritatea lucrărilor sunt efectuate pe timpul nopții, pentru a nu fi îngreunat foarte tare traficul rutier și pietonal.

”Lucrul pe timp de noapte este mai dificil, mai ales că discutăm și de lucrări pe conducte de OL de diametre mari, DN600, dar am optat pentru această variantă ca să influențăm cât mai puțin posibil traficul rutier și pietonal. Vorbim despre zone intens circulate, cum ar fi străzile Gheorghe Doja și Bega, așa că orice diminuare a afectării traficului este în beneficiul celor care circulă în această parte a orașului. Facem tot ce ne stă în putință pentru a crea cât mai puțin disconfort. Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea infrastructurii Târgu Mureșului, acesta fiind unul dintre cele mai complexe si interesante proiecte în care suntem implicați”, precizează Cătălin Blag, Director General adj. INSTGAZ.

Atribute cheie. Echipa, experiența, utilajele.

O altă lucrare importantă a companiei INSTGAZ, finalizată recent, a vizat înlocuirea conductei de gaze naturale, pe Calea Sighișoarei, în Municipiul Târgu Mureș. Lucrările s-au derulat în perioada mai – octombrie 2022, pe o lungime de 2 km.

Directorul General al companiei INSTGAZ, Cătălin Șimon apreciază că o bună colaborare cu autoritățile implicate este foarte importantă în cazul lucrărilor efectuate pe domeniul public, mai ales în zone intens circulate. ”Aș vrea să mulțumesc tuturor celor implicați, beneficiarului – Delgaz Grid si autorităților locale (I.P.J. Mures, Poliția Locală, Primăria Târgu Mureș), pentru modul în care ne-au sprijinit în derularea proiectelor. Sunt cazuri în care este nevoie de devierea circulației sau de alte măsuri care să permită efectuarea lucrărilor în condiții de maximă siguranță. Apreciem operativitatea, promptitudinea și eficiența de care au dat dovadă și pe această cale îi asigurăm de întreaga noastră considerație”.

Referitor la ducerea la bun sfârșit a proiectelor majore, cum este și cel de pe strada Gheorghe Doja, Cătălin Șimon apreciază că profesionalismul, experiența și utilajele folosite sunt elemente cheie. ”Avem o echipă bună, peste 20 de ani de experiență în domeniu și utilaje moderne, care ne permit să efectuăm lucrări în cele mai bune condiții. Desigur, și calitatea materialelor folosite contribuie la exploatarea în condiții de maximă siguranță a instalațiilor pe care le realizăm”.

În ceea ce privește activitatea în ansamblu a companiei INSTGAZ, Cătalin Blag spune că în momentul de față cei 154 de angajați ai firmei sunt implicați în lucrări pe 14 șantiere din țară: „Fiecare proiect realizat reprezintă pentru noi o carte de vizită, echipele noastre dând dovadă de profesionalism, dedicare și perseverență.”

Printre beneficiarii lucrărilor efectuate de INSTGAZ se numără companii precum: Delgaz Grid, Romgaz SA, Engie România, DEER, Premier Energy, Compania de Apă Buzău și de asemenea, majoritatea dezvoltatorilor imobiliari din județul Mureș.

Proiect major în județul Harghita

Recent, INSTGAZ a semnat, în asociere cu INSPET SA Ploiești, un contract în valoare de 53 de milioane de lei. Poiectul se referă la ”Lucrări de 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁𝗮𝗿𝗲 și execuție infrastructură inteligentă de distribuție 𝗴𝗮𝘇𝗲 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲” și implică o asociere de unități administrativ teritoriale din ADI Felcsik – Ciucul de Sus (comunele Tomești, Cârța, Dănești, Mădăraș și Sândominic).

Este un proiect ambițios cu finanțare POIM, structurat din mai multe comune din județul Harghita, care vizează 𝟴𝟱𝗸𝗺 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁e, 𝟮 𝗦𝗥𝗠𝗣-𝘂𝗿𝗶 și 𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗱𝗲 branșamente.

Florin Marcel Sandor