Seară magică de colinde și obiceiuri de iarnă

Sala de spectacole a Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș a găzduit duminică, 11 decembrie, concertul tradițional de colinde și obiceiuri de iarnă ”În ia’ sară-i sară mare”, eveniment organizat de Asociația Culturală Cântecul Târnavelor, în colaborare cu Consiliul Județean Mureș.

La reușita spectacolului și-au dat concursul grupuri de colindători din județele Alba, Bistrița Năsăud, Hunedoara, Maramureș și Mureș care au pus în scenă obiceiul de colindat din seara de Ajun, de pe ulița satului românesc din Ardeal. Rolul gazdelor a fost jucat de către Andrei Romanică și Elisabeta Guzu, iar spectacolul a fost prezentat de Codruța Turcu.

”A fost magie, emoție, poveste, regal de colinde tradiționale. Cândva a fost doar o idee, izvorâtă din suflet de om iubitor de frumos și de curat, imbinată cu elemente autentice culese din întelepciunea vârstnicilor din satele din Valea Târnavelor, acelora privilegiați care au trăit această realitate a obiceiului de colindat, și concretizată și pusă în scenă cu ajutorul oamenilor aleși în care Dumnezeu a pus har și talent. Mulțumiri din toată inima, tuturor celor care ați participat și alături de care am înfăptuit magia și povestea, doar împreună am reușit: gazdelor Elisabeta Guzu și Andrei Romanică, carismatici, naturali, spontani, au fost oamenii potriviți în ”rolul” potrivit care le-a făcut cinste, doamnei prezentatoare și povestitoare, Codruța Turcu, care ne-a introdus în povestea de iarnă prin vocea caldă și discursul emoționant acompaniate de cântecul cavalului, grupului ”Spice bistrițene”, care a adus în scenă inocența copilăriei, curățenia interpretării colindelor, pregătit de minunata Anamaria Marti, un dascăl de excepție și un profesionist cum rar întalnești la vârsta ei, grupului ”Mureșenii”, generația tânără a folclorului mureșean, artiști care s-au unit în semnul prieteniei și al viziunii comune, aceea de a scoate din lada de zestre și a interpreta armonios colindele din acestă zonă binecuvântată a țării, ”Fetelor mele de pe Târnave’”, alături de care am sensibilizat publicul și gazdele prin autenticitatea și profunzimea repertoriului – colinde laice de vânătoare și de păstorit, variantă de ”Miorița”, grupului numeros de Pădureni coordonat de Bogdan Toma, care a adus culoare, veselie, spirit de sărbătoare și un plus de autenticitate prin costumele populare, repertoriu și prin brâul pădurenesc, maramureșenilor tineri dar extrem de talentați și carismatici, pe care nu poți să nu-i îndrăgești dupa ce i-ai auzit cântând o dată, frații Chindriș și Anda Horoba, alături de care scena și povestea a prins viață, a fost insuflețită prin acordurile de ceteră și zongoră și prin jocul moroșenesc care a creat tabloul final al acestui spectacol”, au transmis Ina Todoran și Ovidiu Furnea, organizatori.

Totodată, organizatorii evenimentului au mai transmis mulțumiri ”profesionistului Lucian Matei pentru proiecția și decorul inedit de iarnă, sunetistului Lucian Mărginean, pentru buna acustică și sonorizare, partenerilor media – Televiziunea TvAs prin intermediul căreia spectacolul a fost filmat live și va fi redifuzat de sărbători, M9 Tv, Radio România Târgu Mureș, ziarele Zi de Zi și Cuvântul Liber, fotografului Vlad Poptămaș, care a surprins ipostaze inedite pe care le voi împărtăși zilele următoare, Alin Goga Design, pentru minunatul afiș care a surprins esențialul și care a invitat lumea să ni se alăture, părinților noștri, rudelor și prietenilor pentru ajutor și susținere și nu în ultimul rând publicului mureșean, care s-a mobilizat extraordinar de frumos și a umplut sala de spectacole a Ansamblului ”Mureșul” (mulțumim pentru găzduire) și care ne-a aplaudat minute în șir, semn că au primit toată bucuria creată special pentru ei.”

