Asociație pentru promovarea Răstoliței înființată de cântărețul Răzvan Pop

Cunoscutul și apreciatul cântăreț de muzică populară Răzvan Pop a înființat, recent, un ONG intitulat Asociația Răstolița Valea Mureșului Superior. Având rădăcini în pitoreasca localitate mureșeană Răstolița aflată în Defileul Toplița – Deda, unde a petrecut o copilărie ca-n povești, artistul a considerat că este timpul să facă mai multe pentru așezarea care îi amintește de bunici și care îl încarcă de energie pozitivă la fiecare vizită.

De la film documentar, la ONG

Potrivit Statutului, Asociația Răstolița Valea Mureșului Superior are ca principal scop ”promovarea zonei geografice și etno-culturale a Văii Mureșului Superior” cu punerea accentului ”pe moștenirea și pe conservarea valorilor cultural-tradiționale din regiune, cu accent pe comuna Răstolița și satele înconjurătoare”, prin ”promovarea tradițiilor, a valorilor creștine și a simțului românesc în acest areal geografic.”

”Am crescut, am copilărit, mi-am petrecut toate vacanțele în comuna Răstolița, pe Valea Mureșului Superior, mi-e foarte dragă acea zonă pentru că acolo am avut bunicii și acolo mi-am petrecut cea mai frumoasă perioadă din viață, și anume copilăria. În 2016 am făcut un film documentar, ”Răstolița Valea Mureșului Superior” și acum, recent, mi-a venit ideea să încerc să fac mai mult și să promovez mai bine zona. Astfel, am înființat Asociația Răstolița Valea Mureșului Superior. Prin această asociație doresc să promovez cultura, valorile cultural-tradiționale de pe Valea Mureșului, producătorii locali, și toată zona, tot ce înseamnă Defileul Toplița – Deda, axându-mă în sepcial pe comuna Răstolița, pentru că e o zonă foarte frumoasă și din păcate prea puțin promovată”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Răzvan Pop.

Geografia și turismul, domenii studiate

Demersul artisului este susținut și de faptul că este absolvent al unei Facultăți de Geografie și al unui Masterat în domeniul resurselor turistice și protecției mediului, iar lucrarea sa de disertație se numește taman ”Conservarea valorilor cultural-tradiționale pe Valea Mureșului Superior”.

”Am considerat că este potrivit să fac acest demers”, a spus, simplu, Răzvan Pop, care îndeplinește și funcția de președinte al proaspetei organizații non-guvernamentale.

Totodată, Răzvan Pop a mai mărturisit că în viitorul apropiat preocupările sale din cadrul Asociației Răstolița Valea Mureșului Superior vor gravita în jurul activității de promovare a zonei, prin metode diversificate, precum și pentru atragerea unor membri de valoare și colaboratori voluntari, conform Statutului.

Alex TOTH