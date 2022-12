Centrul Comercial UNIVERS ALL, investiție majoră și factor de dezvoltare la nivelul Municipiului Târgu Mureș și al județului

Distribuie

UNIVERS ALL reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru micii întreprinzători, respectiv societățile comerciale din județul Mureș, oferindu-le acestora posibilitatea de promovare a propriilor produse și, ceea ce este cel mai important pentru comunitatea locală, facilitează crearea de noi locuri de muncă – 400 până în prezent – în Centrul Comercial desfășurându-și activitatea 84 de comercianți, scopul nostru fiind acela de a depăși 100.

În alt plan, această investiție este percepută și ca un pas spre modernizare, aspect ce reiese și din mesajele primite de la târgumureșenii locatari ai zonei – UNIVERS ALL fiind construit pe terenul fostei Fabrici de Cărămidă, în prelungirea cartierului Mureșeni, pe strada Gheorghe Doja nr. 193.

Astfel, a fost creat un mediu favorabil dezvoltării acestei zone și asigurat un cadru plăcut, modern, în care să-ți faci cumpărăturile, în condițiile în care gama produselor ofertate de comercianți este diversificată, la prețuri care satisfac orice cerință. De altfel, un studiu de piață realizat la cererea noastră de către o societate de profil, a scos în evidență faptul că în UNIVERS ALL, la majoritatea produselor, se regăsesc cele mai mici prețuri din județ, ceea ce reprezintă un avantaj real pentru orice client, în condițiile economice actuale.

Precizez faptul că Centrul Comercial UNIVERS ALL este unul de tip Discount Center, adresându-se tuturor categoriilor de clienți, persoane fizice sau juridice din Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș și județele limitrofe, în condițiile în care avem regulat clienți din Alba, Bistrița-Năsăud, Harghita. Produsele se comercializează în sistem EN-GROS și CU AMĂNUNTUL, acoperind o gamă largă de bunuri și servicii: îmbrăcăminte pentru copii și adulți, papetărie, materiale/echipamente electrice, surse de iluminat și corpuri de iluminat industriale și decorative, obiecte sanitare, încălțăminte, telefonie, decorațiuni, metraje, covoare, valize și genți de voiaj, poșete, detergenți, consumabile pentru casă, articole de pescuit, băuturi alcoolice și non-alcoolice, panificație, legume-fructe, uleiuri și lubrifianți auto/utilaje, lactate, congelate, carmangerie, patiserie-dulciuri, marochinărie, restaurante, frizerie etc.

Centrul Comercial UNIVERS ALL dispune de parcare gratuită pentru clienți, cu peste 400 de locuri disponibile, iar securitatea comercianților și a vizitatorilor este asigurată de societatea mureșeană de pază și protecție FANPROTECT.

Ca urmare a preocupării noastre pentru diversificarea ofertei, în afară de bunurile de larg consum căutate de orice cetățean, există acum și posibilitatea servirii mesei în restaurantul AROMATIQUE (autoservire, cu o gamă generoasă de ciorbe, minuturi, salate, etc.), deschis de proprietarii cunoscutului restaurant mureșean CEZAR, iar pe lângă fast-food – ul existent deja, care are o ofertă savuroasă, dispunem de produse noi de patiserie, cofetărie (DENISA), carmangerie, panificație (Brutăria Kovacs Pekseg), lactate, legume-fructe (care în curând se vor comercializa și în incinta Centrului Comercial, adresându-se persoanelor fizice), toate apreciate de consumatori. Tot aici vreau să menționez și deschiderea unei cunoscute frizerii (SOUTH SIDE) căutată mai ales de tinerii târgumureșeni.

Este prezentă, de asemenea, cunoscuta companie românească ELBI Electric&Lighting, care în țara noastră este jucătorul principal în tehnologiile iluminatului interior/exterior, produsele sale adresându-se mediului profesional, firmelor de instalații electrice, dezvoltatorilor imobiliari, dar și antreprenorilor, electricienilor sau pasionaților din industria energetică.

În altă ordine de idei, pentru a răspunde întrebărilor din social media, legate de locația Centrului Comercial UNIVERS ALL și modul prin care se poate ajunge aici, precizez că următoarele linii de autobuz și trasee tranzitează zona: Linia 4 *Azomureș – Cartierul Unirii, Linia 14 *Azomureș – Aleea Carpați, Linia 16 *Azomureș – Cartierul Dâmbul Pietros – Cartierul Ady Endre, Linia 17 *Azomureș – Tudor, Linia 18 * Azomureș – Spitalul Județean, Linia 44 *Azomureș – Dâmbul Pietros – Tudor – Universitatea Sapientia, stația de autobuz cea mai apropiată fiind Complex Record, la doar 350 de metri de intrarea în Centrul Comercial.

O altă preocupare permanentă este menținerea ordinii, curățeniei, a unui mediu sănătos și ambient plăcut clienților astfel că, în parteneriat și cu sprijinul comercianților care își desfășoară activitatea în Centrul Comercial UNIVERS ALL, am reușit să realizăm colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitățile curente; vorbim aici de deșeuri menajere și cele reciclabile, putând spune că, raportat la fluxul impresionant de clienți (peste 3000 de persoane tranzitează zilnic Centrul Comercial), reușim să păstrăm locul curat și primitor, pe aceleași coordonate înscriindu-se și măsurile luate în ceea ce privește respectarea Legislației în materia normativelor de securitate la incendiu (Legea nr. 307/2006, ORDIN nr. 187 din 19 august 2010, OMAI 163/2007 ș.a.), atât de către comercianți cât și de către clienți.

Da știm, încă avem de lucru pentru a aduce Centrul Comercial UNIVERS ALL la standardele dorite de noi, respectiv de comercianții care își desfășoară activitatea aici și clienții ce ne vizitează, sens în care suntem receptivi la toate sugestiile/mesajele ce privesc îmbunătățirea activității pentru că dorim să oferim clienților noștri noi servicii și facilități, astfel încât să satisfacem cele mai exigente cerințe.

În final, transmit faptul că ușile Centrului Comercial UNIVERS ALL sunt deschise tuturor celor care doresc să ne viziteze, cu precizarea că luna decembrie va fi una plină de surprize plăcute pentru toți!

Director, Adrian STAVILĂ