Canalizarea, finalizată cu succes la Ideciu de Jos

Distribuie

Finalul de an 2022 aduce pentru locuitorii comunei Ideciu de Jos câteva vești bune, în cap de listă fiind finalizarea proiectului de canalizare în localitatea Ideciu de Jos. Despre acest proiect dar și despre alte realizări bifate în acest an ne-a vorbit Lucian Feier, primarul comunei Ideciu de Jos.

Reporter: Sub ce auspicii finalizați anul 2022 din punct de vedere al proiectelor derulate la nivelul comunei Ideciu de Jos?

Lucian Feier: Sub auspicii pozitive aș putea spune. 2022 a fost un an destul de bun, în sensul în care s-au făcut anumite progrese, ținând cont că la mai multe proiecte s-a lucrat intens, fapt pentru care suntem aproape de finalizare la unele din acestea. Aici aș dori să menționez proiectul de canalizare menajeră care, după o lungă perioadă a intră în linie dreaptă și va fi funcțional începând cu această lună. Deja lumea se racordează la acest sistem. Proiectul a fost derulat prin PNDL I și are în vedere localitățile Ideciu de Jos și Ideciu de Sus pe o lungime de aproximativ 18 kilometri. Dacă anul acesta va fi funcționabilă canalizarea la Ideciul de Jos, de anul viitor va fi și la Ideciu de Sus. Practic, de anul viitor vom avea acoperite utilitățile de bază, apă și canal în cele două localități. Legat de apă, sunt puțin dezamăgit de faptul că Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a reglementat prețul la apă la 6 lei și ceva crescând astfel prețul cu 2 lei. Nu știu care e justificarea, dar din păcate lumea o să sufere din punctul ăsta de vedere pentru că mi se pare foarte mult, foarte scump, dar asta e o altă discuție.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți la nivel de comună?

L.F.: De asemenea, mă bucur că lucrările la proiectul de grădiniță și creșă merg foarte bine, iar anul viitor, undeva în perioada mai-iunie o să-l finalizăm, urmând ca în septembrie în clădirea nouă să se desfășoară activitatea educațională pentru pentru copii. Tot la capitolul educație, la investiții în infrastructură, am reușit acum la final de an să depunem la Compania Națională de Investiții proiectul pentru realizarea unei unități de învățământ nouă. Se cunosc problemele care sunt la noi în localitate, în sensul că s-a retrocedat clădirea școlii, atât la Ideciu de Jos cât și la Ideciu de Sus, fapt pentru care dorim să facem o nouă unitate de învățământ nou nouță, în caz contrar vom avea o problemă pe viitor, iar învățământul se va pierde. Sper din tot sufletul ca autoritățile statului să mă ajute în acest sens. Am achiziționat un teren la intrarea în localitatea Ideciul de Jos dinspre Reghin, un teren foarte frumos unde urmează să se construiască școala cea nouă. De asemenea, mai avem încă o serie de proiecte depuse pe Componenta 10, chiar dacă sunt foarte dezamăgit de aceasta, de modul cum a fost gândită această componentă 10. Mai exact, consider că a fost o mare prostie să spui reabilitare moderată. De ce nu s-a lăsa doar reabilitare astfel puteam să reabilităm o construcție, să lucrăm la structură, să lucrăm la mai multe aspecte. Așadar, nu s-a putut lucra decât să schimbăm o țiglă, un geam, să dăm o vopsea și cu asta gată. A fost o mare greșeală când s-a gândit modalitatea asta, pentru că în unele comune primarii puteau să facă mult mai mult, puteau construi un dispensar, puteau construi o școală, puteau construi anumite lucruri noi, un cămin cultural sau cel puțin o reabilitare. Chiar și așa, pe Componenta 10 avem o pistă de biciclete, proiect pentru care suntem eligibili. De asemenea, avem un proiect de digitalizare care este de asemenea foarte benefic. Sper că anul 2023 să ne aducă mai multe proiecte, mai multe surse de finanțare, să putem dezvolta comuna.

Rep.: Cum veți întâmpina Sărbătorile de Iarnă?

L.F.: Ca în fiecare an, la toți copiii din comună vom oferi câte un cadou de Crăciun din partea Primăriei și Consiliului Local. Acest lucru se întâmplă la fiecare sfârșit de an de când am venit la Primărie. Mă bucur că atât consilierii locali cât și cei din Primărie se gândesc la copii. Cum o facem în fiecare an, și de aceste sărbători vom pregăti pentru ei cadouri.

Rep.: Un gând la final de an pentru locuitorii comunei Ideciu de Jos?

L.F.: Cea mai bună urare pentru locuitorii comunei Ideciu de Jos este să aibă în primul rând sănătate, liniște în suflet și să privească cu speranță anul 2023.

A consemnat Alin ZAHARIE