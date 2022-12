”În căutarea înțelepciunii uitate”, la ediția a III-a

Distribuie

Asociația Our Lifetime împreună cu voluntari ai Ligii Studenților UMFST Târgu Mureș, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin și numeroși voluntarii și oamenii de bine au bifat cu succes o nouă ediție a programului de întrajutorare ”În căutarea înțelepciunii uitate” care a avut loc sâmbătă, 10 decembrie.

„Am încheiat cu succes sâmbăta aceasta, ediția a III-a a programului pentru întrajutorare numit ”În căutarea înțelepciunii uitate”. Bilanțul în cifre arată în forma următoare: 350 de pachete consistente de Crăciun, 350 de beneficiari au primit un pachet și câteva minute de poveste cu voluntarii implicați, 75 de localități străbătute, peste 2 tone de alimente oferite, peste 1.000 de kilometri străbătuți, 27 de trasee și aproape 100 de voluntari implicați. Voluntarii și oamenii de bine, s-au întors din această aventură caritabilă, cu sufletul împăcat, cu apreciere și înțelegere pentru tot binele pe care-l putem face, dar și recunoscători pentru ceea ce avem, alături de gândurile bune oferite celor vizitați! Aș zice cu mai multă înțelepciune căutată! Le mulțummesc din suflet. Fără ei nu am fi putut duce la îndeplinire acțiunea!”, a precizat Farcaș Mihai Dan, președintele Asociației OUR Lifetime care a lansat și o invitație celor care vor să întondă o mână de ajutor celor nevoiași. „Poți să te alături voluntar Asociației Our Lifetime, pentru a te implica în acțiuni viitoare, completânda acest formular: https://forms.office.com/r/nmhBh5QsTS”, a spus Farcaș Mihai Dan.

Alin ZAHARIE