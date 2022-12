Denise Rifai și chemarea ei pentru adevăr, la TEDxCornișa Women

Distribuie

La TEDxCornișa Women, printre femei minunate și deosebite, a ajuns spectaculoasă și încântătoare și Denise Rifai. „Personalitate charismatică în peisajul media românesc, Denise Rifai prezintă emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, un adevărat fenomen media, încă de la lansare. Ajuns la cel de-al treilea sezon, acest format inovator pentru televiziunea din România uimește în continuare prin abordarea editorială îndrăzneață și prin dezvăluirile în premieră făcute de invitații emisiunii, personalități din cele mai diverse domenii. Cu o experiență bogată în media, Denise Rifai a trecut prin toate etapele formării pentru a ajunge un jurnalist și un om de televiziune de succes. A fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator, moderator și realizator de emisiuni de știri și talk-show”, se menționează în descrierea făcută Denisei Rifai.

„Am o poveste foarte simplă”

”Aici, pe scenă, în fața dumneavoastră este prima oară când aleg să vorbesc despre mine și mi-aș dori tare mult ca povestea mea să se ridice cumva la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Am o poveste foarte simplă, deși complicată așa pe alocuri, foarte simplă și foarte bună în esență. Eu cred că nimic nu este întâmplător și în această seară, în această sală există cineva care ține foarte mult la mine, un cineva pe care eu îl respect foarte mult și care îmi repetă obsesiv de când mă cunoaște, o frază. Îmi spune așa: Denise draga mea, viața e o luptă. Și mă dureau, mă răneau cumva cuvintele lui, pentru că eu fiind un om solar, pentru mine viața e bucurie, energie, putere și nu înțelegeam de ce îmi spunea mereu să am grijă de mine să fiu atentă că viața e o luptă. Și într-o zi, m-am surprins pe mine însămi spunându-i unei prietene foarte dragi mie, pe care voiam s-o ajut, exact aceleași cuvinte, „Corina, viața e o luptă, trebuie să ai grijă”. Și în secunda în care eu am rostit acele cuvinte, mi-am dat seama că de fapt viața mea a fost în permanență o luptă, de când eu mă conștientizez și cred că aveam vreo 5 anișori când eu am început să mă conștientizez. Viața mea a fost o luptă pentru adevăr, a fost o luptă să spun adevărul și poate nu întâmplător, fie eu am ales să lucrez în presă, fie presa m-a ales pe mine, pentru că presa este instrumentul prin care putem da puterea adevărului, pentru că putem să-l așezăm în fața dumneavoastră și putem să luptăm pentru el, iar eu asta am făcut. De aceea sunt în fața dumneavoastră pentru că am luptat cu toată ființa mea în fiecare moment al vieții mele să vă aduc informații curate, corecte și să-i obligăm pe distinșii politicieni pe care eu îi respect și îi admir, să facă tot ceea ce trebuie să facă, să îndeplinească ceea ce ne promit și să își merite la final de lună banii pe care noi îi plătim pentru ca ei să ne conducă și să ne guverneze. Aceasta este rețeta succesului meu, am renunțat la tot, la mine, la viața mea, la tot, dar am păstrat în mine întotdeauna, lupta și nevoia de a spune adevărul. Și despre mine se spun multe, dar întotdeauna s-a spus că Denise Rifai este o femeie corectă, luptătoare și care spune întotdeauna adevărul, dar credeți-mă că în jurnalismul politic e o adevărată provocare să reușești să spui mereu adevărul”, și-a început încrezătoare speech-ul Denise Rifai.

Dorința de a deschide uși, de a face dreptate

Și pentru că întreaga viață a Denisei a fost un drum pavat la tot pasul cu dorința și chemarea de a spune adevărul, aceasta a împărtășit publicului cum a început tot: „Așa că, eu cred foarte mult în adevăr și o să vă port puțin prin viața mea, apropo de acest laitmotiv al vieții mele pentru care eu am luptat și pentru că am constatat, așa parcurgând etape din viața mea că dacă lupți pentru adevăr e greu, e foarte greu, dar el te ajută, pentru că dacă tu-i dai putere lui și-l numești, el ți se întoarce și-ți dă și mai multă putere, așa cum mi s-a întâmplat mie până acum și o să vă povestesc de ce. Aveam 20 și un pic de ani, terminasem ASE și eram foarte îngrijorată cu privire la viitorul meu. Mă vedeam într-un birou, făcând comerț exterior, iar asta era ceva ce nu se potrivea cu ceea ce eu simțeam dintotdeauna că trebuie să fac. Eu îmi doream de mică, foarte mult, ca vocea mea să deschidă uși și să facă dreptate. Și am auzit de un curs de jurnalism la care m-am dus, l-am urmat și acolo, vocea mea i-a plăcut profesoarei de dicție, care mi-a spus așa: „Denise, ai o voce superbă, însă eu nu am relație să te ajut să intri într-un post de televiziune, dar am un prieten care are un post de radio și își dorește oameni faini să facă emisiuni”. I-am spus că eu nu pot, pentru că eram tânără, aveam 22 de ani, nu aveam puterea, nu aveam conținutul să pot să țin oamenii atenți și să mă asculte pe mine atât de mult timp. De ce? Pentru că în radio e esența. Noi când mergem, când suntem la volan, când vorbim la telefon, aici în ureche se pune informația. Dacă omul e la început de drum ce să-ți povestească o oră, două ore, cum să te țină atent, cu ce? Eu am avut întotdeauna simțul măsurii. Și mi-am spus că nu sunt pentru așa ceva, deși îmi doream mult să fac presă. L-am cunoscut pe directorul respectiv și m-a rugat să nu plec, să rămân și să învăț tehnică de radio. Erau o echipă de băieți frumoși, deștepți, un radio de muzică rock. Și în fiecare seară mergeam acolo și stăteam între ei și învățam, până într-o zi când, eu spunându-i deja directorului de radio că tot ce-mi doresc mai mult în viață e să am un buletin de știri al meu, i-am mai explicat că am făcut ASE-ul, cunosc economie, îmi place politica de mor și am nevoie să prezint eu informații publicului. Directorul meu m-a anunțat apoi că din luna februarie se va face un departament de știri și așa am avut primul meu loc de muncă și povestea mea în presă a început”.

Un om al adevărului să nu mai spună adevărul?

„Ulterior postul de radio a fost cumpărat de Adevărul Holding, iar eu acolo m-am format ca jurnalist. Eram și un reporter într-o masă de oameni super profesioniști în acest domeniu și ulterior a urmat trecerea spre televiziunea mare, Realitatea, unde am fost pe rând simplu reporter de economie, am avut jurnale de știri și abia apoi au început emisiunile, până când am ajuns în prime-line cu emisiunea de seară cu tematică politică, la Realitatea. Până când într-o zi am primit un telefon și mi s-a cerut să nu mai spun adevărul. A fost cel mai dureros telefon și cel mai riscant lucru pe care l-am făcut în toată viața mea, pentru că eu aici am construit și vă aveam pe dumneavoastră în fiecare seară cu mine, iar eu mă hrăneam cu energia pe care o primeam de la dumneavoastră și mă luptam să reușim să trăim totuși într-o României funcțională, nu a lucrului bine făcut, nu în roșu, nu în galben, ci să trăim într-un stat funcțioanal. Și am primit telefonul care-mi impunea că de acum încolo o să spun ce adevăr mi se spune. În secunda în care am primit telefonul am și luat decizia, am comunicat-o patru zile mai târziu, am fost cele mai dure zile din viața mea. Am luat decizia să sar în gol și nu mi-a păsat. Am zis ok, mai bine renunț la presă decât să mă vând, decât să nu mai spun adevărul. Și mi-am dat demisia”, a povestit Denise Rifai, resimțind parcă durerea provocată de acel telefon.

„40 de întrebări cu Denise Rifai”

Dar cum Universul îi răsplătește mereu pe cei care fac bine, pe cei care urmează calea dreaptă, și Denise Rifai a primit la scurt timp exact ceea ce merita, exact ceea ce-i era menit.

„Au urmat apoi câteva luni de așteptare, până când a apărut acest fabulos proiect de la Kanal D, aceste „40 de întrebări”, care nu doar că mi-au dat tot ceea ce eu nu am visat vreodată, ci m-au adus în fața dumneavoastră, iar dumneavoastră mă iubiți pentru că vin și vă arăt adevărul despre invitații mei, iar prin cele 40 de întrebări ale mele reușiți să-i cunoașteți pe cei care vin acolo. Prin simplul carusel de întrebări, noi le putem vedea vulnerabilitatea, emoția, dorința, punctele slabe, regretul. Și dintre invitații mei, care ați văzut, sunt cei mai importanți oameni politici, cei mai importanți și controversați oameni de afaceri, cei mai iubiți artiști pe care România îi are, cei mai importanți sportivi pe care noi ca stat îi avem, dintre toți aceștia, am văzut că îi iubiți doar pe cei care aleg să spună adevărul. Și din nou, revine acestă temă obsesivă în viața mea, să spunem adevărul. Pentru că eu adun din presă toate informațiile care le-au conturat existența și le dau posibilitatea să spună adevărul lor. Am observat astfel că cele mai controversate figuri publice românești, dacă au ales să spună adevărul, noi ca telespectatori ne identificăm cu anumite zone din ei și devenim empatici, îi iertăm și poate chiar ajungem să îi iubim. De ce? Pentru că au avut curajul să mărturisească. Pentru că aceasta este puterea adevărului. E greu să-l spui, dar odată ce-l spui îți sunt parcă toate iertate și capeți foarte multă putere”, a povestit frumoasa jurnalistă.

„Sarea în bucate”, un basm și pentru adulți

Această dorință și chiar pasiune pentru adevăr creștea în Denise Rifai încă de când era mică, de când poate nici nu știa. Treptat s-a fructificat în ceea ce a devenit azi, însă la final de speech și-a amintit de unde probabil a început totul…

„Mie, mi-a marcat copilăria acel basm de Petre Ispirescu, „Sarea în bucate”. Aveam 5 ani, nu mai mult de 5 ani, când i-o povesteam tatălui meu. Extrapolând de la acest basm care mie mi-a marcat copilăria, aceasta este și povestea mea. E greu să spui doar adevărul, dar la final și împăratul s-a împăcat cu fiica sa și a avut loc o nuntă pe bune. A fost cu happy end, pentru că nu e fantezie, întotdeauna binele învinge, iar adevărul dacă-l spunem se împlinește”, a conchis Denise Rifai.

Ioana MĂRGINEAN