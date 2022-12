„Spitalul Anului 2022”, pentru Spitalul Clinic Județean Mureș

Distribuie

În cadrul competiției Romanian Healthcare Awards, Spitalul Clinic Județean Mureș a fost desemnat „Spitalul Anului 2022”, cu proiectul ”Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția Oncologie”. Premiile au fost decernate în cadrul ceremoniei care a avut loc pe 16 decembrie 2022, la JW Marriott Grand Hotel din București, după ce aplicațiile celor 7 categorii ale competiției din acest an au fost evaluate de 27 de membri ai juriului din România, Bulgaria, Franța, Republica Moldova, Norvegia, Belgia, Irlanda și Marea Britanie.

„Era nevoie de acest proiect, iar noi am reușit să realizăm o investiție de 30 de milioane de lei, care a inclus și construirea unui buncăr și dotarea cu aparatură de înaltă performanță pentru radioterapie. La această idee au contribuit Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Mureș și am dovedit că, acolo unde există voință, se pot realiza lucruri extraordinare. Aș vrea să dedic acest premiu pacienților care vor beneficia de tratament în această clinică precum și întregului personal al Spitalului Clinic Județean Mureș care, chiar și în anii de pandemie, când am fost nominalizat ca spital suport COVID, a reușit să mute 3 secții și să construiască ceea ce se numește acum Secția Clinică Oncologie Medicală și Radioterapie”, a declarat managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, dr. Ovidiu Gîrbovan.

Totodată, pe lista finaliștilor alături de Spitalul Clinic Județean Mureș se mai găsesc și Centrul Medical Transilvania, cu proiectul ”Spitalul Transilvania”, Spitalul de Boli Cronice Smeeni, cu proiectul ”Spitalul Smeeni – Spitalul Comunității” și Spitalul Municipal Vatra Dornei, cu proiectul ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu”.

Despre Romanian Healthcare Awards se cunoaște că este prima și cea mai amplă competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România. Este un eveniment de recunoaștere a inovației și a excelenței din domeniul sănătății, care își propune să identifice și să aprecieze exemplele de bună practică din sistemul medical românesc, reușitele individuale și de echipă.

