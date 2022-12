Odeta Nestor, despre povestea unei femei în mijlocul jocurilor de noroc, la TEDxCornișa Women

Distribuie

O prezență neobișnuită, cu activitate într-un domeniu neașteptat, pe scena Casei de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, din cadrul evenimentul TEDxCornișa Women, a fost distinsa Odeta Nestor.

”Odeta Nestor, specialist în domeniul jocurilor de noroc, având două decenii de experiență în domeniul reglementării industriei, este prima femeie care a reușit să aducă la masă verde atât operatorii de jocuri de noroc, cât și instituțiile reglementatoare. Sub conducerea Odetei Nestor, în calitate de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, România a devenit una dintre cele mai bune țări din Uniunea Europeană cu cele mai bune reglementări legale în sectorul jocurilor de noroc online. În prezent, Odeta Nestor conduce Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță – AOJND, organizație care din 2017 reprezintă cu succes interesele operatorilor de jocuri de noroc din online, atât în fața autorităților române cât și la Comisia Europeană. Asociația este parteneră cu una dintre cele mai influente entități din domeniu la nivel european – European Gaming and Betting Association (EGBA), având sediul la Bruxelles”, s-a afirmat în descrierea invitatei.

„Femeia de la jocuri”

„Eu sunt Odeta Nestor, femeia de la jocuri. Acest nume mi l-am câștigat în timp și am să vă explic de unde vine acest nume. Am mari emoții și asta pentru că în sală văd foarte multe femei, iar eu în cariera mea, cele mai multe probleme le-am întâmpinat atunci când am întâlnit femei. Toate problemele le-am rezolvat când în fața mea a fost un bărbat. Acum nu știu, poate pentru că am discutat ca de la egal la egal, sau ca de la femeie la bărbat, dar a trecut acea etapă. M-am născut la Târgoviște, sunt o munteancă get-beget și sunt foarte mândră de perioada pe care am petrecut-o în această zonă. Sunt în continuare acel copil care a plecat din Târgoviște, simt acest lucru și n-am să uit niciodată”, și-a început Odeta Nestor povestea.

„Nu uita, de aici ai plecat și tu”

„Ieri printre multe alte e-mailuri la birou, mă gândeam ce oare am să vă spun eu astăzi dumneavoastră. Am văzut și ordinea în care doamnele o să discute, o grămadă de vedete, o grămadă de persoane importante, mă gândeam ce oare am să le spun eu. Și în timp ce mă gândeam așa, primesc o poză pe WhatsApp, de la mama mea și mesajul: „Nu uita, de aici ai plecat și tu”. Am tras aer în piept și mi-am propus ca prima poză care va deschide această prezentare să fie cea pe care o vedeți pe ecran. Da, sunt eu cea din vârful căpiței de fân. Întotdeauna eram eu în vârful căpiței, nu știu de ce, poate pentru că-mi plăcea să văd lumea de sus, sau pentru că-mi plăcea să-i organizez pe cei de jos. Dar, într-devăr, fiecare vacanță mi-o petreceam la bunici, nu se termina niciun an școlar, nu prindeam nicio serbare că trebuia să fiu la bunici. Că voiam, că nu voiam. Aveam foarte multă treabă, de dimineața până seara, bunicii mei munceau foarte mult. La sapă, aveam foarte multe pământuri, la adunarea fructelor, deci nu aveam timp de alte copilării. Am plecat de aici. Am muncit mult ca și copil, așa mi se părea că trebuie. Noi am crescut într-o generație în care totul trebuia: așa trebuie, așa a făcut vecinul, trebuie să te măriți, trebuie să faci copii, așa trebuie! Am făcut până la o anumită perioada. Am plecat la București, am intrat la facultate, m-am căsătorit foarte repede, nu că așa trebuia, ci așa am vrut. Am avut un copil în primul an de facultate, o fetiță, Cleopatra”, și-a amintit cu melacolie, „femeia de la jocuri”, despre perioada copilăriei și a adolescenței ei.

Spirit masculin

Spiritul ei luptător a făcut-o mereu pe Odeta Nestor să-și dorească mai mult, să nu se mulțumească doar cu puțin și să muncească plină de pasiune pentru tot ceea ce-și propune…

„Imediat cum am terminat facultatea, mi s-a propus să muncesc în afacerea de familie. Nu am vrut asta, am zis că eu pot să fac mai mult. Am căutat un job, am fost la interviu, le-am zis că eu n-am nevoie de salariu, vreau doar să învăț. Era o agenție de turism. După șase luni de zile, două persoane care erau angajate au fost date afară, le-am luat locul, făceam ce făceau cele două persoane. De fiecare dată viața mi-a oferit oportunități și le-am luat ca atare. M-am angajat la primul cazino și anume cel mai mare cazino din România. M-am angajat ca CFO, am devenit foarte curând CEO. Am plecat de la acest cazino la altul, deoarece mi s-a oferit un salariu de câteva ori mai mare. De aici mi s-a oferit oportunitatea de a munci în Loteria Română pentru câteva luni. O loterie, pe care am considert-o ca și compania mea și le-am arătat eu ce profitabilitate poate să facă aceasta… Nu trece mult, nici o lună de zile, primesc un telefon de la Ministerul de Finanțe, citesc un ordin, îmi trimite un e-mail, o numire a doamnei Odeta Nestor, secretar de stat, președinte al Oficiului Național pentru Jocurilor de Noroc. După ce caut și descopăr, mă duc la minister, unde mi s-a spus: ”Aveți această numire și acest birou. Sunteți conducătorul unei instituții cu 200 de angajați”. Reacția mea: ”Ce trebuie să fac? Unde trebuie să mă duc? Unde este instituția?” Răspunsul: ”O s-o înființați”. ”Unde sunt cei 200 de angajați?” Răspunsul: ”O să-i angajați.” Ok, ne punem pe treabă. Îmi găsesc un consilier, mai sun un coleg, mai sun un prieten, suntem deja trei. După 6 luni, suntem într-o instutuție, pe Calea Victoriei, una dintre cele mai renumite instituții, cu 200 de angajați și propunerea modifcării de lege de jocuri de noroc. Ajung la Parlament, ajung la Guvern, toată lumea întreabă: cine sunteți dumneavoastră? Auzind de jocuri de noroc, toată lumea își dădea ochii pe spate…”, a mai punctat luptătoarea.

Situația jocurilor de noroc în România

„Jocurile de noroc reprezintă o problemă în România. Există o problemă în sensul în care statul român ar trebui să aibă o strategie în acest sens. Și mă bucur că această strategie a început cu înființarea unei instituții publice. Eu îmi doresc foarte mult reglementarea acestui domeniu așa cum trebuie, astfel încât statul român să aibă pârghiile necesare să controleze acest domeniu, pentru că vrem nu vrem, acest domeniu a existat de pe vremea Bibliei. Știm foarte bine cum mergeau în Casa Domnului și aruncau zarurile, deci existau jocurile de noroc. Vor exista întotdeauna. Că vrem, că ne place sau nu ne place. Ceea ce am propus conducătorilor acestei țări a fost doar să controlăm acest domeniu, să dau statului pârghiile necesare și jucătorilor, drepturile pe care le au. Am reușit până la un moment dat, am modificat legea de trei ori, am adus câteva sute de milioane de euro la bugetul statului. Toată această zdroabă și această muncă a fost făcută cu o echipă, pe care așa am creat-o și am rugat-o să aibă responsabilitate. Am reușit până la urmă așa cum am spus să facem această reglementare, să aducem bani la bugetul statului, să reglementăm zona jocurilor de noroc online, pe care statul român o controla, pe care multe alte state europene nu reușiseră s-o facă. În acest moment, legislația din România este dată exemplu de bună practică în alte țări europene și de fiecare dată când merg la o conferință mi se cere bineînțeles, să explic care au fost pârghiile pe care le-am dat statului. În acest moment fac reglementare în multe alte țări europene și în America de Sud”, a explicat Odeta Nestor.

Și ca femeie de succes care știe să se impună, știe să crească indiferent de piedici și să ajungă unde-și propune, Odeta Nestor are și ea emoții, simțiri…

„Am încercat în drum spre Târgu Mureș să-mi amintesc emoțiile pe care le-am avut în acești 5 ani de zile și nu aș vrea să trec atât de repede peste aceste emoții, să nu încerc să vi le transmit și dumneavoastră. De câte ori am plâns ajungând la Guvern, stând la ușa unui premier sau la ușa unui consilier, rugându-i să înțeleagă că ne dorim să facem ceva pentru statul român. Am făcut mereu acest lucru cu pasiune și poate de aceea mi-a și ieșit. Numai așa am reușit, prin tenacitate, prin profesionalism și am stat mereu în fața oamenilor, deschisă să le răspund tuturor întrebărilor despre domeniul pe care-l reprezint. Acum, pot să zic doar că-mi găsesc liniștea gândidu-mă că am făcut ceva bun și am lăsat ceva bun în urmă. Acum lucrez în privat, am o echipă tânără de 400 de angajați, între 21 și 35 de ani. Mulți dintre colegii mei, că așa-i numesc pe toți, mă întreabă „Spuneți, vă rog frumos, ce ați schimba în viața dumneavoastră, dacă ați da timpul înapoi?”. Și să știți că răspund din instinct și le spun că „aș sta mai mult cu copiii mei”. Copiii mei acum sunt plecați și nu m-am bucurat atât cât mi-aș fi dorit. În detrimentul carierei și al banilor, poate aș sta mai mult cu copiii mei, dar după aceea stau și mă gândesc mai serios… Dacă aș fi făcut acest lucru atunci, acum nu le-aș fi putut oferi copiilor mei ceea ce le ofer și probabil aș fi adunat o frustrare că ei ar fi putut mai mult. Așa că, o spun serios, n-o să fie niciodată un echilibru. Undeva va exista un dezechilibru. Dar întotdeauna trebuie să fiți mulțumiți, să fiți liniștiți și să fiți împăcați cu voi că ceea ce-ați făcut a fost bine, a fost din suflet”, a mai povestit cea care simbolizează puterea feminină.

Ioana MĂRGINEAN