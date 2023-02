Berecki Sándor, consilierul târgumureșean care n-a lipsit de la nicio ședință. A bifat 151 în 2022!

Distribuie

Primul consilier local din Târgu Mureș care și-a publicat Raportul de activitate aferent anului 2022 este Berecki Sándor (UDMR). Documentul datat 16 ianuarie 2023 este structurat în 10 pagini și poate fi lecturat pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, secțiunea Administrația locală – Consiliul Local – Consilieri locali.

Nicio absență în Consiliul Local…

Membru în cinci comisii ale Consiliului Local, în șase Consilii de Administrație ale unor structuri de învățământ și în cinci Consilii de Administrație ale unor societăți comerciale din subordinea Consiliului Local (SC Administrație și Turism SRL, SC Administrator Imobile și Piețe SRL, Energomur SA, Locativ SA și Transport Local SA), Berecki Sándor a înregistrat o prezență de 100% la ședințele Consiliului Local bifând în anul care a trecut 12 din 12 ședințe ordinare, 10 din 10 ședințe extraordinare și 16 din 16 ședințe de îndată.

… 151 de ședințe bifate în 2022!

Mai mult decât atât, potrivit Raportului de activitate, în anul 2022 Berecki Sándor a participat la 151 de ședințe în calitate de consilier local: 20 în ianuarie, 17 în februarie, 15 în martie, 8 în aprilie, 15 în mai, 9 în iunie, 10 în iulie, 8 în august, 11 în septembrie, 15 în octombrie, 11 în noiembrie și 12 în decembrie, rezultând o medie de o ședință la 2,4 zile. Iar excluzând din calendar zilele legale libere și pe cele din weekenduri, rezultă o medie de o ședință la 1,6 zile…

”Când am devenit consilier local am consultat rapoartele consilierilor din mandatul precedent şi după ce am constatat că nu există o formă consacrată, am încercat să selectez acele activităţi care mi s-au părut relevante a fi menţionate într-un raport de activitate. Am considerat că dintr-un raport redactat punctual, pe activităţi „verificabile” cu procese verbale, fără texte subiective, oricine interesat poate să-şi creeze o imagine despre aportul meu individual în cadrul comisiilor din care fac parte”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Berecki Sándor (42 de ani), arheolog de profesie, la Muzeul Județean Mureș, aflat la primul mandat de consilier local.

Proiectele de hotărâri, ”cele mai importante realizări”

Referindu-se la activitatea sa de consilier local, Berecki Sándor a explicat că în opinia sa proiectele de hotărâri iniţiate şi votate de Consiliul Local Târgu Mureș sunt mai importante decât prezența la diverse ședințe de lucru.

”Toţi consilierii locali sunt membrii în mai multe comisii şi consilii. Pe lângă acestea mai sunt şi consultările pe anumite subiecte cu colegii consilieri, respectiv cu departamentele din Primărie, care în cazul meu nu apar menţionate în raport. Dacă analizaţi atent raportul, veţi observa că sunt mai multe tipuri de şedinţe: şedinţele de Consiliu Local – în anul 2022 au fost în total 38 de şedinţe ordinare, extraordinare şi de îndată; acestea din urmă de cele mai multe ori s-au desfăşurat on-line, şedinţe AGA – de obicei înaintea şedinţelor de Consiliu Local, şedinţe de lucru în diferite comisii de specialitate, respectiv de evaluare şi jurizare, în cazul meu pentru domeniile cultură, învăţământ, sport, tineret, culte, denumiri, etc., alţi colegi sunt în comisiile de urbanism, de circulaţie, de negociere ş.a.m.d. şi, poate cele mai numeroase, şedinţele consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În cazul acestora din urmă, aşa cum reiese şi din raport, consultările şi exprimarea voturilor de multe ori se desfăşoară on-line. Însă cele mai importante realizări individuale le consider proiectele de hotărâri iniţiate şi votate de Consiliul Local”, a subliniat Berecki Sándor.

Cele șase proiecte de hotărâre la care Berecki Sándor a avut în anul 2022 calitatea de inițiator se referă la aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru anul școlar 2021-2022, la acordarea Premiilor anuale ”Gaudeamus” și ”Excelență în Învățământ”, la instituirea Premiilor anuale ”Excelsior”, la premierea celor mai buni sportivi din Târgu Mureș, la instituirea Programului local Rabla și la aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023.

Raportul integral de activitate întocmit și publicat de către Berecki Sándor poate fi lecturat la următoarea adresă web:

https://www.tirgumures.ro/rapactiv/2022/Raport%20activitate%20Berecki.pdf

Alex TOTH