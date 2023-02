Blat între ASA Târgu Mureș și Viitorul lui Hagi, în 2016!?

Distribuie

Claudiu Voiculeț, fost component al formației ASA Târgu Mureș, a recunoscut marți, 21 februarie, în direct la GSP Live, că a participat la un meci aranjat, în anul 2016, între formațiile Viitorul Constanța – ASA Târgu Mureș. Partida s-a jucat în play-off și s-a încheiat cu scorul de 6-1 în favoarea elevilor lui Gheorghe Hagi.

Redăm, în rândurile de mai jos, dialogul dintre moderatorul emisiunii, Costin Ștucan, și Claudiu Voiculeț, fotbalist retras din activitate care în Liga I a bifat 288 de meciuri și a reușit 25 de goluri.

Fostul mijlocaș al ASA Târgu Mureș a spus că în deplasarea respectivă ”a fost trimisă o echipă de sacrificiu” și a cerut să fie schimbat în minutul 57.

”Voiculeț: „Aaaaaa. Am vrut să ies la pauză la meciul ăsta. Și am ieșit în minutul…nu mai știu (n.r. – Voiculeț a ieșit în minutul 57). Am mers cu echipa, nu mai știu cine era antrenor (n.r. – George Ciorceri). Ăla a fost, da. Suna telefonul cu o seară înainte ca să bage toți la…da..”

Moderator: „La pariuri?”

Voiculeț: „Da.”

După publicarea articolului în Gazeta Sporturilor, clubul Viitorul Constanța a dezmințit acuzațiile lui Voiculeț prin intermediul unui comunicat de presă: „Referitor la articolul publicat astăzi în Gazeta Sporturilor, clubul nostru a transmis, încă din data de 5 iulie 2016, printr-un comunicat, punctul de vedere oficial, așa cum de altfel se menționează inclusiv de autorul articolului de astăzi. Așa cum am precizat și în data de 5 iulie 2016, vă rugăm să rețineți următoarele: – Clubul nostru NU a fost niciodată implicat și NU va fi niciodată de acord cu astfel practici necurate și a considerat întotdeauna că un meci trebuie câștigat numai pe terenul de fotbal ! – Suntem responsabili de afirmațiile noastre și NU putem fi răspunzători de declarațiile sau speculațiile altor persoane care nu au nicio legătură cu clubul nostru”.

Articolul integral poate fi citit la următoarea adresă web:

https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/gsp-live-blat-viitorul-asa-tg-mures-claudiu-voiculet-688719.html

(Redacția)