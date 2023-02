Jurnalistul Florin Dobrater, misiune umanitară în Turcia

Distribuie

Apreciatul jurnalist Florin Dobrater, care își desfășoară activitatea la postul de televiziune mureșean M9TV România și în cadrul podcastului ”Invitații lui Dobrater”, a organizat o misiune umanitară cu ajutoare pentru sinistrații recentului cutremur din Turcia.

Jurnalistul este însoțit în misiunea sa către epicentrul devastatorului cutremur de târgumureșeanul Gabor Petru, pe care l-a descris ca fiind un ”înger pentru mii de oameni”, un voluntar ”care pune totul mai presus decât el”.

”Am cules povești pe care nu o să le uit niciodată. Am aflat ce este un Voluntar. Un om care pune totul mai presus decât el. Un om care este acolo unde este nevoie de el. Acesta este Gabor Petru, un om cum nu vezi oricând. Fiecare experiență mă face să văd lumea cu alți ochi”, a scris marți, 21 februarie, din Adana, Florin Dobrater, singurul jurnalist din România care a transmis de la fața locului despre urmările cutremurului devastator din Turcia.

Intrat în transmisiune live la M9 TV, Florin Dobrater a precizat că deplasarea sa de circa 3.000 de kilometri este făcută cu scop umanitar.

”Lucrurile sunt dramatice, e foarte greu să explici dacă nu ești aici”, a spus jurnalistul care are în portofoliul profesional și transmisiuni de pe frontul din Ucraina.

”Despre asta e vorba în voluntariat, de a ajuta oamenii care cer ajutorul. Înainte să ia legătura cu mine Florin am fost contactat de o persoană din Turcia care m-a rugat dacă pot cumva să fac să ajung și aici, cel puțin o dată, și dacă pot să arăt cumva oamenilor care e de fapt realitatea, pentru că după cum știți sunt multe cazuri cu realitatea deformată de media, din păcate. Și m-a rugat să vin pentru că mulți donatori din lumea asta au destul de multă încredere în mine și să le expun cumva situația, ce necesități au de fapt aici, ce necazuri au. Cumva, printr-o coincidență, după aproximativ două zile m-a contactat Florin, m-a întrebat dacă sunt de acord să venim până în Turcia, i-am răspuns pe loc că da și am început automat să caut cele necesare, bineînțeles după ce am stat de vorbă cu Florin, și i-am spus cam ce pot oferi, ce finanțe am pentru cursa asta, ce putem lua, eu nu mă duc până acolo doar să arăt la oameni că m-am trezit în Turcia și am făcut o excursie. Și Florin mi-a spus buget pe care îl are, a muncit, ce-a făcut, cum a strâns bani, el știe cum, nu întreb, și îi mulțumesc pentru că a cheltuit o sumă destul de considerabilă și pentru diferență am găsit donatori care să ne ajute. Am adus mai multe lucruri, printre care îmbrăcăminte în valoare de peste 20.000 de euro, sisteme de iluminat achiziționate integral de Florin, multe dulciuri, produse de igienă, ceva de mâncare, nu foatre mult pentru că nu a mai fost loc în mașină”, a povestit Gabor Petru.

Alex TOTH