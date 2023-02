Rolul femeii în creșterea economică și socială

Distribuie

Conferința Națională cu tema ”Femeia de astăzi: Activ implicată în economie și societate”, eveniment organizat vineri, 17 februarie, în incinta IncubCenter din Târgu Mureș, de Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) – Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) și Fundația Pro Economica, a propus în cadrul celui de-al doilea panel o inedită temă: ”Abilitatea femeilor: un instrument valoros pentru creșterea economică și socială”.

Au avut ocazia să dezvolte acest subiect Dumitrița Gliga, deputat PSD în Parlamentul României, membru în Comisia specială a Camerei Deputaților pentru automatizare și viitorul municii, Csép Éva Andrea, deputat UDMR în Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei de muncă și protecție socială, Mara Togănel, prefect al Județului Mureș, Mártha Orsolya, prof. univ. la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, alături de moderatoarea Amalia Georgescu, vicepreședinte OFA UGIR pentru Regiunea NorvVest.

”Să ne bucurăm de tot ce facem”

„Care considerați că ar trebui să fie modul în care noi, femeile, să negociem, să prioritizăm și să ne descurcăm într-o societate care promovează dezvoltarea profesională a femeii, având în vedere multitudinea rolurilor cu care noi jonglăm zi de zi?”, a fost întrebarea adresată primului vorbitor, deputatul Dumitrița Gliga.

Dumitrița Gliga, deputat PSD în Parlamentul României

„Cred că ar trebui să fim noi inșine. Trebuie să recunoaștem, cred că aproape toate doamnele de aici știu să se gospodărească bine acasă, au o carieră de succes, știu să aibă grijă de copii. Dincolo de toate, cred că este extraordinar de important să ne bucurăm de tot ce facem și orice provocare poate să aducă, cel puțin din experiența pe care o am eu, foarte multă bucurie. Vin provocări multe, după care apar și oportunitățile”, a fost răspunsul oferit de Dumitrița Gliga, care a punctat importanța implicării, componentă esențială a reușitei.

„Din 2011 încoace m-am implicat foarte mult în ce privește întăbularea terenurilor. Am mers în sute de case, am întâlnit sute de oameni unde încercam să rezolv problemele. Cred că în fiecare zi întâlneam o speță diferită la care poate nu găseam răspuns consultându-mă cu notari sau cu avocați. Am găsit case pentru care oamenii își plăteau impozite de exemplu, aferent terenului, case în care locuiau, dar n-aveau nicio șansă să devină proprietar pe terenul respectiv, deși practic ei figurau în Registrul Agricol. Implicându-mă 10 ani în toate aceste probleme, ridicând problemele la nivelul executivului, legislativului, unde mai aveam tangență, n-aș fi visat niciodată că voi ajunge membru în Comisia juridică a Camerei Deputaților. Astfel, am putut să susțin și să-mi conving colegii cât de importantă este întăbularea terenurilor în baza posesiei. Aceasta a fost prima modificare legislativă pe care am susținut-o, după care am fost co-inițiator al unei alte modificări, tot pe Legea cadastrului, întabularea terenului aferent casei de locuit. Așadar, dacă faci totul din suflet, te implici, te interesează detalii, asculți oamenii și încerci să le rezolvi problemele, iată că după 10 ani ai și oportunitatea asta, să duci până la capăt o idee printr-o inițiativă legislativă care pot să vă spun că se și aplică”, a precizat Dumitrița Gliga.

”Putem începe schimbarea cu exemple bune”

Despre egalitatea de gen și non-discriminarea femeilor în zonele de specializare profesională a vorbit deputatul Csép Éva Andrea.

Csép Éva Andrea, deputat UDMR în Parlamentul României

„Avem o societate cu restrângeri, avem o societate în care femeia este percepută ca persoana care trebuie să nască, să crească copii, să facă de mâncare, să facă curățenie și să meargă și la lucru. Deja ne-am schimbat un pic percepția. De la creșterea copilului vine un element în plus, să aducă bani în casă. Pe de altă parte, celălalt părinte de obicei este cel care aduce doar bani acasă, în casă. Acum avem directive europene prin care am schimbat legea. Astfel, avem obligativitatea celuilalt părinte de a participa nu o lună de zile, ci minimum două luni de zile în creștere a copilului până la vârsta de 2 ani. Acest lucru acum este în implementare. Direcția europeană pe care o vedem și implicarea celuilalt părinte, a taților în creșterea copilului sunt niște măsuri prin care putem să facilităm și prezența taților în creșterea copilului și împărțirea sarcinilor de familie”, a explicat deputatul Csép Éva Andrea.

Nu a fost ocolit subiectul modelelelor feminine de urmat.

„Am ajuns ca în societatea noastră modelele de femei sunt considerate doar cele ce apar la TV. Aici avem provocări foarte mari. Rugămintea mea este să mergeți să vorbiți cu fetele din licee, din școli și să le povestiți viața dumneavoastră, ceea ce ați făcut, pentru că fiecare femeie din această sală este un model și poate deveni un model pentru o fată care își caută drumul spre viitor. Cred că aici cu toții avem foarte multe de făcut. Vă îndemn în continuare să mergem pe această direcție, de a avea grijă unii de alții, dar totodată de a avea acea putere de a te expune ca și un model de urmat pentru fetele noastre, pentru că așa putem începe schimbarea, cu exemple bune și cu schimbarea de mentalitate”, a precizat deputatul mureșean.

”Am reușit să fac lucrurile cu sufletul”

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a subliniat raportul dintre un bărbat și o femeie în ce privește bunul mers al societății.

Mara Togănel, prefect al Județului Mureș

„Cred că femeia nu este egalul bărbatului. Cred că trebuie să rămânem femei și să avem capacitatea să ne stabilim singure care este rolul nostru în societate. Și da, sunt convinsă că suntem suficient de puternice și capabile pentru a ne defini rolul în societate, pentru a ne conduce destinele fără complexe, fără prejudecăți. Cred în egală măsură că toate aceste lucruri cad în sarcina noastră. Legat de persoana mea, nu prea îmi place să vorbesc despre mine, dar tot ce vă pot spune este că am reușit să fac lucrurile cu sufletul. Empatizez foarte bine cu oameni, am drag de oameni, sunt între oameni, și atunci, luându-ți energia și gândurile oamenilor, faci lucruri. Dacă oamenii, comunitatea prinde încredere în tine, indiferent că ai o funcție de demnitate publică sau o funcție aleasă, oamenii te urmează. Și dacă oamenii simt că ești sinceră cu ei, te și susțin. Așa a funcționat în pandemie, așa funcționat în acești trei ani mai dificili”, a precizat Mara Togănel.

„Copilul meu este Medicina”

Despre succesul în carieră a vorbit Mártha Orsolya, atât din postura de medic cât și cea de cadru universitar.

Mártha Orsolya, prof. univ. la UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș

„Sunt prima femeie abilitată în urologie din România. Pentru acest lucru chiar mă mândresc. A fost o muncă titanică, în condițiile în care sunt obișnuită să lucrez câte 14-16 ore pe zi. Îmi place ceea ce fac. Copilul meu este Medicina. Îmi place să lucrez, îmi place să consult, îmi place să operez, îmi place să vorbesc cu studenții, să predau. Pentru mine Medicina este o preocupare care mă satisface enorm. În paralel, am încercat să păstrez ceea ce am moștenit. Sunt foarte bucuroasă și sunt extrem de preocupată să păstrez imaginea Medicinei din Târgu Mureș, Medicinei județului nostru pentru că aici s-a scris istorie în ce privește urologia. Am avut niște profesori extraordinari care au pus Clinica de Urologie din Târgu Mureș pe harta României, și nu numai. De aceea, cred că este important nu doar să păstrezi ceea ce ai moștenit, ci să și dezvolți. Am reușit acest lucru, am introdus metode noi de tratament și suntem printre puținele clinici care oferim rezidentului o formare europeană. Dincolo de aspectul medical, sunt mândră de familia mea, de cele două fete, de cei doi nepoți. Sunt mândă de ceea ce fac, sport, yoga, de studenții mei. În viață, pentru a reuși trebuie să-ți urmezi visul. Dacă investești mult în tine, rezultatele o să apară, mai devreme sau mai târziu, dar o să apară”, a conchis Mártha Orsolya.

Conferința Națională cu tema ”Femeia de astăzi: Activ implicată în societate și economie” a avut participanți și participante din 17 județe ale României și a fost structurată în trei paneluri: ”Care sunt pilonii pe care se bazează o dezvoltare economică regională durabilă?”, ”Abilitatea femeilor: un instrument valoros pentru creșterea economică și socială” și ”Lansarea programului ”Femeia în construcții”.

Alin ZAHARIE