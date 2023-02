Tratament Clostridium Difficile, Parvoviroza și Diaree

Distribuie

Le-am grupat pe toate la un loc pentru ca tratamentul e oarecum similar, modul de administrare si dozele sunt cele care difera.

Pentru Clostridium: femeie – barbat 50…80 kg de 3 pana la de 6 ori cate o lingurita de ceai ca si unitate dozatoare, mediu incarcata cu pulbere de argila sau de zeolit. O astfel de lingurita functie de cat de fin e macinata argila sau zeolitul poate avea intre 2… max 5 grame.

Argila cea mai buna am gasit-o la Farmec Cluj, o pulbere foarte fina de argila dintr-un produs cu ratiuni cosmetice, ca masca de fata. NU conteaza. Tot argila e, nu e aditivata cu nimic. Se poate folosi si intern fara riscuri. Cea mai buna modalitate de administrare a argilei e sa fie pusa intr-o mica cantitate de apa, o cescuta de cafea, de seara pana dimineata, adica aprox. 12 ore. Apoi se agita si se bea tot continutul nu doar apa de pe argila cum multi gresesc. Dar in conditii de urgenta se poate folosi direct, fara aceasta inmuiere prealabila.

Zeolit pulbere de unde doriti Dvs. Daca e pus in capsule sa aveti grija ca in total sa luati 4, 8, 12…24 de grame. Deci daca o capsula are 600 miligrame, pt 4 grame, cat aveti in general intr-o lingurita de ceai cu pulbere de zeolit, e nevoie de vreo 6…7 capsule… Deci folositi multiplu de: 6…7 capsule pt fiecare lingurita pe care am recomandat-o.

Zeoitul spre deosebire de argila nu necesita o preparare prealabila si efectul antidiareic e parca mai puternic.

Incepeti in prima zi cu o lingurita inainte de orice masa, cu 15…20 minute. Daca nu e suficient majorati la 2….3 lingurite. Daca nici asa nu e suficient puteti administra inainte si dupa momentul meselor principale cate o lingurita. Dau ca reper orar momentul meselor pentru ca din pricina starii lor uneori pacienti refuza hrana. Daca refuzam hrana luam totusi tratament. Cand spunem dupa masa inseamna imediat dupa masa.

Administrarea se face introducand pur si simplu lingurita cu argila sau zeolit in gura si band imediat un pic de apa. Sau punand lingurita cu argila / zeolit in putina apa, 50 ml. Agitati bine cu lingurita, ridicati totul intr-o suspensie si beti rapid. Daca mai ramane ceva pe fundul paharului mai adaugati un pic de apa si repetati operatiunea. In 90% din cazuri e suficient.

Daca avem 10…20 de scaune pe zi, am intalnit asemnea situatii, atunci administrati din prima 3 lingurite si daca nu suntem multumiti de rezultat, in a doua zi 6 lingurite. In plus pentru hidratarea pacientilor si cu scopul de a furniza un antidiareic eficient faceti ceai din turita mare cu rachitan, 50-50%. Sau cu oricare dintre ele, daca nu le aveti / gasiti pe ambele. Pentru o reala eficienta faceti decoct si nu infuzie. NU indulciti ceaiul. NU dati pacientilor nimic dulce, nici fructe si nici miere. Puteti da 1….2 litri de ceai pe zi fara probleme.

Puteti ajuta foarte bine cu 3 X 3 pana la 3 X 5 ml de tinctura de propolis. NU folositi Propolis mielat de data asta si nici nu administrati tinctura de propolis pe miere. Doar pe miez de paine, biscuit, in ultima instanta cu putina apa (vor precipita niste rezine).

Puteti utiliza tinctura de propolis si in timpul tratamentului cu Vancomicina.

Alcoolul nu interfereaza negativ antibioterapia. Mai ales in asemenea doze…

Daca nu aveti incredere sau totusi preferati un produs fara alcool Propolis esenta poate fi o varianta, dar actiunea antivirala e mai slaba. Va spunem din experienta.

Un tratament complet care rezolva 99% din situatii inseamna argila sau zeolit, tinctura de propolis de calitate si ceaiul de turita mare, rachitan, pregatit ca si decoct.

Alimentatia sigur poate ajuta si ea si trebuie adaptata. Doar fierturi de cereale si dintre cereale desigur orez. Bine sarate. Supa de carne, de orice fel de carne, dar doar supa si eventual legumele, taietei, galuste, etc, fara carne, dar totul bine sarat.

Ratiunea e ca prin pierderea de lichide se pierd si electroliti si asta e grav…

1% nu raspund la acest tratament, cu atat mai putin la cele doua cure de Vancomicina, de cate 15 zile, din cine stie ce motive si sunt trimisi acasa cu explicatia savanta: “acum e timpul ca organismul sa lupte cu boala…”; adica de fapt: “du-l acasa ca nu mai stim ce sa-i facem si nu e bine sa moara aici…”

O posibila solutie e transplant de materii fecale… Solutie care poate fi salvatoare.

Parvoviroza la caini produce deces in 99% din cazuri. Cu cele scrise mai sus am salvat 15 catei de ciobanesti mioritici, in doua cuiburi, cu femele care au fatat la o saptamana distanta, si care ambele dupa aprox doua saptamani au avut puii bolnavi. Succesul a fost de 100%, nu a murit nici unul, mai mult au crescut normal.

Si altii care ne-au cerut sfatul au avut rezultate similare, foarte, foarte bune.

Vaccinarea poate fi o solutie desigur. Vaccinarea in timpul bolii, am mai vazut astfel de tampenii, produce moartea negresit.

Dificultatea in cazul cateilor si mai ales a pisicilor (afectiunea corect identificata e panleucopenia, care poate avea si astfel de manifestari digestive) consta in administrare. Cu blandete, cu o seringa fara ac si administrat de cel putin 4 ori pe zi, cu grija de a pune fiecare pui tratat separat de restul cuibului pana la terminarea procedurii ca sa va asigurati ca nu gresiti, in sensul de a nu trata un pui de doua ori si sa-l lasati pe altul netratat…

La pisica pt ca defapt vorbim de o alta afectiune, de mare folos este administrarea de laptisor de matca si propolis fara alcool. Solutia ajutatoare, dar care cateodata devine cea principala daca va intelegeti mai greu cu pisica…, este sa puneti laptisor de matca pe blanita de pe labute. Se vor linge negresit, ca sa se curete. Se vor supara foarte tare…, dar vor inghiti in felul acesta remediul. La fel se procedeaza si cu propolisul fara alcool, va recomandam Propolis esenta, pe labute. Laptisor de matca in doze de la 1 ml 4 ml pe zi pt pui; 4….8 ml pentru pisici adulte. Propolis esenta de la 2…4 ml pe zi pt pui pana la 4…10 ml pentru pisici adulte. O alta varianta este sa folositi Hirolat de propolis forte pe nas, si in zona cavitatii bucale. Chiar daca nu administrati in gura pisica se linge si inevitabil utilizeaza produsul. De retinut acest tratament si pentru alte probleme de sanatate la pisici, raceli (infectia cu calicivirus), raceli care pot produce orbire. Daca ochiul a fost deja afectat, secretii oculare, conjunctivita, coloratie si / sau retractie a ochiului se poate folosi local, instilatii oculare, adica picaturi in ochi cu Hidrolat de propolis. Daca va este greu sa-i administrati asa, puteti folosi Propoderm, unguent cu propolis. Trebuie facut efortul ca produsul sa ajunga pe cat se poate in sacul conjunctival.

Pentru cei de la tara, e bine de stiut ca atunci cand aveti purcei cu diaree, sau si mai grav diaree cu sange (parvoviroza porcina PVP), care in proportie de 50% mor, cu sau fara tratament de la doctorul veterinar…, solutia de mai sus e cat se poate de buna. Argila sau zeolit in doze mari, ceai de turita si / sau rachitan, tinctura de propolis sau Propolis esenta (produs fara alcool). Doze mari ca la om, dar cu abordare treptata.

Cat timp sotia mea a fost medic de familie pentru patru sate, a tratat si caini si pisici si purcei, de toate pentru toti… Animalele chiar raspund mai bine la aceste tratamente, probabil pt ca sunt mai putin intoxicate ca oamenii.

Diaree: tratamentul e similar, doar ca de cele mai multe ori e suficienta o lingurita de ceai cu pulbere de argila sau zeolit. Daca dati doze mai mari riscati sa induceti o constipatie… Functioneaza si in cazul diareilor induse de intoleranta la gluten, doar ca nu rezolva si intoleranta.

Aici poate fi folosit fara frica Propolis mielat sau Propolis esenta ca antiviral si antiinfectios. Dozele mari salveaza situatia…

In cazul usturimilor anale cauzate de iritarea locala prin stergerea cu hartie igienica, se poate folosi Oleum Mirabilis dupa igienizarea cu hartie, prin tamponare locala. Se pune o mica cantitate de Oleum Mirbilis pe hartie igienica impaturira in patru, si se tamponeaza anusul.

Pentru a intelege mai multe despre subiect va recomandam materialul de mai jos:

https://repository.usmf.md/bitstream/20.500.12710/16565/1/118_Manuscript_316_1_10_20210406.pdf

Ca idee pana in 1989 in facultatile de medicina din Romania nu se invata despre diareea provocata de Clostridium Difficile. Din trei motive incidenta problemei medicale era extrem de redusa. Primo: imunitatea pacientilor cu mult mai buna atunci decat azi. Secundo: utilizarea excesiva de antibiotice a selectat bacterii rezistente la antibioterapie. Tertio: inainte de `89 spitalele din Romania nu erau niste anticamere ale mortii cum sunt azi. Cu tot ce inseamna asta. Dezinfectarea nu se facea cu apa de ploaie. Actul medical nu era stresat de nevoia manegerilor de a factura, adica de a popula saloane, de a ocupa paturi, de a face ca spatiile dedicate consultatiei sa fie operationale 24 de ore din 24, si mai ales ca salile de operatie sa fie gata in permanenta sa-si inghita pacientii…

Awake patient screaming…

Gabriel Aosan

P.S. Stiu ce-o sa ma intrebati.. Cum puteti domnu` inginer sa ne recomandati astfel de tratamente?

Simpu: din experienta mea si mai ales a sotiei mele. Luati in calcul ca noi suntem o familie de doctori-ingineri. Dar pentru ca exercitarea profesiunii de inginer nu a fost, inca, conditionata de un colegiu, si mie nu-mi poate retrage nimeni dreptul de practica si diploma, anumite articole le semnez eu. Inspiratia insa… e divina si universala. De aceea incercam sa v-o impartasim si Dvs.

Tinctura de propolis – Melidava

Propolis mielat – Melidava

Zeolit – Pulbere – dentara – Melidava