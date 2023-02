Interes enorm pentru librăria Cărturești deschisă azi la Târgu Mureș. Surprize la deschidere

Distribuie

”Îndrăgostiții de cărți și de lucruri care ne fac viața mai frumoasă”, așa cum îi numesc reprezentanții cunoscutului brand românesc pe mureșenii interesați de carte, au venit în număr mare la deschiderea primei librării Cărturești din Târgu Mureș, azi (23 februarie 2023), de la ora 12.

Librăria, amplasată la etajul I al Centrului Comercial Shopping City, din cartierul Tudor Vladimirescu, măsoară 422mp și găzduiește pe rafturi o varietate de titluri în limbile română, maghiară și engleză, pentru care vor exista și promoții speciale, aplicate unei selecții de volume considerate Must Read. Cartea în limba maghiară însumează peste 2000 de titluri, fiind astfel cea mai bogată selecție din rețeaua Cărturești. Totodată, oferta de carte cuprinde și volume apreciate de tinerii cititori, din categoriile manga și comics. Selecția este completată de branduri deja cunoscute și îndrăgite în rețeaua de librării Cărturești, precum Moleskine, Paperblanks, Legami și Kikkerland.

Pe lângă cărți, librăria Cărturești oferă o mulțime de produse, cum ar fi: accesorii de lectură sau de ceai, decoraţiuni, obiecte de design, gadgeturi, jocuri de societate, viniluri, CD-uri, DVD-uri, jucării etc.

Conceptul de amenajare aparține biroului de arhitectură Square One, care s-a ocupat, printre altele, și de amenajarea librăriilor Cărturești Operei, din Timișoara, și Cărturești Carusel.

La deschidere, primii 1000 de mureșenii pot beneficia și de articole gratuite, iar un număr mare de produse au un discount de 20 %.

Printre cei prezenți la deschiderea magazinului s-au numărat oameni de toate vârstele, cu toții încântați de noile opțiuni pe care le oferă librăria Cărturești din Târgu Mureș.

Ce spun cititorii

”Ne bucurăm foarte mult că s-a deschis Cărturești și în Târgu Mureș, deoarece este singura librărie din județ care vinde multe cărți în limba engleză, CD-uri si Viniluri, pe lângă cărțile în limba română.” – Ana Sandor, Elena Ostace și Kavai Nagy Timea.

„ E o mare bucurie că s-a deschis și la noi Cărturești, de mult timp așteptam. Sunt antrenor de șah și de foarte multă vreme merg la Iași, la Timișoara, acolo mereu m-am bucurat de librăriile Cărturești, de ceea ce am găsit, nu numai în limba română, ci și în engleză și maghiară. Acum le avem aici și ne bucurăm” – Baratosi Iosif Gavril.

„ Orașul avea mare nevoie de o librărie cu o arie atât de largă de produse. Cărturești aduce un plus de valoare pentru cei care sunt pasionați de citit, pe orice domeniu” – Baratosi Kristina.

Cititorilor târgumureșeni le-au fost pregătite și două evenimente culturale de seamă, care să marcheze emoția și entuziasmul deschiderii.

Astfel, de la ora 17, cititorii sunt invitați la o discuție relaxată despre literatură, comunități și dinamica relației cititor-scriitor, la care vor participa Al. Cistelecan, Alina Nelega, Roxana Cotruș, Káli Király István și Dumitru-Mircea Buda, în calitate de moderator.

Seara va continua, de la ora 19, cu concertul susținut de Cvartetul de coarde Tiberius – Cvartet de Stat al Filarmonicii din Târgu Mureș.

Despre Cărturești:

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 43 de spații, incluzând și cele două spații din Chișinău, care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.