71 de ani de căsnicie pentru un cuplu mureșean

Soţii Constantin şi Carolina Danciu din satul Nadăşa sărbătoresc 71 de ani de căsnicie, de Dragobete, şi spun că din februarie 1952, de când şi-au unit destinele, sunt nedespărţiţi, în ciuda greutăţilor întâmpinate.

Ei locuiesc şi acum în casa pe care şi-au construit-o singuri, în anii ’50, despre care vecinii spun că este binecuvântată deoarece în aproape şapte decenii nu a murit nimeni dintre cei care au locuit aici, iar în curte nu s-a ţinut nicio înmormântare.

„Copilăria mi-a fost grea, am rămas de şase ani fără tată. Umblam la plug înaintea vitelor şi n-am fost ferită de nimic. Şi uite, pentru aia trăim atât. Pe soţul l-am cunoscut la joc, cum era atunci în toată duminica, era jucău (dansator n.red.) (…) Pe atunci feciorii nu stăteau ani de zile cu fetele şi să se culce laolaltă. Noi ştiam că trebuie să mergem la biserică fete mari. După ce ne-am luat, am stat la părinţii lui doi ani şi după aceea am venit aici, în grădina goală. Ne-am mai certat noi, dar nu mi-a dat nici măcar o palmă”, ne povesteşte Carolina Danciu, care a împlinit 90 de ani.

Soţul ei, Constantin Danciu, are 92 de ani şi o sănătate de invidiat, chiar dacă aude puţin mai greu.

„Mai demult era o petrecere extraordinară, era important pentru oameni să se distreze şi era joc aproape în fiecare duminică (…) Aşa, o trecut de pe o zi pe alta, ne-am căsătorit şi am venit aici în câmpul liber, nu ne-a ajutat nimeni şi apoi fă-ţi car, fă plug, cumpără vacă şi ne-am descurcat foarte bine. De ce divorţează oamenii acum? Îs prea sătui, prea buieci, nu-şi dau seama ce fac, stau câteva luni şi gata, alta. Divorţează, dau de altul şi uneori e mai rău decât a fost, nu mai bine. Uite eu am putut să trăiesc 71 de ani şi încă să mai treacă vreo 20”, a spus Constantin Danciu.

Cei doi soţi spun că deşi viaţa părea mai grea în acele vremuri, ei nu duceau lipsă de nimic şi mâncau ceea ce produceau în grădină.

„Era mâncarea de cartofi, fasole, ceapă, ouă, pui de casă, lapte, boţ cu brânză, că aveam oile noastre, atunci nu se cumpăra. Numai pe petrolul în lampă, oţetul şi sarea, ale nu le puteam face noi”, ne spune Carolina.

Unul dintre finii familiei Danciu, Cătălin Cioba, spune că locuitorii satului Nadăşa se mândresc cu un aşa cuplu longeviv şi că locul în care aceştia au construit casa este binecuvântat.

„La casa asta nu a murit nimeni de când este casa şi n-a fost niciodată înmormântare în această ogradă. O poveste foarte interesantă, s-ar putea spune multe despre această familie. Naşul nu prea aude, toată ziua e la poartă, îl văd că merge la magazin cu căruciorul, e mai sănătos ca mine. E o familie longevivă, chiar calculam într-o zi că sunt aici în jur de 30 de familii care au divorţat din cauza străinătăţii, după ’90 încoace nu mai e moda aşa şi chiar pare o ruşine să nu divorţezi”, a povestit finul familiei Danciu.

(www.agerpres.ro)