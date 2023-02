FOTO: Iuon Suciu, veteranul de 101 de ani

Distribuie

Printre veteranii de război trecuți de suta de ani din județul Mureș se numără și Suciu Iuon din localitatea Urisiu de Jos, comuna Chiheru de Jos, care miercuri, 22 februarie, și-a aniversat cei 101 ani de viață.

Alături de venerabilul veteran i-a fost familia, una extrem de numeroasă dacă e să ne gândim la faptul că Nenea Suciu Iuon are nu mai puțin de 8 nepoți, 12 strănepoți și 2 stră-strănepoți, conducerea Primăriei, primarul Eremia Pop, și nu în ultimul rând reprezentanții militarilor activi și în rezevă, respectiv reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filialal Mureș și ai Garnizoanei Târgu Mureș. Aceștia din urmă au oferit distinsului veteran o Diplomă de Onoare însoțită de un mesaj din partea Comandantului Comandamentului Forțelor pentru Operații Sociale, general-maior Dacian Tiberiu Șerban.

„Suntem onorați să participăm la un astfel de moment. Am avut reale emoții în momentul în care și am dat citire mesajului transmis de general-maior Dacian Tiberiu Șerban și am acordat Diploma de Onoare veteranului Suciu Iuon. Am fost extrem de emoționat de acest moment cu o încărcătură emoțională deosebită. Consider că noi, militarii activi, manifestăm grijă pentru acești eroi în viață, avem un cult al veteranilor, atât pentru cei în viață cât și pentru cei decedați. Ei sunt o pildă pentru noi toți, pentru generațiile de azi și de mâine. Având în vedere vremurile prezente care le trăim, momentele istorice în care ne aflăm, multele transformări prin care trece societatea, cu atât mai mult acești veteran reprezintă un reper pentru generația tânără de la care toți ar trebui să învățăm. De la acești veterani ar trebui să învățăm ce înseamnă patriotismul, sacrificiu de sine, dragostea pentru țară. Ei chiar au pus în practică aceste valori, chiar și-au sacrificat tineretea, unii dintre ei chiar și viața pentru România”, a precizat locotenent colonel Câmpan Adrian, reprezentant al Garnizoanei Târgu Mureș.

16 veterani în viață în județul Mureș

La nivelul județului Mureș mai sunt în viață 16 veterani de război, printre cei trecuți de 100 de ani numărându-se și Suciu Iuon.

„Pentru noi, veteranii de război sunt eroii în viață, motiv pentru care noi îi respectăm și vrem să fim alături de dânșii până când Dumnezeu îi vor ține pe pământ. Acesta este și motivul pentru care cel puțin când împlinesc o anumită vârstă, dorim să fim alături de dânșii. Îi apreciem pentru ceea ce sunt dar mai ales apreciem efortul care l-a făcut pentru țară și poporul român. Tinerii, puțini mai sunt cei care gândesc la ce au suferit acești oameni astfel ca țara asta să fie totuși întreagă, cât a putut să rămână întreagă, la modul cum au apărat pământul strămoșilor noștri. Eu m-aș adresa tuturor tinerilor patriei, să fie alături de poporul român, de țara în care s-au născut, și în caz de nevoie, să fie alături de cei care o iubesc în continuare. La nivelul județului Mureș mai sunt 16 veterani în viață, iar urmași ai veteranilor de război mai sunt câteva sute în județul Mureș. Noi încercăm ca să-i ajutăm pe toți, iar când Dumnezeu îi ia de pe pământ, dorim și organizăm funerarii militare pentru fiecare, pentru că au servit patria așa cum au considerat dânșii că este cel mai bine”, a subliniat general maior (r) Gheorghe Popa, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Filialal Mureș.

Grija și recunoștința familiei

Cea mai mare avere a veteranului Iuon Suciu este fără doar și poate familia, grija față de unitatea ei și frumosul rost dobândit de-a lungul vremii fiind răsplătită prin grija sufletească oferită de urmași acum la bătrânețe.

„Sunt extrem de mândră să am un asemenea bunic. Nu mă lasă inima să nu folosesc cuvinte blânde despre domnia sa, așa cum și bunicul la rândul său ni le-a insuflat nouă, urmașilor, tuturor celor care suntem în jurul domniei sale. Copil fiind, la Urisiu de Jos am crescut cu bunicul, cu bunica, cu părinții mei, cu frații mai mari, suntem cinci frați, cinci nepoți ai bunicului veteran de care suntem extrem de mândri. Suntem o familie numeroasă, harnică, meritul fiind și al bunicului. Mereu ne sfătuia de hărnicie, de bun simț, de omenie. Mereu ne spunea să fim cumsecade în viață, să ajutăm pe cei din jur și ce e foarte important, să respectăm întotdeauna munca, astfel, cu siguranță vom reuși în viață. Despre război ne povestea în special când eram copii, perioadă în care și memoria îl ajuta foarte mult. De vreo 10 ani sănătatea nu îi mai permite să călătorească cu gândul prin trecutul tumultos și zbuciumat trăit în război. Poveștile sale leam transmis și noi mai departe copiilor și nepoților noștri care rămân uimiți de așa necaz mare trait de străbunicul lor”, a povestit Voica Eugenia Grama, nepoată.

”Să ne închinăm în fața acestei legende vii”

Prezent la momentul aniversar, primarul Eremia Pop a ținut să-l felicite pe veteranul Iuon Suciu, adevărată legendă vie, lecție din care generațiile prezentului au numai de învățat. „Pentru noi, generațiile care nu am prins războiul, doar părinții și bunicii noștri, este într-adevăr o sărbătoare să avem parte de astfel de momente speciale cum este și cel de azi. Este un moment de sărbătoare pentru că astfel de persoane cum este Nenea Suciu Iuon reprezintă o pagină vie de istorie de la care toți avem de învățat. Dânsul a participat în Cel De-al Doilea Război Mondial, a luptat pe frontul de est, a și fost prizonier la ruși, nu a fost doar un simplu observator al războiului, a participat din plin, fapt pentru care nu avem decât să ne închinăm în fața acestei legende vii. Abia acuma, după conflictul din Ucraina vedem ce dezastru uman înseamnă războiul. Personal, n-am cuvinte să descriu un asemenea moment pe care îl trăim azi la aniversarea celor 101 de ani a veteranului Suciu Iuon. Ne bucurăm că în comuna noastră există o asemenea persoană. Mă bucur nespus să văd familia cu numeroși membri, începând de la fii, nepoți, strănepoții și stră-strănepoți în jurul dumnealui. Am rămas extrem de impresionat de grija familiei față de veteranul Suciu Iuon, numărul mare de nepoți și strănepoți, frumusețea lor, bucuria și mândria că au în familie un erou care întreaga viață și-a dedicat-o țării și familiei. Toți sunt prezenți în jurul domniei sale, îi asigură toate condițiile, mai ales cele sufletești pentru ași duce pe mai departe liniștiti traiul. Familia are grijă deosebită, nu ca de un bătrân depășit de vârstă, ci față de un membru al familiei, un om care a trecut peste toate greutățile vieții cu fruntea sus și cu nădejdea că tot ceea ce face este bine pentru familia sa”, a precizat primarul Eremia Pop.

Tinerii de azi nu au doar datoria să cinstească memoria celor care au participat din plin la scrierea istoriei, important este să cunoască istoria trecută pentru a putea înțelege ceea ce prezentul dar mai ales viitorul ne oferă, este de părere primarul Eremia Pop.

„Mi-aș dori ca tinerii din ziua de azi să fie extrem de atenți la ce se întâmplă în Ucraina ca să înțeleagă ce s-a întâmplat în România cu bunicii lor. Atât de repede uită lumea anumite evenimente ale istoriei. Îi îndemn să asculte poveștile despre acele vremuri de la cei care le-au trăit, de la domnul Suciu și alții ca domnia sa, să înțeleagă istoria. Domnia sa a fost prizonier la ruși, a venit mii de kilometri pe jos până în Transilvania, până acasă la Urisiu. Să fie atenți tinerii să vadă ce îți oferă viața, ce înseamnă războiul, ce înseamnă efortul și sacrificiile care se produc. Noi cei de azi considerăm că merităm o viață din ce în ce mai bună. Suntem nemulțumiți de tot ce ni se întâmplă în jurul nostru, deși lumea noastră trăiește mult mai bine decât acum 40-50 de ani. Sigur, suntem nemulțumiți de clasa politică, dar e alt aspect. Lucrurile nu trebuie încurcate. Clasa politică este cea pe care au votat-o toți oamenii din România. Însă evenimentele astea la care a participat și poporul român sunt deosebite și trebuie studiat atent. Dacă nu citesc tinerii și nu întreabă vârstnicii și nu ascultă spusele acelor oameni care au participat pe front, nu vor înțelege nimic. Tinerii, dacă nu au plecare către istorie, să citească, să întrebe în familie. O familie de calitate se construia vreme de trei generații într-o casă, bunici, părinți, uneori străbunici. Și apăreau tineri de 16, 17, 18 ani care ascultând ce s-a întâmplat în timp, învățau din poveștile din familie. Azi familiile nu mai sunt cu trei generații într-o casă, nu mai are cine să-ți povestească. Nu mai ai noțiunea memoriei colective a unui sat, unui județ, a unei nații. Suntem pe drumul în care dispare memoria colectivă cea bună. Ne amintim în schimb de tot felul răzmeriți, de revoluții aproximative și de alte aspecte. Atunci, sigur că nu mai imaginea corectă asupra ceea ce se întâmplă cu lumea noastră”, a conchis primarul Eremia Pop.

Alin ZAHARIE