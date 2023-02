Caravana medicală AUR recrutează voluntari

Distribuie

Liderul filialei Târgu Mureş a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Dragoş Burghelia, precum şi vicepreşedintele filialei, Liviu Natea, au făcut, în urmă cu câteva zile, un apel la medici şi asistenţi să se înscrie pentru a participa ca voluntari la caravana medicală iniţiată de formaţiunea politică, pentru acordarea de asistenţă medicală în zonele defavorizate.

„În luna iunie a acestui an, urmează să lansăm şi caravana medicală, care este un proiect de suflet al nostru, al AUR şi probabil cel mai important proiect pe care îl vom derula pe parcursul acestui an. În mod concret, vom avea nişte tiruri medicale şi echipe de voluntari care vor străbate întreaga ţară şi noi dorim prin intermediul acestei caravane să oferim servicii medicale gratuite către populaţie, mai ales în zone în care accesul la servicii medicale este mai dificil sau acolo unde avem categorii de populaţie defavorizate care îşi permit mai greu acest lucru. Am şi lansat un site în acest sens, caravanamedicală.ro. Costurile acestei caravane care ar urma să staţioneze cam o săptămână în fiecare judeţ – va începe în vara acestui an şi se va prelungi până anul viitor – vor fi acoperite din subvenţia de la bugetul de stat pe care a primit-o partidul. Până în prezent s-au strâns aproximativ 7 milioane de euro (…) Încurajăm şi medicii din judeţul Mureş să pună umărul”, a afirmat vicepreşedintele filialei AUR Târgu Mureş, Liviu Natea, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că iniţierea caravanei medicale este o o promisiune a AUR încă din 2020, de dinainte de a intra în Parlament, pentru ca astfel să nu fie cheltuită subvenţia de stat „nici pentru propagandă, nici pentru sinecuri, nici cu alte scopuri”.

„Iniţial a fost vorba de construirea unui spital, lucru care, mă rog, nu a fost posibil legal, astfel că am ajuns la această soluţie cu caravana medicală”, a menţionat Natea.

Liderul AUR Târgu Mureş, Dragoş Burghelia, a arătat că există în AUR membri care sunt medici şi asistente medicale, însă apelul se adresează tuturor profesioniştilor în domeniu. El a susţinut că acei medici şi asistenţi care nu sunt înregimentaţi politic nu vor fi asociaţi cu imaginea formaţiunii, dacă se vor alătura acestei iniţiative.

„Site-ul şi platforma respectivă au fost iniţiate doar în urmă cu aproximativ o săptămână. Planul era făcut deja de mult, dar site-ul şi toate demersurile propriu-zise au fost începute abia acum o săptămână. Suntem şi în curs de achiziţionare a acelor tiruri medicale (…) suntem în faza de pregătire astfel încât până în mai-iunie să fim gata cu totul. Voluntarii care au reuşit să se înscrie sunt cei care deja sunt membri ai alianţei (…) Noi încercăm să facem acest proiect în special în beneficiul cetăţenilor. Aşa cum aţi văzut, vom oferi servicii precum analize, consult oftalmologic. Cei care vor face voluntariat, tocmai pentru că fac acest lucru din propria iniţiativă, nu trebuie să fie membri, nu trebuie să îşi declare adeziunea la partid, ci trebuie să facă pentru comunităţile unde serviciile medicale nu ajung. Vedem prea bine de 30 de ani, dispensarele în zona rurală s-au închis”, a mai afirmat Dragoş Burghelia.

(www.agerpres.ro)