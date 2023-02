Școală din Târgu Mureș evacuată în cadrul unui exercițiu în caz de cutremur

Distribuie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a organizat, luni, de Ziua Protecţiei Civile, un amplu exerciţiu de evacuare a elevilor dintr-o şcoală din Târgu Mureş, într-o situaţie de cutremur.

„Prin exerciţiul desfăşurat azi am urmărit comportamentul copiilor şi profesorilor în contextul producerii unui cutremur. În primul rând, în aceste situaţii un punct cheie îl reprezintă cadrul didactic, care este coordonatorul situaţiei. Dacă în caz de incendiu urmărim să ne evacuăm cât mai repede, să ieşim, în caz de seism se aşteaptă finalizarea momentului în care se produce cutremurul. Sub îndrumarea profesorilor, copiii sunt îndemnaţi să se adăpostească sub bănci în general, iar, ulterior, după comunicarea cu toate clasele, se constată dacă este liberă calea de evacuare, dacă este necesară intervenţia pompierilor pentru salvarea unor persoane de la înălţime sau evacuarea unor persoane”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al ISU Mureş, sergent major Georgiana Oltean.

Potrivit reprezentantei ISU Mureş, dincolo de comportamentul oamenilor, se urmăreşte şi cât sunt de pregătite instituţiile în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

„În fiecare an sunt planificate exerciţii la nivelul operatorilor economici, dar şi în instituţiile de învăţământ. Această responsabilitate în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ‘Horea’, judeţului Mureş revine Serviciul de Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţă (…) În urma producerii unei situaţii de urgenţă există o evaluare de riscuri, la fel şi în urma unui exerciţiu. Se face o evaluare în funcţie de cum s-au comportat cadrele didactice, copiii, iar pe viitor se punctează urmărirea mai îndeaproape a unor aspecte care putem să spunem că au fost mai slăbuţe sau ca punctele forte să se menţină”, a precizat Georgiana Oltean.

Purtătorul de cuvânt al ISU Mureş a precizat că populaţia trebuie să fie pregătită şi pentru riscuri care nu sunt neapărat iminente, însă la nivelul judeţului Mureş se pot se poate întâmpla orice situaţii de urgenţă.

„Aceste măsuri, aceste reguli de comportare, sunt esenţiale pentru salvarea de vieţi omeneşti în primul rând şi apoi pentru salvarea de bunuri materiale”, a subliniat sergent major Oltean.

În cadrul „Săptămânii Protecţiei Civile”, ISU Mureş a organizat o serie de activităţi cu scopul creşterii gradului de conştientizare a populaţiei asupra riscurilor existente, cât şi creşterea reacţiei cetăţenilor în cazuri de situaţie de urgenţă.

Astfel, în perioada 25 februarie – 4 martie, se desfăşoară Săptămâna Porţilor Deschise în toate subunităţile operative ale ISU Mureş, unde vizitatorii pot participa la prezentări de tehnică operativă şi la activităţi de informare preventivă în cazul producerii unor situaţii de urgenţă şi în domeniul primului ajutor.

De asemenea, la sfârşit de săptămână au fost organizate acţiuni preventive la cele două Mall-uri din Târgu Mureş.