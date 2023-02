FOTOREPORTAJ: Echipamente NATO de ultimă generație expuse în Cetatea Târgu Mureș

Distribuie

Cetatea Medievală din Târgu Mureș găzduiește, în perioada 28 februarie – 2 martie, o expoziție de echipamente și tehnică militară organizată de către Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale, cu prilejul împlinirii, la data de 1 martie 2023, a 20 de ani de existență și continuă evoluție a Forțelor pentru Operații Speciale.

Expoziție de tehnică militară

Directorul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, col. Cristian Boangăr, a declarat marți, 28 februarie, pentru cotidianul Zi de Zi, că ziua de 1 martie 2003 reprezintă un moment de referință în istoria Armatei României, marcând înființarea la Târgu Mureș a Batalionului 1 Forțe Speciale, prima structură de operații speciale din țară.

”Motivul pentru care am organizat acest eveniment este sărbătorirea a 20 de ani de la înființarea Forțelor pentru Operații Speciale. După cum se știe, Forțele pentru Operații Speciale au fost înființate în Târgu Mureș, e vorba despre Batalionul 1 Forțe Speciale, înființat la 1 martie 2003, și de atunci ne-am tot dezvoltat, am ajuns la nivelul actual al categoriei de forțe, respectiv Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale, care este tot în Târgu Mureș. Pentru a celebra această aniversare am organizat cu partenerii noștri români și străini, respectiv din industria națională de apărare și din industria internațională, o expoziție de tehnică, în perioada 28 februarie – 2 martie, în Cetatea Medievală. Expoziția este disponibilă publicului, inclusiv publicului civil. Activitatea se desfășoară zilnic între orele 10.00 – 16.00 – 18.00, în funcție de timp, și este o activitate care prezintă pubicului mureșean echipamente, capabilități și tehnică nouă, folosită de către țările membre NATO, respectiv România”, a afirmat col. Cristian Boangăr.

Defilare în Piața Victoriei

Punctul culminant al aniversării va avea loc joi, 2 martie, de la ora 12.00, înPiața Victoriei din Târgu Mureș,unde va avea loc o ceremonie militară și religioasă care se va încheia cu defilarea Gărzii de Onoare formată din aproximativ 400 de militari aparținând tuturor unităților din subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și aproximativ 30 de mijloace tehnice. În cadrul ceremoniei un moment special îl va constitui parașutarea drapelelor României, NATO și al Forțelor pentru Operații Speciale.

”Va fi un ceremonial militar standard, cu participarea trupelor noastre, ca și sărbătoriți, respectiv vom avea participare la momentul actual de nivel politico-militar, prim-ministrul României, președintele Camerei Deputaților și ministrul Apărării Naționale”, a explicat col. Cristian Boangăr.

Alex TOTH