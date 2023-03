Curățătoria Soft & Clean, de la idee la succes

Distribuie

Mariana Daniela Sabău din Reghin se numără printre cei 18 studenți antreprenori câștigători ai concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului ”Junior Business Academy” implementat de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mariana Daniela Sabău

„Sunt studentă în anul doi la master, Managementul resurselor umane, și în cursul anului trecut am participat la un curs la finalul căruia a trebuit să depunem un proiect pentru obținerea fondurilor europene. Mai exact, 20.000 de euro pentru un loc de muncă creat. Erau minim două locuri de muncă și maxim cinci. Cursul s-a ținut la Facultatea de Economie și Drept din cadrul UMFST Târgu Mureș în cursul lunii aprilie anul trecut după care a urmat perioada de concurs, perioada de verificare, iar la începutul verii s-au anunțat câștigătorii. Inițial, nu credeam că o să am șanse să câștig pentru că am fost foarte mulți la cursul de antreprenori, undeva la peste 500 de persoane, din care câștig de cauză au avut doar 18. În luna iulie deja ne-am deschis firmele, am început toate demersurile necesare astfel că în luna decembrie, mai exact în data de 6 decembrie 2022 am deschis această afacere”, a precizat Mariana Daniela Sabău, administrator SC Soft & Clean Laundrywash SRL.

De ce un business de spălătorie/curățătorie?

„M-am gândit că dacă e să câștig, trebuie să concurez cu ceva ce știu să fac, cu ce știu să conduc. Degeaba mă axez pe un domeniu despre care nu am habar cum se conduce o afacere. Nu sunt deloc străină de acest domeniu, mama mea are o spălătorie de haine tot în Reghin, unde pot spune că am deprins ceva experiență. Am lucrat la această spălătorie și am ajutat-o pe mama să conducă spălătoria. Văzând că cererea este mare în acest domeniu, iar o spălătorie nu era de ajuns în zona Reghinului, am considerat că ar fi bine să mai deschid încă o spălătorie”, a afirmat Mariana Daniela Sabău.

Greul a fost înainte de anunțarea câștigătorilor, dar mai ales după, când lucrurile au început să devină din ce în ce mai serioase.

„A fost o perioadă foarte grea și foarte scurtă în care a trebuit să facem proiectele. Trebuia să ne gândim la cel mai mic detaliu, la ce avem nevoie ca să ne putem deschide o afacere. Trebuia să facem niște predicții exacte despre cum vedem noi afacerea în viitor. Cred că acest lucru a fost cel mai greu, să gândești cum poți dezvolta afacerea. Pe lângă proiectul scris, am avut și partea de susținere a planului de afaceri. A fost cea mai emoționantă parte și sincer nu credeam că voi câștiga, dat fiind faptul că am avut parte de emoții când am mers la interviu. Ne-au pus în dificultate pentru că ne-au întrebat anumite chestii, să vedem dacă merităm sau nu să câștigăm. Credeam că nu m-am descurcat atât de bine la întrebări, dar se pare că a fost chiar foarte bine, iar în următoarea zi a fost afișat clasamentul. A fost efectiv un șoc să aflu că mă număr printre câștigători. Nu știam efectiv ce urmează de acum înainte, credeam că ce a fost mai greu a trecut, dar de fapt de acum începea cu adevărat treaba cea grea. Greul pot să spun că a început după ce am câștigat”, a precizat Mariana Daniela Sabău.

Primii pași au fost dificili, dar ambiția și perseverența au dat în cele din urmă roade.

„Prima dată a trebuit să ne deschidem firmă. Aveam nevoie de acord de la mediu care a fost foarte greu de obținut. A fost foarte multă umblătură, controale în toată această perioadă care a fost una extrem de scurtă. După ce ne-am deschis firmele în luna iulie, aveam la dispoziție 6 luni să pornim afacerea. Banii i-am primit în septembrie, trebuie să fac rost de toată aparatura, să fiu în regulă cu toate actele. Finanțarea câștigată prin acest proiect este de 484.335 de lei împărțiți în două tranșe. Prima tranșă am primit-o în luna septembrie anul trecut iar cea de a doua în luna februarie”, a explicat Mariana Sabău.

Ce oferă Soft & Clean

SC Soft & Clean Laundrywash SRL situată în Reghin pe strada Mihai Viteazul nr. 61 oferă o gamă diversă de servicii, începând de la spălat, curățat și călcat.

„Avem servicii de spălătorie, tot ce ține de pilote, plapume, saltele din acelea mari de pat și interioare de mașini. Toate acestea intră la categoria de spălătorie. Mai avem secțiunea de curățătorie unde intră absolut orice, costume, cămăși, rochii de ocazie, rochii de mireasă, paltoane, geci, costume populare, inclusiv haine de piele. Oferim servicii inclusiv pentru cei din regimul hotelier, pensiuni, hoteluri, cabane, restaurante în sensul în care prestăm servicii de spălat uscat, călcat pentru lenjerii, fețe de masă, prosoape. Este o curățătorie umedă, lucrăm cu cu apă, nu cu percloretilenă, care pe lângă faptul că e scumpă e și cancerigenă. Toată aparatura, respectiv mașinile de spălat, uscat și aparatura pentru călcat, totul este nou nouț adus din afară”, a precizat Mariana Daniela Sabău.

Munca și ambiția, la temelia succesului

Povestea Marianei, deși e la început, este una frumoasă și de succes, bazată pe muncă și ambiție după cum îi place cu mândrie să spună.

„Cred că e nevoie în primul rând de multă ambiție pentru a reuși. Trebuie să fii în primul rând o persoană dedicată. Dacă crezi în tine, dacă te dedici visului tău, atunci nu are cum să nu se îndeplinească. M-am zbătut extrem de mult de când am câștigat proiectul ca să ajung să pornesc acest business. Am dat peste multe probleme în special cu autorizația de mediu, plus alte și alte probleme legate de bani, de scumpiri, existând riscul să pun bani de la mine în afara celor din proiect. Pot spune că optica se schimbă când faci pasul spre antreprenoriat. Dacă ai un loc de muncă e relativ simplu, mergi la lucru pentru bani, pentru salariu, dar când ai firma ta lucrurile se schimbă radical. În ce mă privește, această afacere e precum copilul meu, trebuie să am grijă de ea tot timpul”, a declarat Mariana Daniela Sabău.

Întrebarea celor care au decis câștigătorii proiectului o punem și noi la rândul nostru pentru Mariana Daniela Sabău: cum te vezi peste câțiva ani în ce privește SC Soft & Clean Laundrywash SRL?

„Aș vrea să mă extind și în alte orașe unde am văzut că nu prea sunt curățătorii și spălătorii, unde știu că este nevoie de astfel de servicii. Aș vrea să ajung sămi permit să pot să le întrețin. Momentan sunt la Reghin administrând Soft & Clean Laundrywas”, a explicat Mariana Daniela Sabău.

Trebuie menționat faptul că SC Soft & Clean Laundrywash este printre puținele, dacă nu chiar singura curățătorie din Reghin care oferă servicii complete de curățat, spălat, călcat, de care se îngrijesc cinci persoane, de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 20.00. Mai multe despre oferta Soft & Clean Laundrywas, promoții și alte frumoase surprize puteți găsi pe pagina de Facebook ”Curățătoria Soft & Clean” și pe pagina de Instagram ”Curățătorie articole textile Reghin.”

Alin ZAHARIE