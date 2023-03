FOTO: Despărțământul Reghin al Astrei, sub auspiciile iubirii

Asociația Culturală „La poale de Călimani” și Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA, Despărțământul Reghin, a organizat vineri, 26 februarie, evenimentul cultural-artistic intitulat “Iubirea – muzică și poezie”, găzduit de fostul Cămin Cultural din Iernuțeni, respectiv Restaurantul ”Crizantema”.

Oameni de cultură, prieteni și membrii ai Asociațiunii ASTRA au avut parte de o seară culturală însuflețită de poezia semnată Dan Lăzărescu, care și-a lansat cu acest prilej cel de-al nouălea său volum de versuri intitulat „Iubirea… în expresie lirică”, și de muzica adusă din suflet de Andreea Gabriela Petruț și Petru Covrig.

„Dan Lăzărescu, alias avocat Gîrbuleț Lazăr Dănilă nu mai este de mult un nume nou în peisajul poeziei mureșene românești, dumnealui iscălind la colțul paginii și al inimii rime încă din anii adolescenței. Este o atitudine firească pentru orice scriitor, aceea de a reveni asupra unor teme care-i inundă dulce-obsesiv pentru a desăvârși acele imbolduri fierbinți și a le aduce în exprimare la stări mai calde care se pretează mai ușor a fi dezvăluite publicului larg cititor”, a precizat Sorina Bloj, fost director al Bibliotecii Municipale ”Petru Maior” din Reghin.

Cheia cea mai potrivită pentru sufletul femeilor

La rândul său, avocatul Gîrbuleț Lazăr Dănilă a subliniat esența care stă la baza noului său volum.

„Această carte era o mai veche idee de-a mea. Cred că orice poet își dorește să scrie, să aibă un volum de poezie de dragoste sau mai multe, pentru că poeziile acestea de dragoste se pare că sunt cheia cea mai potrivită pentru sufletul femeilor. Am conceput acest volum de poezie ca un cadou care poate fi oferit femeii. Am cuprins în el 100 de poezii, așa obișnuiesc la fiecare volum pe care îl public. Unele dintre poezii sunt noi, altele se regăsesc în celelalte volume ale mele, alese astfel încât să reprezinte majoritatea fațetelor iubirii”, a precizat poetul Dan Lăzărescu.

A doua lucrare prezentată a fost, de fapt, o antologie dedicată personalităților Văii Mureșului Superior semnată Rusalina Petruț cea care, alături de fiica sa Andreea conduce Asociația Culturală „La poale de Călimani”.

„Dacă poezia a fost adusă de Dan Lăzărescu, muzica în schimb am adus-o noi de la Lunca Bradului. Pentru că este luna iubirii, m-am gândit să vă spun tuturor o primăvară frumoasă alături de cei dragi și un post bineîncuvântat. Suntem creștini și fără ajutorul Bunului Dumnezeu nu putem face nimic. De la noi, de la Lunca Bradului, am venit cu un colțișor din Muzeul Ciobotă-Petruț pe care vă invit să-l vizitați cu drag, precum și un volum foarte drag nouă dedicat personalităților Văii Mureșului Superior”, a precizat Rusalina Petruț.

ASTRA Reghin, o mare și frumoasă familie

Seara dedicată iubirii se înscrie în seria de manifestări organizate de Despărțământul Reghin al Astrei despre care a vorbit celor prezenți părintele Teodor Vasile Roșca, secretarul general al despărțământului.

„Încercăm din luna octombrie a anului 2022 să aducem în orașul nostru o revigorare a ceea ce înseamnă Asociațiunea ASTRA pentru literatura și cultura poporului român. Chiar dacă am început, spunem noi așa mai timid, totuși pe parcursul acestor câtorva luni am avut câteva evenimente de suflet printre care se numără concertul deosebit de colinde găzduit de Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”. Pentru 2023, pe lângă această lansare de carte, avem în vedere alte câteva evenimente. Ceea ce este important, am dori ca să avem alături de noi cât mai multe persoane care să vină nu doar fizic, ci și cu sufletul. Așa cum spunea și președintele Stelian Doru Cătană, de când ne naștem și până când plecăm din această viață, este important să ne păstrăm ceea ce este al nostru românesc, cu mult drag, cu simț patriotic și cu credință. Cei care vor fi ajutați de către Bunul Dumnezeu să aștearnă în scris câteva rânduri, noi îi vom ajuta să publice sau chiar să apară într-un volum mai mare sau mai mic, pentru că asta este menirea asociațiunii noastre, să se implice și în dezvoltarea celor care vor ca să scrie. Ceea ce este scris va dăinui peste timp, dovada existenței și a activităților noastre pentru generațiile viitoare”, a precizat pr. Roșca Teodor Vasile.

La rândul său, av. Stelian Doru Cătană, președintele Despărțământului Reghin al Astrei a vorbit despre asociația pe care o conduce ca despre o mare și frumoasă familie. „Activitatea mea de președinte ar fi infimă dacă n-aș avea lângă mine o mare familie, dacă nu aș avea lângă mine o echipă desăvârșită, oameni frumoși, oameni cu experiență cu care să îmbinăm energia mea de persoană tânără cu experiența celor mai în vârstă. Cel mai important lucru este că acești oameni din jurul meu sunt cei care poartă mai departe tradițiile și obiceiurile noastre, exemplu pe care ar trebui să-l luăm cu toții pentru binele și viitorul acestui neam”, a spus av. Stelian Doru Cătană.

Seara a fost completată de recitalurile susținute se soliștii Andreea Gabriela Petruț și Petru Covrig care au consfințit o seară de suflet, un minunat prilej de a cinsti cultura și slujitorii ei, una din menirile Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA.

Alin ZAHARIE