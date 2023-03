FOTO: Asfaltarea străzii Posada din Târgu Mureș, între promisiune și păcăleală

Distribuie

În data de 1 septembrie 2020, în campania electorală pentru alegerile locale, candidatul pe atunci la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, publica un material video realizat pe strada Posada din localitate. În respectivul clip electoral, viitorul edil șef al municipiului Târgu Mureș promitea că infrastructura rutieră va reprezenta o prioritate și că va asfalta cele ”37 de străzi pline de praf, unde oamenii circulă pe un carosabil pietruit”. De atunci au trecut aproape doi ani și jumătate, dar pe strada Posada nu s-a întâmplat nimic din cele promise.

Septembrie 2020, video electoral pe strada Posada: ”Vom asfalta și aceste străzi”

Promisiunea completă făcută în septembrie 2020 de către Soós Zoltán este disponibilă pe canalul Youtube și sună în felul următor: ”La Târgu Mureș străzile sunt într-o stare deplorabilă. Una din zece străzi nu este asfaltată. Asta înseamnă 37 de străzi pline de praf, unde oamenii circulă pe un carosabil pietruit. În următorii ani vom schimba acest aspect, vom asfalta și aceste străzi. Costul total al lucrărilor este de 12 milioane de lei. Până acum, primarul și Municipalitatea decideau în mod arbitrar care străzi să fie asfaltate. Au fost și situații în care o stradă era asfaltată înaintea alegerilor chiar dacă nu era necesar. Era doar exces de zel. Nu vor mai fi asfaltări inutile sau preferențiale. Vom renunța la aceste tertipuri. În următorii ani vom asfalta aceste străzi și vom reface doar porțiuni de drum unde este cu adevărat necesar. Voi fi primarul tuturor târgumureșenilor și nu voi face nicio diferență. Învingem împreună!”.

Februarie 2023, pe aceeași stradă: pământ, cratere, denivelări și băltoace

În urmă cu câteva zile, la redacția Zi de Zi a venit un locuitor al străzii Posada, care ne-a invitat la o plimbare în locul unde în campania electorală din anul 2020 actualul primar promitea, prin filmarea unui videoclip, că va asfalta respectiva stradă aflată în apropiere de Platoul Cornești.

”Actualul primar, pe atunci candidat, a venit pe strada noastră în campania din 2020 și ne-a promis că strada va fi asfaltată dinspre strada Cornești și astfel vom scăpa și noi de praf și de slalom printre gropi. De atunci, nimeni din conducerea Primăriei Târgu Mureș n-a mai fost văzut pe strada noastră în legătură cu asfaltarea promisă. A fost și o tentativă de a ne înscrie la audiență la primar, am fost programați după vreo trei luni, dar audiența nu a avut loc”, a afirmat cetățeanul căruia nu-i vom dezvălui identitatea.

Locuitorul a povestit apoi că strada Posada creează probleme atât conducătorilor auto, cât și rezidenților: ”Când plouă gropile sunt pline cu apă, iar când nu e ploaie e mult praf. Strada arată permanent ca după un bombardament. Gropi și multe denivelări, riscăm mereu la slalomuri să ne stricăm mașinile pe aceste hârtoape. Recent, un vecin a ”peticit” cum a putut niște gropi. O singură dată am văzut că a venit un autocamion de unde s-a aruncat niște pietriș pe jos. Ineficient. Nici vorbă de asfaltare, așa cum ne-au promis.”

Lărgirea drumului, blocată de o conductă

Narațiunea locuitorului de pe strada Posada a continuat: ”Mai mulți proprietari au fost de acord să doneze, din terenurile proprii, porțiuni late de aproximativ 2 metri, aflate chiar la începutul străzii, în ideea în care ne-a fost promisă o lărgire a drumului. Porțiunea respectivă este foarte, foarte îngustă, de 2,5 – 4 metri, și practic nu încap două mașini vin din sensuri opuse pentru că nu sunt două benzi de circulație și soluția pentru lărgirea drumului a fost să donăm din terenul nostru. Pe o anumită zonă, între terenurile donate și drum se află o conductă supraterană de transport gaze. Logic, lărgirea străzii nu este posibilă cu acea conductă la suprafață, astfel încât ne-am adresat în scris Primăriei, cu propunerea să facă demersurile necesare îngropării acelei conducte în pământ. Cei de la Primărie au transmis pur și simplu mai departe adresa către societatea de gaze care deține conducta, ca și cum cetățenii ar cere pentru ei îngroparea acelei conducte. De fapt, având în vedere că noi ne-am donat porțiunea aceea de teren, nu avem nicio calitate să solicităm îngroparea conductei. Și fără îngroparea conductei lărgirea drumului este imposibilă. Și uite așa, nu se face nimic. Mai e și o porțiune de zid pe marginea străzii care are pe alocuri crăpături și poate într-o zi ne trezim că zidul o ia la vale și cade pe vreo mașină sau pe un om.”

”Pe nimeni nu interesează soarta străzii noastre”

”… Plătim impozite și taxe ca și cum am beneficia de toate condițiile. Chiar pot spune că plătim la nivel de zonă centrală, iar în schimb nu beneficiem de aproape nimic în privința infrastructurii. Ce e trist este senzația că pe nimeni nu interesează soarta străzii noastre. Am trimis adrese și în anii 2018, 2019 și 2020. Dacă mergi în audiență la Primărie și discuți cu numiți directori sau cu funcționari ai senzația că abia așteaptă să pleci din birou. Eu am avut această senzație. Ne simțim păcăliți pentru că în mai bine de doi ani nimeni nu a mișcat niciun deget pentru strada Posada. Păcăliți pentru că plătim impozite și taxe. Sunt probleme și cu canalizarea pe strada noastră, dar acesta e deja alt subiect trist”, a mai spus cetățeanul care ne-a trimis și câteva fotografii demonstrative cum arată strada Posada după orice ploaie mai măruntă.

Adresă trimisă în mai 2022, fără niciun efect

La final, prezentăm în rândurile de mai jos și care au fost principalele doleanțe ale cetățenilor exprimate în scris, într-o adresă din luna mai 2022 expediată către conducerea Primăriei Municipiului Târgu Mureș și a Administrației Domeniului Public:

– ”Profilarea carosabilului străzii, compactarea și așternerea unui strat de asfalt frezat și compactat, preluat de pe alte străzi ale orașului unde în prezent desfășurati lucrări de refacere a stratului de uzură. Aceste lucrări ar rezolva temporar problemele ridicării prafului în sezonul cald și formării gropilor cu acumulare de noroi în sezonul ploios și de iarnă”;

– ”Crearea a câtorva zone alveolare de retragere, pe amplasamentele unor porțiuni de teren ce deja au fost cedate de către proprietari și înscrise în favoarea Municipiului, aceste zone având nevoie de o curățare a vegetației și a pământului în exces, iar apoi de o profilare și amenajare cu piatră, respectiv asfalt frezat”;

– ”La începutul străzii, pe o lungime de aproximativ 100 de metri, unde Delgaz Grid deține o conductă de gaz amplasată suprateran, pe domeniul public, imediat în apropierea carosabilului, este nevoie de abordarea unor lucrări care să conducă la îngroparea acestei lungimi de conductă, dealtfel acest tip de amplasare subterană fiind impusă de către Delgaz Grid tuturor locatarilor ce am efectuat extinderea conductei din acest punct al rețelei. Considerăm că amplasarea actuală poate fi extrem de periculoasă în cazul unui accident rutier în zonă și ca atare vă rugăm să sesizați deținătorul rețelei privind amplasarea subterană a conductei”;

– ”Zidul de sprijin amplasat pe prima porțiune a străzii, pe partea stângă considerând sensul dinspre strada Cornești, situat pe o parcelă de teren ce apartine Municipiului, este într-o stare avansată de degradare, prezintă deplasări evidente în rostul de turnare, ce sunt observate îndeosebi pe parcursul ultimului an, și ca atare constituie un risc iminent de colaps a acestuia pe corpul străzii, în viitorul foarte apropiat, fapt ce poate produce pagube serioase, pe lângă blocarea efectivă a accesului pe stradă”.

Alex TOTH