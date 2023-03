Marș pentru autonomia Ținutului Secuiesc, la Târgu Mureș

Distribuie

Liderul Consiliului Național Secuiesc, Izsák Balázs, a anunțat miercuri, 8 martie, pentru cotidianul Zi de Zi, că vineri, 10 martie, de la ora 16.00, la Monumentul Secuilor Martiri din Târgu Mureș va avea loc un eveniment dedicat Zilei Libertății Secuiești.

”Acum patru ani am organizat ultima oară. Nu am putut organiza din cauza pandemiei. Anul trecut restricțiile s-au ridicat tocmai cu două zile înainte de 10 martie și nu am avut timp să organizăm. După patru ani organizăm iar Ziua Libertății Secuiești. Va fi o demonstrație publică. La demonstrații publice poate să vină cine vrea. Am încercat să mobilizăm oamenii, să anunțăm clar că scopurile noastre nu s-au schimbat. Consiliul Național Secuiesc care este organizator împlinește 20 de ani în 2023. Când ne-am constituit a fost adoptată Hotărârea 1334 a Consiliului Europei, pe baza raportului lui Andreas Gross. Acest raport recomandă autonomia teritorială ca un mijloc de prevenire a tensiunile interne între populația majoritară și minoritară sau de a ameliora asemenea tensiuni. Obiectivele și scopurile noastre se încadrează în dreptul european, în dreptul internațional. Noi dorim să atingem acest scop prin mijloacele democrației și a dreptului”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Izsák Balázs.

La eveniment vor participa invitați din Țara Bascilor, Catalonia și Silezia Superioară.

”De obicei invităm personalități politice din regiunile care au deja experiență în autonomia teritorială. Silezia Superioară nu are autonomie, este în aceași situație ca și Ținutul Șecuiesc, dorește să aibă autonomie”, a menționat Izsák Balázs.

După ceremonia care va avea loc la Monumentul Secuilor Martiri, participanții se vor deplasa către centrul municipiului Târgu Mureș, pentru a depune la sediul Instituției Prefectului – Județul Mureș o petiție prin care se solicită obținerea autonomiei Ținutului Secuiesc.

”Vom depune și o petiție. Acest lucru marchează un fapt foarte important: suntem perseverenți și consecvenți. Trebuie arătat faptul că elementele negative din lume nu ne influențează, noi rămânem în continuare consecvenți cu demersul pe care l-am pornit, pe baza dreptului și a democrației. Desigur, toți participanții și Consiliul Național Secuiesc doresc pace și securitate și ne dorim ca și în acest an evenimentul să fie pașnic”, a conchis liderul Consiliului Național Secuiesc.

Alex TOTH