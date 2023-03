Mureș: Camelia Săbădean, asistenta de laborator care a donat 58,5 litri de sânge

Distribuie

Asistenta de laborator Camelia Săbădean, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, cea al cărei chip a fost proiectat pe clădirile comerciale din Times Square din New York, fiind considerată eroină pentru numărul de vieţi salvate prin gestul ei de a dona sânge în mod constant, a reuşit să-şi doboare propriul record, donând până acum 58,5 litri de sânge, în 133 de donări.

„Prima oară am donat sânge la 18 ani şi jumătate, eram deja angajată a Centrului de Transfuzii Târgu Mureş şi am donat sânge pentru a-mi învinge teama de ace, care era una considerabilă. Lucrând la Centrul de Transfuzii, doream să ştiu şi ce simte donatorul în momentul în care donează sânge şi de ce are el nevoie pentru ca acea experienţă să fie una plăcută, ca el să poată să se reîntoarcă. Atunci am donat sânge, a fost o experienţă incredibilă, cu toate că teama a fost foarte mare, dar am beneficiat de suportul emoţional, suportul afectiv al colegilor. Efectiv au stat pe lângă mine şi totul s-a finalizat cu bine. Astfel, eu lucrând acolo, la centrul de transfuzii, eram tot timpul în mijlocul evenimentelor care aveau un anumit caracter tragic. Adică evenimente care mobilizau aparţinătorii unor victime ale accidentelor rutiere sau ale unor intervenţii chirurgicale majore. Şi atunci la mine s-a conştientizat permanent nevoia de donare de sânge”, a declarat pentru Agerpres Camelia Săbădean.

Asistenta ne spune că prima donare s-a petrecut în luna octombrie 1988 şi de atunci nu a încetat nicio clipă să doneze, pe considerentul că „terapia cu sânge este o terapie unică care nu poate fi înlocuită de nimic altceva”.

În ciuda acestei remarcabile realizări, Camelia nu se consideră o eroină, ci poate o campioană.

„Eu am fost campioană, să spun aşa. Deci nu sunt eroină, sunt campioană, dar sunt sigură că sunt şi oameni pe care nu-i cunoaştem şi care au foarte, foarte multe donări în trecut. (…) Îmi amintesc că aşteptam cu nerăbdare să se facă termenul respectiv ca eu să pot dona, la 42 de zile, iar apoi când a crescut cantitatea de sânge donat, la 450 ml, s-a ajuns la un termen de două luni, intervalul între două donări. Bărbaţii pot dona de cinci ori pe an şi femeile doar de patru ori. Deci cu siguranţă sunt un campion, că nu vreau să spun eroină, un pic este mult prea mult spus. Cu siguranţă că, dacă este cineva care m-a depăşit, cred că este un bărbat. Înainte se puteau face şase donări pe an. Doar dacă am suferit intervenţii chirurgicale sau au fost nişte perioade în care n-am putut să donez doar ceva cu siguranţă important m-a ţinut departe de activitatea asta. În rest, acum am ajuns la 133 de donări, deci am 58,5 litri de sânge donat, mă apropii, deci mai am trei donări şi mă apropii de 60 de litri. Am aproape 64 de kilograme şi vreau să îmi ating cantitatea de sânge donat să fie similară cu greutatea corporală, asta îmi doresc”, a susţinut Camelia Săbădean.

Despre recordul ei s-a aflat în momentul în care organizatorii UNTOLD au iniţiat, în anul 2020, o campanie de donare de sânge, solicitând centrelor de transfuzii din ţară să identifice donatorii care s-au remarcat cu număr mare de donări.

„Pentru că am lucrat atâta timp la centrul de transfuzii şi am continuat să donez, Centrul de Transfuzii din Târgu Mureş a considerat că aş fi o persoană potrivită pe care ei s-o recomande ca fiind un model uman pentru campania celor de la UNTOLD. Pentru orice acţiune consider că este nevoie de modele umane care să acţioneze ca nişte catalizatori pentru aceste acţiuni”, a mai spus Camelia.

A doua donare de sânge a Cameliei s-a petrecut după 42 de zile, pe atunci se donau 250 ml, acum se donează 450 ml, iar legendele potrivit cărora donarea de sânge nu ar face bine nu au impresionat-o şi a continuat, fiind conştientă de efectele benefice asupra organismului.

„Niciodată n-am avut probleme. Măduva hematogenă este stimulată pentru că ea suportă un impuls după donare să producă celule tinere, celule mult mai apte de funcţia lor de transport. Deci după fiecare donare eu m-am simţit energizată. Nu suntem numai în corp fizic, noi avem şi corpul energetic, celulele alea tinere care vin, celule noi, sunt încărcate cu energie. Eu nu-mi explic altfel energia şi împlinirea spirituală pe care eu o simt în ziua în care donez. O simt fizic, mă simt extraordinar în ziua în care donez şi acesta este încă un factor care nu mă poate împiedica să îmi continui activitatea de donator. Eu am fost cel mai fricos copil din şcoală şi pe vremea aceea copiii buni mergeau la liceul sanitar, la economic sau la pedagogic. Ai mei, având şi pregătire pedagogică, ziceau că nu e bine să mă fac învăţătoare, dar nici economicul nu era de mine, aşa că au zis că e cel mai bine la sanitar. Deci aşa am ajuns eu în sistemul acesta. Probabil Dumnezeu a vrut să facă ceva bun din alegerea asta care n-a fost a mea, a fost a părinţilor mei. Eu doar m-am conformat şi orice fac în viaţa asta fac cu suflet”, ne-a dezvăluit asistenta.

Camelia a făcut un apel la toţi oamenii sănătoşi să meargă să doneze periodic sânge pentru a salva vieţile celor aflaţi în pericol, fiindcă „donarea de sânge nu doare, nu aduce prejudicii organismului, în schimb îi aduce beneficii”.

„În plus, acum se face pachetul acela de teste. (…) Pe lângă aceste teste, se produce o regenerare a sângelui. Este o terapie extraordinară pe care niciun alt tratament nu ţi-l poate oferi. Creşte imunitatea organismului, creşte rezistenţa la boli cardiovasculare, creşte capacitatea organismului de a se adapta la şocuri hemoragice. (…) Este o terapie extraordinară care nu poate fi înlocuită cu nimic. O recomand din toată inima! Este foarte importantă grija pentru donatorul care vine pentru prima dată, fiindcă trebuie să îl convingem să se fidelizeze. De prima experienţă depinde totul, un donator mulţumit care vede că a fost o experienţă bună, chiar plăcută, acela revine de fiecare dată, nu numai în cazul în care se întâmplă evenimente nefericite în familia lui sau în familia prietenilor. Trebuie să depăşim caracterul acesta sporadic al donării. (…) Aş vrea să se treacă la conştientizarea acestei terapii unice”, a afirmat Camelia.

Ea crede că fidelizarea donatorilor este foarte importantă, fiindcă, deşi rudele unui om care suferă un accident se mobilizează să doneze sânge într-o zi, tot donatorul anonim îi salvează viaţa acelui pacient, deoarece sângele proaspăt donat trebuie testat şi durează 48 de ore.

„Cine te salvează? Te salvează donatorul care s-a fidelizat în timp şi a venit şi a donat voluntar, anonim şi nu l-a interesat unde merge sângele lui. Nu te salvează nici fratele, nici sora, te salvează anonimul şi atunci haideţi să devenim donatori anonimi, să sărbătorim viaţa. Haideţi să fim anonimi! E nevoie de campanii şi campanii şi cred că nici nu mai contează motivaţia dacă partidul nu ştiu care a adunat membrii, au donat şi au chemat televiziunea sau oricare altă categorie profesională. Contează că s-au dus, dar contează şi mai mult să se fidelizeze şi să se transforme în nişte anonimi”, a conchis Camelia Săbădean.

