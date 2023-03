Nu trăi ca să muncești, ci muncește ca să trăiești – alătură-te echipei Studio20

Distribuie

Munca nu trebuie să fie o corvoadă și, în niciun caz, nu trebuie să reprezintă întreaga esență a existenței tale. În fond, tu trebuie să muncești în primul rând pentru tine, pentru a te bucura de viață în general: de hobby-uri, pasiuni, călătorii, timpul petrecut cu cei dragi. Fă alegerile potrivite privind cariera ta încă de la început, pentru a te bucura de performanțe pe plan profesional și satisfacții nenumărate pe plan personal – vino în echipa Studio20 ca model de videochat!

Studio20 se numără printre cele mai cunoscute companii atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Cu o experiență bogată în domeniu videochat-ului dobândite pe parcursul a două decenii, compania s-a dezvoltat în mod optim și constant, ajungând la peste 20 de sedii în țară (6 în București, plus câte unul în Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Timișoara) și în străinătate (Cehia, Ungaria, Columbia, SUA). Faima internațională îi este recunoscută și prin numeroasele premii câștigate în special în ultimii 10 ani la festivaluri internaționale din domeniu, precum „Best Cam Studio” în cadrul galei YNOT sau „Studio of the Year” în cadrul galei GFY Awards.

Renumele se bazează pe managementul de top care pune accentul pe ce este mai important pentru toți angajații: condițiile optime de lucru. Iar cum compania continuă să crească grație performanțelor de succes ale modelelor de videochat, acestea se pot bucura de numeroase beneficii având o carieră în cadrul Studio20!

În primul rând, începem cu ce este cel mai important: salariul. Indiferent de nivelul de experiență, Studio20 va asigura un venit minim garantat de 1000$ pentru toate modelele nou angajate, de sex feminin, în primele 3 luni de la angajare. La această sumă se va adăuga și un comision de bază de 50%, valabil încă din prima zi de lucru. Astfel, în primele luni de angajare poți ajunge la un venit lunar de aproximativ 7500 RON!

În timp, se vor adăuga și numeroase comisioane avantajoase de 5%, care vor recompensa diversele performanțe: primele 100 de ore active pe lună (inclusiv streaming mobil și apeluri video); câștiguri de minim 15.000$ pe lună; comportament online exemplar; colaborare pe termen lung. Iar loialitatea îți va fi răsplătită la împlinirea a 12 luni de activitate în cadrul studio-ului de videochat printr-un bonus suplimentar de fidelitate, calculat pe baza performanțelor din lunile anterioare.

Ce trebuie să faci pentru a atinge succesul ca model de videochat? Nimic mai mult decât să îți desfășori în mod corespunzător activitatea în cele 8 ore de lucru (sau 4 ore, dacă ai ales contractul de muncă cu normă parțială) – fără monotonie, fără ședințe interminabile, fără ore suplimentare. Mai mult, te poți bucura și de flexibilitate atât privind programul de lucru (ture în timpul zilei, seara sau noaptea), cât și al locului unde lucrezi (unul din sediile Studio20 sau chiar de la tine acasă).

Asigurarea unui câștig peste media pieței, în combinație cu flexibilitatea propusă, îți vor da ocazia de a te bucura de echilibrul ideal între viața profesională și cea personală. În astfel de condiții, în timpul programului de lucru vei munci cu plăcere, iar în timpul liber, te vei distra cu plăcere – vei avea și timpul, și fondurile necesare!

Ce rămâne de făcut? Simplu – intră aici pentru a vedea cum poți lua legătura cu echipa Studio20 și stabilește un interviu ca să vă cunoașteți mai bine! Astfel, vei face primul pas către o carieră care îți va asigura succesul profesional fără să îți sacrifice viața personală!