Cardiologia târgumureșeană, apreciată la Congresul American de Cardiologie

Actualul și fostul șef al Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek și prof. univ. dr. Benedek Imre, participă la lucrările Congresului American de Cardiologie, eveniment care se desfășoară în orașul New Orleans din SUA.

”Am prezentat astăzi, la New Orleans, rezultatele studiului AngioCT referitor la inflamația coronariană postCOVID, o cercetare finanțată de Ministerul Educației și Cercetării și Uniunea Europeană. Un subiect de mare interes și o cercetare foarte apreciată de auditoriu și de partenerul strategic”, a scris luni, 6 martie, pe pagina sa de Facebook, prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek.

Totodată, în cadrul aceluiași eveniment șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a primit, într-un cadru festiv, titlul de “Fellow of the American College of Cardiology”.

”O distincție rară, onorantă și motivantă. Am jurat să îmi dedic întreaga carieră pentru dezvoltarea cardiologiei, punând, în centrul preocupărilor profesionale, bolnavul cardiovascular. A fost o ceremonie frumoasă și emoționantă, un efort susținut, răsplătit cu maximă eleganță”, a subliniat prof. univ. dr. habil. Theodora Benedek.

(Redacția)