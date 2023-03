FOTOREPORTAJ. Pentagonul Excelenței, la Simpozionul de Primăvară DAFCOCHIM

Distribuie

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit marți, 7 martie 2023, o nouă ediție a tradiționalului Simpozion de Primăvară organizat de compania DAFCOCHIM din Târgu Mureș. Și de această dată interesul fermierilor transilvăneni a fost foarte mare, dovadă fiind cei aproximativ 450 de participanți care au primit direct de la sursă informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor. În acest sens, reprezentanți din top managementul companiilor multinaționale Adama România, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Syngenta România au prezentat cele mai proaspete noutăți de specialitate și au intrat în dialog cu fermierii dornici să își îmbunătățească în mod sustenabil producțiile.

Prețuire pentru Femeie

”După cât de bun cuvânt are harul vostru viu,/ Cu iubire de pământ și văzduhul străveziu,/ Din livadă până în lan să aveți un an sublim,/ Parteneri și în acest an cu al nostru DAFCOCHIM!”, a recitat, în debutul simpozionului, moderatorul evenimentului, dr. ing. Gheorghe Boțoman, consultant de specialitate al DAFCOCHIM AGRO și specialist de renume național în domeniul protecției plantelor.

Reprezentantul companiei DAFOCHIM a transmis apoi, în numele întregii echipe de organizare alcătuită din acționarii principali Liviu Cojoc și Radu Fodor, alături de Marinel Ștefan, director general, câteva gânduri alese, în semn de prețuire pentru Femeie.

”Acum câteva zile a fost Mărțișorul. Mâine este Ziua Femeii. Dorim să vă oferim un mesaj din partea celor doi acționari principali ai firmei DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor, precum și a echipei tehnice și comerciale conduse de către Marinel Ștefan. Doamnelor, domnișoarelor, soțiilor noastre, iubitelor noastre, bunicilor noastre, pe care le rugăm să ne sprijine pentru că în agricultură, în ferme, avem nevoie și de sprijinul femeilor”, a fost mesajul transmis de către dr. ing. Gheorghe Boțoman.

Un călduros mesaj de ”Bun venit” a rostit și Marinel Ștefan, director general al companiei DAFCOCHIM: ”Dați-mi voie să felicit femeile care sunt prezente în această sală în număr destul de mic. Ne așteptăm să fie mai multe femei, dar trebuie să luptăm să promovăm și femeile în agricultură, că atunci avem și noi, bărbații, succes. Eu vă doresc să aveți o zi plăcută, să petrecem împreună înainte de 8 Martie cu puținele femei pe care le avem în în această sală și vă doresc mult succes în 2023!”

Inputuri și genetică performantă

În continuare, dr. ing. Gheorghe Boțoman a prezentat lista companiilor multinaționale prezente la simpozion, respectiv Adama România, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Syngenta România, despre care a afirmat că alcătuiesc Pentagonul Excelenței DAFCOCHIM.

”Cinci dintre partenerii noștri loiali vin în fața dumneavoastră cu cele mai noi produse și inputuri pentru agricultură, genetică performantă și produse de protecția plantelor. Și pentru că sunt cinci, simbolul puterii supreme este Pentagonul, cea mai mare clădire din lume, astfel încât considerăm că în fața dumneavoastră astăzi este Pentagonul puterii în domeniul protecției plantelor și a inputurilor pentru agricultură. Primii cinci mari furnizori de asemenea inputuri cu care DAFCOCHIM colaborează de foarte, foarte mulți ani. Nu sunt singurii. Noi îi respectăm pe toți, avem peste 30 de colaboratori naționali și internaționali în domeniul protecției plantelor, a fertilizanților și a geneticii pe care o să-i regăsiți în seria de manifestări pe care DAFCOCHIM o organizează pentru dumneavoastră, fermierii din centrul Transilvaniei. Este vorba de loturile demonstrative pe care noi le pregătim la ferma proprie de la Seuca. O să urmeze Ziua Grâului, probabil la sfârșit de iunie sau în luna iunie, și să sperăm că în acest an putem organiza și Ziua Porumbului în toamnă, pentru că anul trecut condițiile climatice ne-au făcut feste”, a punctat consultantul companiei DAFCOCHIM din Târgu Mureș.

Încurajare și apreciere pentru fermieri

Un mesaj scurt, de încurajare și totodată în semn de apreciere pentru munca de zi cu zi a fermierilor, a rostit și mureșeanul Antal Szabolcs Barabási, care deține funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

”Atribuția mea nu este cultura mare, dar vă stau la dispoziție pentru orice problemă, dacă aveți, mai ales că vorbim de zona mea și zona Transilvania. Să știți că îmi fac meseria cu mare drag și vă ajut în orice situație. Trebuie să mulțumim pentru prezentări reprezentanților firmelor care au fost și sunt prezente, dar în primul rând, dragi agricultori, dragi fermieri, fără dumneavoastră cred că aceste firme, chiar și noi, politicienii, nu cred că am avea ce căuta pe piață sau la București sau chiar în Parlament. Dumneavoastră sunteți baza acestei meserii frumoase, iar pe această cale vreau să vă mulțumesc”, a transmis reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

APIA, mereu alături de fermieri

În cadrul aceluiași eveniment, directorul executiv al APIA Mureș, ing. Ovidiu Săvâșcă, a trecut în revistă câteva din principalele noutăți ale instituției considerată ca fiind ”campioana absorbției de fonduri europene” din România.

”Începând cu data de 1 martie a debutat, ca în fiecare an, depunerea cererilor unice de plată aferente anului 2023 pentru fermierii mari. Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți fermieri care utilizați peste 50 de hectare. Depunerea cererilor va începe undeva la începutul lunii aprilie și până atunci, să spunem așa, se ”sedimentează” tot ce înseamnă și proceduri, și acte normative. Actele normative le avem într-adevăr, au apărut la finalul lunii februarie. Colegii mei v-au contactat pe majoritatea dintre dumneavoastră, v-au adus la cunoștință noutățile care au început odată cu noul exercițiu financiar, respectiv 2023-2027”, a precizat ing. Ovidiu Săvâșcă.

Totodată, directorul executiv al APIA Mureș i-a rugat pe fermieri să dea dovadă de atenție în pregătirea documentațiilor de specialitate, respectiv să studieze cu atenție actele normative subsecvente regulamentelor europene, care ”sunt postate pe atât pe site-ul APIA, cât și pe site-ul Ministerului Agriculturii”. ”Bineînțeles, în toată luna martie, până la debutul depunerii de către fermierii mari a cererilor de plată, mai departe, puteți beneficia de asistența și consultanța colegilor mei”, a informat ing. Ovidiu Săvâșcă.

Reprezentantul instituției care are ca slogan ”Mereu alături de fermieri” a atras apoi atenția la câteva detalii importante în ceea ce privește digitizarea parcelelor, accentul fiind pus pe suprafețele de pășune delimitate cu terenurile arabile, actualizarea corectă a datelor aferente fiecărei parcele, normele de condiționalitate, declarația de suprafață și datele din Registrul Agricol.

Ca la fiecare simpozion organizat de compania DAFCOCHIM, momentul discursurilor, mesajelor și prezentărilor de produse a fost urmat de un program de socializare din care nu au lipsit muzica, bucatele și băuturile alese.

ADAMA – portofoliu complex și divers de substanțe active

Gabriela Vila, Directorul General Romania & Republica Moldova al ADAMA, ne-a purtat prin istoria ADAMA în discursul său care a deschis prezentarea portofoliului de produse al companiei, însă ne-a adus și în prezent, subliniind că atenția echipei este îndreptată către fermieri și parteneri pentru a crea și a dezvolta în spiritul nevoilor acestora. Nicolaie Budelecean, director regional de vânzări ADAMA, Zona Centru, a prezentat o parte din produsele de protecția plantelor, inclusiv noutățile din portofoliu, cu care compania vine în sprijinul fermierilor din Centrul Transilvaniei.

Un mit demitizat

“Bine v-am găsit la această întâlnire organizată de DAFCOCHIM Agro și vreau, în primul rând, să le mulțumesc organizatorilor, domnilor Liviu Cojoc și Radu Fodor, dar și domnului Marinel Ștefan care au făcut posibilă această întâlnire, dar și dumneavoastră care ați venit astăzi să fiți alături de noi, companiile care prezentăm portofoliul de produse și inovațiile pe care le avem pregătite pentru dumneavoastră ca să putem să fim și mai buni în activitatea pe care o facem și să avem rezultate și mai bune”, a fost mesajul adresat participanților de Gabriela Vila, Directorul General Romania & Republica Moldova, ADAMA, în deschiderea prezentării. Aceasta a vorbit apoi despre un mit, vehiculat în domeniul agriculturii.

“Am să să vă spun o frază pe care am auzit-o de mai multe ori, și anume că agricultura este o loterie care este în afara controlului fermierilor. E foarte adevărat că am auzit acest lucru de mai multe ori, și nu doar o dată, și nu este decât un mit, pentru că dacă ar fi altceva, nu am fi astăzi aici, la întâlnirea organizată de DAFCOCHIM Agro, nu am fi astăzi împreună și știm cu toții că agricultura este în controlul fermierilor, atunci când aceștia folosesc produse de protecția plantelor de la ADAMA și atunci când intră în legătură cu colegii mei. Este în puterea noastră să decidem ceea ce facem în fermele pe care le administrăm”, a subliniat directorul general al companiei.

Istoria de decenii a ADAMA

Gabriela Vila ne-a amintit apoi despre traseul istoric al companiei. “ADAMA este una din companiile de top în producția de produse de protecție a plantelor, înființată în Israel, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, de către patru ingineri inovatori și antreprenori, cu un spirit antreprenorial ridicat, care și-au propus într-o țară nou-construită să producă local produse de protecția plantelor, într-o țară aflată în inima deșertului, ceea ce la momentul respectiv a fost considerat ca fiind o îndrăzneală. Ceea ce a fost atunci o îndrăzneală a devenit o realitate și viziunea lor de atunci s-a transformat în realitate și astăzi cea mai mare parte a dumneavoastră folosiți produsele de la ADAMA. Următorii 50 de ani de la formare, cele două companii, Makhteshim și Agan, au rămas pe piața israeliană, însă la sfârșitul anilor 80 au dorit să iasă în afara Israelului și au încercat să aibă o viziune globală și o prezență globală și și-au dat seama că nu mai este benefic să fie concurenți. Și atunci și-au unit forțele și au început să cumpere companii în alte locuri de pe glob, dar și să-și înființeze noi sucursale și astfel compania, o companie mică israeliană, a devenit o companie globală”, a povestit directorul general al ADAMA.

Una dintre țările vizate a fost și România. Compania și-a deschis primul birou din Europa în România, în urmă cu peste 30 de ani. Dar evoluția nu s-a oprit aici.

“Anul 2014 a fost un an important pentru companie, pentru că a fost anul în care am intrat în grupul ChemChina și odată cu aceasta a avut loc și schimbarea brandului și a denumirii companiei, devenind ADAMA, un nume cu puternice semnificații, mai ales în limba ebraică în care ADAMA înseamnă pământ. Este încă o dată confirmarea puternicei legături pe care o avem cu pământul, care este esența existenței și angajamentul pe care compania și l-a luat atât pentru agricultură, cât și pentru fermieri. Un alt punct foarte important în istoria noastră a fost anul 2020 când am început să facem parte dintr-un grup cu mai multe companii, un grup care este astăzi cel mai mare grup în zona agricolă la nivel global și care înglobează o diversitate atât culturală, cât și geografică, fiind capabil să ofere fermierilor cele mai bune soluții, astfel încât aceștia să poată să producă hrana noastră necesară într-un mod sustenabil, într-un mod cât mai eficient și util pentru populație”, a spus Gabriela Vila.

În prezent, ADAMA deține patru centre de excelență în cercetare și dezvoltare, cu un portofoliu impresionant de substanțe active, peste 300, este alături de fermieri în peste 100 de țări, prin intermediul celor 9.000 de angajați pe care îi are. În mijlocul crizelor, cu mult curaj Gabriela Vila a vorbit apoi despre situația agriculturii din acest moment, confruntată cu o serie de crize, și cum se descurcă echipa ADAMA cu toate aceste provocări.

“Suntem cu toții martorii unor schimbări și unor transformări cum nu au mai fost văzute până acum în istoria noastră, avem cea mai mare creștere în ceea ce privește schimbarea de portofolii. Avem foarte multe substanțe noi care apar și altele care pleacă. Am avut criză sanitară, avem criză energetică, avem criză financiară, mai nou, toate sunt la ușa noastră și trebuie să facem față acestor provocări. Iar noi, la ADAMA, suntem pregătiți să facem față acestor provocări și să mergem mai departe și să fim mai prosperi în ceea ce facem împreună cu dumneavoastră. Însă întrebarea este poate: cum reușim să facem aceste lucruri? Cum reușim să mergem mai departe și să găsim soluții. Mergem mai departe și găsim soluții, pentru că ceea ce suntem noi stă în cultura și în valorile pe care noi le avem și cel mai important este că ne place să facem lucrurile și să le ducem la capăt, că oamenii noștri creează cu pasiune soluții simple pentru dumneavoastră. De acolo și sloganul pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, Listen. Learn. Deliver. Este un slogan care s-a născut în câmp, pentru că vrem să ascultăm fermierii, vrem să ascultăm tehnicienii, vrem să ascultăm distribuitorii ca să putem crea și dezvolta în spiritul nevoilor pe care dumneavoastră le aveți. Astăzi, atenția noastră se duce către fermieri și către partenerii noștri și întotdeauna toate punctele noastre de sprijin au în centru clientul”, a subliniat directorul general al companiei ADAMA România și Republica Moldova.

Portofoliu complet pentru cereale păioase

Prezentarea portofoliului de produse al ADAMA i-a aparținut lui Nicolaie Budelecean, director regional de vânzări pe zona de centru a țării.

“ADAMA are unul dintre cele mai diverse și mai complexe portofolii de substanțe active din lume, iar în România punem la dispoziția fermierilor români peste 50 de produse și soluții adaptate nevoilor lor”, a precizat, în deschidere, specialistul, continuând: “La cereale păioase avem un portofoliu complet de produse care vă pot asigura o cultură curată și sănătoasă din toamnă, de la înființare, și până în vară, la recoltare. Avem în portofoliu insecticide, fungicide, regulatori de creștere, iar de anul acesta punem la dispoziția fermierilor și un biostimulator ExelGrow. Colegii noștri de la Comercial și de la Marketing grupează produsele în funcție de o serie de caracteristici în pachete tehnologice, punându-vă la dispoziție, pe lângă o soluție completă de protecția plantelor, și o serie de economii financiare pe care le puteți face achiziționând marfa în pachete”.

La cereale, principala provocare pe care compania a avut-o în ultimii ani a fost controlul bolilor și al dăunătorilor, în contextul în care foarte multe substanțe active de pe acest segment au dispărut.

“Majoritatea fungicidelor care există acum în piață au substanțele active aparținând la trei grupe de substanțe active – strobilurine, triazol și inhibitori ai succinat dehidrogenazei. Folosirea unilaterală și în mod repetat a acestor substanțe active poate duce la apariția formelor de rezistență. ADAMA a dezvoltat și are în portofoliu produse care reprezintă instrumente utile în activitatea de combatere și prevenire a formelor rezistente. Unul dintre aceste instrumente este fungicidul Phoenix, care are un mod de acțiune multisite, adică acționează prin mai multe mecanisme asupra dăunătorilor, ceea ce face practic imposibilă apariția formelor de rezistență. El este înregistrat în România în a se folosi la cereale păioase împotriva septoriozei”, a explicat acesta.

Leander este un alt instrument util în lupta cu formele de rezistență și combate un spectru larg de boli cum este făinarea, ruginile, septorioza sau sfâșierea frunzelor.

Custodia este un fungicid complex, cu o fereastră largă de aplicare, care se poate aplica de la sfârșitul înfrățitului și până la sfârșitul înfloritului.

Poleposition este un fungicid pe bază de protioconazol, care are o acțiune sistemică, preventivă, curativă și eradicativă. Poleposition combate tot spectrul de boli foliare și ale spicului care apar la cereale și, de asemenea, poate fi folosit cu succes și pentru controlul bolilor de la rapiță. Poleposition este un un produs recunoscut pentru efectul foarte bun pe care îl are în controlul și prevenirea fuzariozei spicelor.

Ormet Plus este un produs nou, aflat în primul an de comercializare. Este un regulator de creștere care acționează asupra metabolismului plantelor, determinând obținerea unor plante cu o talie mai scurtă, cu internodii mai scurte, cu un sistem radicular mai bine dezvoltat, mult mai rezistentă la frângere și la cădere.

ExelGrow este un alt produs care este în primul an de comercializare, primul biostimulator dezvoltat integral de compania ADAMA. Este destinat aplicațiilor foliare și are la bază o serie de compuși activi obținuți în urma unui proces de dublă fermentate a algelor marine.

Produse pentru porumb și floarea soarelui

“La porumb avem un portofoliu care vă permite controlul total al buruienilor din această cultură, precum și al dăunătorilor. Pe lângă insecticidele Lebron și Lamdex, avem o paletă largă de erbicide care se pot aplica atât în preemergență, cât și în post-emergență. Principalele probleme pe care le întâmpinăm la cultura de porumb sunt date de faptul că apariția buruienilor în primăvară este una eșalonată, eșalonare dată fie de adâncimea la care se află semințele de buruieni, fie de exigențele acestora față de temperatură și umiditate, astfel încât avem mai multe valuri de îmburienare. De asemenea, când stabilim strategia de erbicidare la cereale, trebuie să ținem cont de faptul că porumbul este foarte sensibil la îmburienare, mai ales în primele faze de vegetație, datorită faptului că el are un ritm de creștere foarte, foarte redus primăvara și are o suprafață foliară redusă”, a explicat directorul regional de vânzări din Zona Centru.

Soluția ADAMA pentru o cultură de porumb curată de la semănat și până la recoltat este pachetul Pyxides Extra.

“La floarea-soarelui, în ultimii ani cred că ați remarcat și dumneavoastră că problemele pe care le-am întâmpinat la aceste culturi au fost din ce în ce mai multe și mă refer aici la infecțiile timpurii cu mană și la atacul puternic de păduchi. Portofoliul ADAMA cuprinde cele două insecticide Mavrik și Lamdex, care sunt folosite cu succes pentru combaterea afidelor și a altor dăunători pe care le putem întâlni în aceste culturi”, a arătat Nicolaie Budelecean.

De asemenea, în pre-emergență este recomandată utilizarea erbicidelor Efica și Razor.

“Pentru controlul buruienilor în post-emergență, pe lângă antigramineicele, Agil și Leopard, în anul acesta am lansat pe piață un erbicid nou, Saltus. Acesta se bazează pe o formulă de ultimă generație de la ADAMA, este ecodurabil, blând cu mediul înconjurător și asigură o activitate mai bună a erbicidelor datorită biodisponibilizării substanței active”, a precizat specialistul.

Saltus se poate folosi și la alte culturi cum este soia.

Protecție pentru rapiță cu produsele ADAMA

“La rapiță avem, de asemenea, un portofoliu complet de produse care pot asigura o cultură sănătoasă de la înființare și până la recoltat. Pe lângă erbicidele de toamnă din gama Sultan, avem în portofoliu cele două antigramineice, Agil și Leopard, care se pot aplica atât toamna, cât și primăvara, avem produsul Toprex cu dubla lui funcționalitate, aceea de fungicid și de regulator de creștere, care se poate aplica, de asemenea, în două tratamente pe an”, a spus Nicolaie Budelecean.

Controlul bolilor și al dăunătorilor din perioada de înflorit a rapiței este esențială pentru manifestarea potențialului de producție a hibrizilor actuali de rapiță. Pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor în perioada de înflorit a rapiței, ADAMA pune la dispoziție pachetul Custodia Extra, alcătuit din insecticidul Mavrik și fungicidul Custodia. Mai multe detalii despre produsele ADAMA pot fi obținute din aplicația ADAMA, disponibilă în magazinele Google Play sau App Store.

Soluții la provocările prezentului oferite de Bayer Crop Science România

Componenta germană din cadrul ”Pentagonului Puterii” în domeniul protecției plantelor prezent la Simpozionul Dafcochim a fost reprezentată de Compania Bayer, respectiv de directorul comercial pe România al acesteia, Mihai Gheorghe. Înainte de a trece în revistă produsele Bayer, Mihai Gheorghe a făcut o scurtă prezentare a ceea ce s-a întâmplat în cultura de cereale în toamnă și în această iarnă.

„Avem parcele care au răsărit la timp și parcele care au răsărit un pic mai târziu în luna noiembrie-decembrie, în funcție de condițiile climatice. Stadiul vegetativ a recuperat foarte bine în perioada ce a urmat, respectiv în ianuarie, fapt pentru care putem întâlni în acest moment parcele care sunt înfrățite, care au acoperit deja solul. Este un lucru deosebit de important, plecăm cu un start foarte bun la culturile de cereale, la grâu. Ce este de remarcat în acest context e faptul că în momentul de față, dacă mergem în parcelele noastre deja întâlnim prezența bolilor. Făinarea este prezentă, de asemenea septorioza, chiar și rugina neagră. La orz, stadiul de vegetație este unul foarte bun, este și el înfrățit. În momentul de față întâlnim boli specifice, cum ar fi pătarea reticulară brună, de asemenea Helmitosporium, sfâșirea frunzelor, precum și făinarea la orz. De asemenea, trebuie să luăm în calcul la cultura de orz faptul că în toamnă am avut prezente complex de afide pe anumite parcele, afide care sunt vectori de transport ai virusurilor la cereale, motiv pentru care trebuie să acordăm o atenție deosebită în momentul în care avem zone cu probleme. În Transilvania se cultivă destul de multe porumb, afidele migrează din cultura de porumb pe culturile proaspăt înființate de cereale și atunci trebuie să facem un tratament cu insecticide deoarece nu mai avem protecție la prin tratamentul cu insecticid la sămânță”, a precizat Mihai Gheorghe.

Provocările prezentului

Reprezentantul Bayer Crop Science România a punctat apoi contextul economic și politic actual, cu repercursiuni asupra activității agricole.

„Legat de stadiul vegetativ pe care l-am prezentat, acesta vine și într-un context economic și politic care este un pic schimbat. 2023 este anul în care trebuie să implementăm Planul Național Strategic – PNS – și noile politici de Green Deal care au venit odată cu noua Politică Agricolă Comună – PAC. 2023 este anul în care avem o derogare din punct de vedere al cerinței pentru rotația culturii, dar din 2024 acest lucru este obligatoriu. De asemenea, plățile directe, intervențiile pe care le face statul, depind foarte mult de condiționalitățile de mediu și, un lucru foarte important, o noutate mai precis, de condiționalitatea socială. Mai exact, în fermele dumneavoastră trebuie să asigurați un standard al condițiilor de muncă. Avem și un context geopolitic destul de dificil. Sunt stocuri foarte mari de cereale în România. Războiul din Ucraina care este la graniță cu noi influențează foarte mult agricultura din România și pune o presiune foarte mare pe prețurile produselor agricole. Avem un impact al schimbărilor condițiilor climatice și de asemenea, constrângeri legislative prin faptul că în continuare sunt substanțe active care vor fi retrase în perioada următoare”, a precizat reprezentatul Bayer România.

Soluțiile Bayer Crop Science România

Provocările prezentului sunt contracate cu noi produse lansare în acest an de către Compania Bayer.

„Compania Bayer vine cu un portofoliu bogat pentru fungicide la cereale. Un portofoliu care este completat în acest an prin lansarea de noi produse care nu conțin substanța activă Tebuconazol care va fi retrasă de pe piață începând cu anul 2024. În acest context, anul acesta compania Bayer lansează fungicidul Input, de asemenea fungicidul Nativo Forte și fungicidul Cayunis care va fi lansat în toamnă, alături de produsele deja binecunoscute de fermieri, pachetul Falcon Pro, pachetul Cereale T1, care este un amestec format din erbicidul Celexium şi fungicidul Falcon Pro, Aviator, Nativo Pro și Prosaro”, a arătat Mihai Gheorghe.

Un aspect subliniat de reprezentantul Bayer a fost legat de tratamentele la plante încă din toamnă.

„Din punct de vedere al erbicidelor, Compania Bayer are un portofoliu care începe cu aplicări din toamnă. Avem produsul Incelo care poate fi aplicat în toamnă complet cu o doză și o concentrație de substanță activă care asigură controlul bunuienilor monocotiledonate și buruienile dicotiledonate anuale din toamnă. Doza și concentrația de substanțe active asigură o perioadă lungă de activitate de până la patru luni de zile. Avem de asemenea Atlantis și Hussar, două erbicide pentru controlul buruienilor monocotiledonate, la care se adaugă pachetul Falcon Pro. Anul acesta lansăm și produsul Celexium care este o marcă a companiei FMC. De asemenea, lansăm produsul Incelo, un graminicid în cultura de cereale și pachetul Input C. Trebuie să să știți că recomandarea companiei Bayer, în cazul în care aveți zole care sunt puternic infestate cu graminee, să începeți să faceți tratamente din toamnă. Soluția noastră este erbicidul Komplet după care în primăvară să aplicați erbicidul Incelo. Astfel evităm dezvoltarea de specii rezistente, deoarece dacă avem condiții climatice așa cum am avut în acest an, în care buruienile graminee răsar din toamnă, le vom avea în primăvară înfrățite, puternic dezvoltate și erbicidele pe care le aplicăm nu vor putea controla aceste buruieni”, a spus Mihai Gheorghe care a punctat și soluțiile companiei Bayer pentru cultura de porumb.

„La cultura de porumb, compania Bayer vine în fața dumneavoastră cu o genetică performantă. De asemenea, cu un portofoliu de produse de protecție a plantelor și cu o platformă digitală. Hibrizii de porumb pe care compania Bayer îi are în această campanie acoperă toate grupele de maturitate pe care le avem, toate grupele FAO. În ultimii trei ani am avut un ritm foarte accelerat de inovație, peste 15 hibrizi au fost aduși în fața dumneavoastră. De asemenea, trebuie să știți că Bayer a dezvoltat în ultimii ani și conceptul de Field Shield, care înseamnă un portofoliu de hibrizi de performanță, de top, cu o toleranță ridicată la secetă, la factorii de stres biotici și abiotici. Din acest portofoliu avem la ora aceasta șase hibrizi pe care îi pot enumera, 4109, 4098, 4611, 4712, 5016 și 5092, care au dovedit potențialul de producție ridicat atât în producție cât și în loturile demonstrative pe care le-am organizat. De asemenea, avem un nou hibrid pe care îl lansăm, 4728, care va fi și el inclus în această grupă. În anul 2023 am lansat doi noi hibrizi 3972 și DKC 4712, hibrizi cu potențial foarte bun de producție în grupele lor de maturitate. În ce privește combaterea buruienilor la cultura de porumb, portofoliul companiei Bayer este complet. Avem atât pro-soluții pentru ebicidarea preemergentă, cât și pentru erbiciarea post-emergentă, și aici vorbim de produsul Adengo și de produsul Merlin Flexx”, a spus Mihai Gheorghe.

Soluțiile pe care compania Bayer le are pentru cultura de rapiță și floarea soarelui au fost, de asemenea, trecute în revistă de Mihai Gheorghe.

”Compania Bayer are o genetică performantă pentru cultura de rapiță. Știți foarte bine, sunt două domenii în care lucrează compania Bayer. Unul este legat de securizarea producției și cel de-al doilea este legat de potențialul de producție și îmbunătățirea calității producției pe care o obținem. În perioada următoare pentru cultura de rapiță trebuie să avem în vedere că vom avea de făcut tratamente pentru Gărgărița tulpinilor. Aici, soluția companiei Bayer o reprezintă insecticidul Decis. De asemenea, la tratamentele fungicide din primăvară pe care trebuie să le facem, Compania Bayer are două produse, Tilmor și Propulse. Avem soluții și pentru cultura de floarea soarelui. Compania Bayer în acest an a venit cu doi hibrizi. Primul este Hudson, hibrid timpuriu cu un potențial ridicat de de producție, toleranță genetică la mană, vigoare foarte bună la răsărire și toleranță bună la secetă. Al doilea hibrid este Ellenis, pretabil pentru tehnologia Clearfield Plus. Este un hibrid semi timpuriu care se caracterizează prin rezistență bună la principalele boli și potențial de producție ridicat”, a prezentat Mihai Gheorghe.

Nu au fost omise soluțiile Bayer pentru culturile horticole.

„Pentru pomi fructiferi avem un portofoliu de produse care controlează principalele boli și dăunători pe care îi întâlnim la culturile de sâmburoase. Aici vorbim de controlul împotriva moniliozei cu produsele Folicur Solo și Teldor. De asemenea, pentru controlul dăunătorilor putem utiliza produsul Decis Expert, capcana Decis Trap, inovație a companiei Bayer care ne asigură controlul muștei cireșelor fără să mai facem tratament cu insecticid”, a subliniat Mihai Gheorghe.

Soluții pentru agricultura de precizie

Ultimul capitol atins a fost cel legat de soluțiile digitale pentru agricultură oferite de Compania Bayer.

„Bayer propune programul Climate FieldView, primul program care a fost dezvoltat în România pentru agricultură digitală de precizie. El nu este un program de management al fermei, este un program care vine și vă duce dumneavoastră prescripții tehnologice. FieldView înseamnă o soluție pentru toți fermierii în care puteți să monitorizați culturile în timpul sezonului cu ajutorul hărților satelitare. De asemenea, puteți să vizualizați câmpurile din cabină, să vedeți în timp real performanța producțiile pe care le obțineți dumneavoastră în momentul în care faceți recoltatul și în baza acestor date pe care le colectăm într-un singur punct putem face analiza producției. De asemenea, venim și facem prescrieri pentru ceea ce înseamnă agricultură de precizie. Unul din avantajele acestei platforme este rata variabilă de aplicare a erbicidelor. De exemplu, în cazul în care tratăm o miriște împotriva buruienilor, putem să facem rată variabilă, adică să aplicăm produsul numai acolo unde întâlnim buruieni, ceea ce ne duce într-un final la reducerea dozei de glifosat pe care o utilizăm și bineînțeles un cost mai mic de producție. Un alt avantaj pe care îl are această platformă îl reprezintă aplicarea de fungicide și urmărirea lor în timp real. Putem să aplicăm două fungicide și le urmărim eficacitatea și de asemenea sporul de producție până la capăt, inclusiv la recoltare”, a conchis Mihai Gheorghe.

Corteva Agriscience continuă să inoveze pentru fermierii români

Corteva Agriscience confirmă și în acest an că este lider în România atât pe segmentul de hibrizi de porumb, floarea-soarelui, soia și rapiță, cât și prin portofoliul de erbicide pentru cereale și rapiță, respectiv fungicide pentru cultura cartofului și pentru vița-de-vie. Inovațiile din portofoliul companiei au fost prezentate de Maria Cîrjă, Marketing Manager Romania & Moldova, Corteva Agriscience. La eveniment a fost prezent și Jean Ionescu, Country Leader Romania & Moldova, Corteva Agriscience.

Maria Cîrjă, Marketing Manager Romania & Moldova, Corteva Agriscience, le-a transmis, la începutul prezentării gazdelor și participanților un mesaj.

“Mulțumim DAFCOCHIM că ne este partener de foarte mulți ani și facem împreună lucruri bune în avantajul dumneavoastră, al fermierilor din această zonă. Îmi face o deosebită plăcere să fim împreună din nou în această primăvară pentru că, așa cum spune un coleg de-al meu, dacă repetăm, se înțelege mai bine sau cine n-a înțeles prima dată, reține a doua oară. Deci Corteva este astăzi din nou împreună cu dumneavoastră în această zi frumoasă și la început de primăvară”, a spus Maria Cîrjă înainte să ne poarte în istoria Corteva Agriscience printr-un video.

Ne-a vorbit apoi despre o istorie lungă a cercetării care a preocupat echipele fiecărei firme din cele trei, care au fondat compania americană Corteva Agriscience.

“Cine nu știe că sulfonilureicele au fost descoperite de DuPont? În 1976 s-a inventat cymoxanil, în 98 famoxadone, în 2005, cea mai performantă soluție pentru combaterea făinării, proquinazid, iar în 2015 mult așteptatul fungicid sistemic pentru combaterea manei a fost inventat de către DuPont, iar astăzi ne bucurăm de el la vița-de-vie, la cartof și la multe alte culturi atacate de acest agent patogen mana. Dow Agroscience a venit împreună cu DuPont și Corteva cu un bagaj extraordinar de erbicide. În primul rând, 2,4 D a fost inventat de Dow în 1941. Fluroxipirul, pe care astăzi îl găsim în foarte multe erbicide, este invenție Dow din 83. În 98 s-a inventat molecula florasulam, pe care la fel o găsim în foarte multe combinații, în foarte multe produse. Tot în 98 s-a pus pe piață piroxulam și aminopiralid, iar în 2019 cea mai eficientă moleculă pentru combaterea buruienilor din foarte multe culturi, Arilex”, a arătat Maria Cîrjă.

În 2019 s-a născut Corteva Agriscience, o companie independentă în urma fuziunii celor trei coloși – Dow, DuPont și Pioneer.

Care este istoria Corteva în România?

Corteva are o lungă istorie și în România, încă din anul 1955 când au fost testați primii hibrizi de porumb, iar în 1956 a fost utilizat primul produs pe bază de 2,4 D.

“În 1979, primii hibrizi Pioneer au fost aduși pe piața noastră. În 92, oficial, Pioneer și-a deschis birou la București. În 1999 s-a achiziționat terenul de la Afumați, unde s-a început construcția stației care astăzi este a doua din Europa. În 2002 s-a început construcția centrului de cercetare din Afumați, unde foarte mulți hibrizi de porumb și floarea-soarelui sunt testați, ameliorați și puși pe piața noastră, dar nu numai. În 2006 s-a inaugurat stația de la Afumați. În Stația de la Afumați s-au investit peste 74 de milioane de euro, iar anul trecut s-a tăiat panglica celei mai noi linii de selecție și de condiționare a semințelor de floarea-soarelui, în care s-au investit încă 14 milioane de euro. De la Afumați, semințele, hibrizii de floarea soarelui, porumb pleacă în țări din Europa și țări care nu aparțin Uniunii Europene, cum ar fi Ucraina”, a arătat Marketing Managerul Romania & Moldova, Corteva Agriscience.

În România, Corteva Agriscience este lider la semințele de porumb, floarea-soarelui, rapiță, soia, la erbicidele la cereale și rapiță, care se folosesc pe cea mai mare suprafață din România.

“Suntem pe locul unu datorită Zorvec, această inovație pentru combaterea manei și, bineînțeles, suntem lideri în erbicidele pentru post-emergență la porumb”, a subliniat Maria Cîrjă.

Corteva își dezvoltă portofoliul

Corteva Agriscience a făcut pași semnificativi și înspre dezvoltarea portofoliului de produse biologice, prin achiziția companiilor Stoller și Symborg.

“Această tranzacție s-a încheiat, de două săptămâni putem vorbi că suntem deținătorii a două companii noi care vor produce pentru noi produse biologice. Și, cu siguranță, veți auzi de Utrisha și Kinsidro Nutri și multe alte produse care vin să completeze produsele pe bază chimică”, a anunțat top managerul Corteva Agriscience.

În ceea ce privește portofoliul de produse de protecția plantelor, Corteva Agriscience a venit deja cu noutăți.

“Săptămâna trecută am lansat erbicidul Viballa, un erbicid pe bază de Arilex, pentru combaterea unor buruieni problemă din cultura de floarea-soarelui, am lansat erbicidul Principal Forte pentru cultura porumbului. Tot săptămâna trecută am lansat Vinabel, un fungicid pentru combaterea manei în vița-de-vie. Este vorba de acest Zorvec în amestec cu Zoxamid. Toată sămânța de floarea-soarelui va fi tratată cu Lumisena, tot pe bază de Zorvec. Lumisena se folosește pentru tratamentul semințelor de floarea soarelui, pentru a proteja această sămânță împotriva manei, care știm cu toții cât de agresivă este la floarea soarelui. Bineînțeles că Utrisha și Kinsidro Nutri, produse biologice, le vom lansa anul acesta”, a prezentat aceasta noutățile din portofoliul Corteva Agriscience.

Noi hibrizi de porumb și floarea soarelui

Totodată, anul acesta compania americană va lansa șase hibrizi de porumb, trei hibrizi de floarea soarelui și doi hibrizi de rapiță.

“În ceea ce privește semințele de porumb, aș vrea doar să vă amintesc câțiva dintre hibrizii de porumb care se pretează pentru regiunea dumneavoastră și care se folosesc în volume foarte mari și deja sunt în magaziile dumneavoastră. Sunt hibrizi cu mare potențial de producție, hibrizii AQUAmax. Ce trebuie să știm când cumpărăm un hibrid AQUAmax este că acesta ne va proteja de secetă. Hibrizii AQUAmax au cea mai mare toleranță la secetă, cea mai bună înrădăcinare, aparat foliar foarte bogat, iar unghiul de inserție a frunzelor este foarte mic pentru a nu lăsa planta să se dezvelească în fața soarelui și să piardă apa. În acest an vom veni cu primul hibrid din această listă care este nou, 9398, care îl va înlocui pe 9241, un hibrid foarte mult utilizat de dumneavoastră. De asemenea, printre hibrizi îl găsim pe 9889. Este cel mai vândut hibrid din țara noastră în acest moment datorită rusticității și adaptabilității pe care o are în toate zonele din țară. 8834 se vinde în Europa pentru mai mult de 600.000 de hectare. 9757, un hibrid nou care se pretează pentru soluri mai puțin bogate în substanțe nutritive, iar 9610 îl cunoașteți deja, un hibrid rustic la fel, care se adaptează în condiții diferite de cultură”, a spus Maria Cîrjă.

În ceea ce privește floarea soarelui, pe lângă hibrizii cunoscuți în tehnologia Express, Corteva oferă un hibrid nou – L162, pe lângă L99, L25, 136 și 137.

“În tehnologia Clearfield avem doi hibrizi noi, LP 170, care este versiunea Clearfield a lui L25, are același potențial de producție, cu toleranță la Pulsar, și LP180, varianta lui L99 pentru tehnologia Clearfield”, a adăugat aceasta.

Ce aduc noile produse de protecția plantelor

Viballa este un erbicid 100% pentru floarea-soarelui pe bază de Arilex, care combate ambrozia, cânepa, chenopodium. Ambrozia, spre exemplu, poate reduce producțiile cu 20 până la 70% deoarece face culturile să sufere de pierdere de apă și substanțe nutritive.

“Viballa este cel mai inovator erbicid pentru combaterea buruienilor din floarea-soarelui. Este selectiv pentru toți hibrizii și se aplică în post-emergență, deci putem aplica Viballa pe orice hibrid convențional, Express sau Clearfield, deci nu contează ce fel de tehnologie și ce hibrid cultivăm. Viballa vă asigură siguranță, un nivel superior de combatere a buruienilor, are o eficacitate extraordinară împotriva buruienilor dificile și nu este influențat de condițiile climatice”, a explicat Maria Cîrjă.

Viballa a fost testat și înregistrat deja în foarte multe țări din Europa. Ungaria, de exemplu, a obținut o autorizare provizorie de la Ministerul Sănătății, iar din acest an Viballa este disponibil și la noi în țară. Un alt produs nou este Principal Forte, un erbicid post-emergent pentru combaterea buruienilor din cultura de porumb, lansat, de asemenea, săptămâna trecută, care se adaugă portofoliului bogat alcătuit din Principal Plus, Principal, Mustang și Arigo.

“De ce să utilizăm erbicide în post-emergență? În primul rând pentru că vedem pe ce aplicăm erbicidul. Cultura este bine dezvoltată, avem un impact limitat al secetei sau al lipsei precipitațiilor și o fereastră foarte largă de aplicare. De asemenea, contextul legislativ este în continuă schimbare, dacă ne referim la legislația europeană, avem condiții din ce în ce mai severe pentru regimul de protecție a apelor subterane, dar și supraterane. Există un trend tot mai mare pentru aplicarea erbicidelor în post-emergență, cu doze reduse de aplicare”, a explicat aceasta.

Principal Forte, care în viitor îl va înlocui pe Principal Plus, conține în plus izoxadifen care ajută planta de cultură, pentru a metaboliza mult mai bine întreg erbicidul.

“Principal Forte nu trebuie aplicat fără Vivolt, deoarece adjuvanții au o foarte mare importanță în combaterea buruienilor. Principal Forte mărește fereastra de aplicare în post-emergență. Dacă eram obișnuiți cu erbicide în post-emergențe, aplicate între două-patru, două-șase, două-opt, de data aceasta putem să ne ducem cu Principal Forte până la nouă frunze”, a spus Maria Cîrjă.

În prezentarea tehnică, reprezentanta echipei de management a Corteva s-a oprit și asupra pachetului tehnologic Pixxaro Super.

“Pe lângă Cerlit, Floramix, Palas, Lancelot, Mustang, Bizon, Pixxaro, care se vinde deja de doi ani, este una dintre cele mai eficiente soluții pentru combaterea buruienilor dicotiledonate problemă. Pixxaro Super este pachetul care vă scapă de turiță, de ambrozie, de mac, de volbură, de chenopodium, de lobodă”, a punctat specialistul.

Cel din urmă produs prezentat a fost Verben, care a înlocuit fungicidul Evolus.

“Verben este tratamentul numărul unu pentru T1, pentru primul tratament la cereale, pentru că are în combinație cea mai eficientă moleculă pentru combaterea făinării, proquinazid. Verben, la fel ca Evolus, combate făinarea, rugina galbenă, septorioza, rugina brună, septorioza spicelor, sfâșierea frunzelor și, de anul acesta, va primi și înregistrarea pentru fuzarioza la spic”, a încheiat Maria Cîrjă.

FMC, investiţii continue în cercetare și inovare

Vasile Iosif, Country Leader FMC România și Moldova, a făcut, în debutul alocuțiunii sale, o scurtă prezentare a corporației Food Machinery & Chemical Corporation, nu înainte de a mulțumi organizatorilor simpozionului și de a transmite câteva gânduri de aleasă prețuire femeilor aflate în sala de conferințe a Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș.

”Aș vrea să mulțumesc partenerului nostru DAFCOCHIM, domnului Liviu Cojoc, domnului Radu Fodor, dar și domnilor Marinel Ștefan și Gheorghe Boțoman le mulțumesc foarte mult că suntem în ”Pentagonul Puterii DAFCOCHIM.” De asemenea, aș vrea să le doresc doamnelor și domnișoarelor o primăvară cu cât mai multe zâmbete și, de asemenea, să ne dorim să avem cât mai multe doamne în agricultură pentru că agricultura nu mai este o muncă brută, cum era pe vremuri, este o știință, și cred că se constată aceasta în fiecare an, în sensul că apar echipamente, dispozitive, tractoare și lucruri pe care nici nu le puteam imagina cândva”, a spus Vasile Iosif.

Corporațiile, interes pentru inovație

În prezent, Food Machinery & Chemical Corporation este una dintre companiile de top din lume în privința inovației din diverse domenii industriale.

”Îmi revine onoarea să spun câteva lucruri despre compania Food Machinery Corporation. Food e mâncare, machinery – echipamente și corporație – corporație. Asta este, vrem, nu vrem, astăzi corporațiile, la nivel global și la nivel micro, ne cam conduc viața. Ele vin cu inovații și dacă ne uităm cu foarte mare atenție, de la telefonul mobil la calculator sau la orice inovație trebuie să spunem că, din păcate, statul nu prea inovează. Statul consumă resurse. Dar cei care vin cu inovația cu siguranță sunt companiile multinaționale. Și acest lucru ne face viața mai bună, dacă vreți, în fiecare zi”, a afirmat directorul general al FMC România și Moldova.

”Food Machinery Corporation a început în 1883 când un tânăr sau un proaspăt pensionar a decis să pornească o călătorie care s-a dovedit una de foarte mare succes, ca și Colonelul Sanders de la KFC, la pensie a constatat că pensia este mică și că trebuie să facă ceva. Trebuie să știți că această companie are o istorie fabuloasă pentru că în Cel de Al Doilea Război Mondial a fost unul dintre cei mai mari producători de echipamente militare blindate. La ora actuală sunt trei companii la nivel global care poartă aceeași siglă. Toate echipamentele speciale, inclusiv echipamente militare, sunt făcute de FMC Technologies, care este o companie cotată la Bursă, dar are aceeași siglă ca și noi. Noi suntem doar cu produse chimice, suntem specializați pe domeniul strict al protecției plantelor și biofertilizaților. De aceea o să vedeți în portofoliul nostru și acești biostimulatori. De asemenea, mai există o companie care se numește FMC Livent, care este cel mai mare producător de litiu la nivel global. În 2001 s-a separat de către Food Machinery Corporation și a devenit o companie cotată la Bursă independent”, a completat Vasile Iosif.

6.400 de angajați, 23 de centre de cercetare

Din prezentarea făcută de către directorul general al FMC România și Moldova nu au lipsit două tranzacții istorice care au transformat FMC într-un jucător de Top 5 mondial în domeniul cercetării și inovării.

”Food Machinery Corporation a căpătat o nouă dimensiune achiziționând Cheminova în anul 2015, dar dimensiunea adevărată și punerea pe hartă a acestei companii a fost în anul 2017, când a cumpărat toată partea de cercetare a companiei DuPont, pentru că în procesul de Merger între Dow și DuPont, Uniunea Europeană a obligat cele două companii să creeze încă o companie de cercetare și dezvoltare care se numește la ora actuală FMC. Astfel, toată cercetarea companiei DuPont, cu specialiști, cu toată baza logistică de cercetare, se găsește în FMC. Suntem extrem de mândri. Suntem a cincia companie la nivel global de cercetare și inovare și la ora actuală avem 6.400 de angajați și 23 de centre de cercetare. Suntem peste tot în lume, inovăm în domeniul protecției plantelor”, a precizat Vasile Iosif.

7% din cifra de afaceri, pentru cercetare și inovare

Referindu-se la dimensiunea activității de cercetare și inovare a Food Machinery & Chemical Corporation, Vasile Iosif a arătat că anual 7% din cifra de afaceri este direcționată activităților aferente cercetării și inovării. ”Anul trecut am închis între 5,8 şi 5,9 miliarde de dolari cifră de afaceri, iar investiția FMC în cercetare și dezvoltare este în fiecare an de 7% din cifra de afaceri. Anul trecut am investit peste 400 de milioane de dolari în inovarea de noi produse, inovare care, din păcate, nu este foarte ușoară. Acum foarte mulți ani aveam multe companii multinaționale care inovau, cred că cei care sunteți mai vechi în domeniul protecției plantelor își amintesc nume care au dispărut de mult din acest domeniu. Trebuie să știți că pe vremea aceea, ca să inovezi un produs fito-sanitar cu 100 de milioane de dolari făceai un produs. Astăzi trebuie să investești 12 ani, cu un cost de 50 dolari pe minut și la finalul investiției de 285 de milioane de dolari poți să știi dacă ai un produs fitosanitar sau nu. Trebuie să se înțeleagă faptul că cercetarea a devenit extrem de costisitoare și 40% din acest cost reprezintă numai impactul asupra mediului”, a explicat directorul general al FMC România și Moldova.

Viitorul, din ce în ce mai complex

La final, Vasile Iosif a făcut o scurtă trecere în revistă a noutăților din portofoliul de produse de la erbicide la fungicide, insecticide, fertilizanți, biostimulatori și adjuvanți.

”Avem pe drum cinci produse biologice, pentru că vreau să vă spun că viața dumneavoastră, a celor care îmbrăcați halatul de protecționist, se va schimba. Atunci când o să vă puneți halatul și o să alegeți tratamente fitosanitare, va trebui să vă gândiți la combaterea integrată și va trebui, de asemenea, să vă gândiți cum alternați produsele biologice cu produsele sintetice. Viitorul, din păcate, va fi mult mai complex din punct de vedere al combaterii bolilor, dăunătorilor și buruienilor”, a anunțat directorul general al FMC România și Moldova.

Prezentarea mai detaliată a produselor din portofoliu a fost făcută apoi de către Cătălin Viziru, director de marketing FMC România și Republica Moldova. ”FMC are un portofoliu vast, o paletă largă de produse pentru cereale păioase și în mod special erbicide care să acopere toate nevoile dumneavoastră ca și fermieri”, a spus Cătălin Viziru.

Soluții complete pentru cereale și floarea soarelui oferite de Syngenta România

Syngenta România a completat cvintetul de forță al Simpozionului DAFCOCHIM cu întreaga echipă Syngenta România responsabilă pentru zona de Centru, în frunte cu proaspătul director general Syngenta România, Iulian Ciobanu.

„Vreau să profit de ocazie și să mulțumesc organizatorului principal, Companiei DAFCOCHIM, domnilor Liviu Cojoc, Radu Fodor și Marinel Ștefan pentru invitație. Întotdeauna este o plăcere și onoare să participăm la astfel de evenimente. Dovadă stă și întreaga echipă Syngenta din zona de centru, din Transilvania, care este prezentă la acest simpozion”, a precizat Iulian Ciobanu.

„Agricultura este despre oameni”

Esența agriculturii sunt oamenii, este de părere Iulian Ciobanu, lucru reliefat încă din startul prezentării ofertei pentru fermieri.

„Am auzit astăzi mai multe lucruri despre agribusiness, despre agricultură în general. Eu o să vă spun câteva lucruri despre ce credem noi, Syngenta, că reprezintă agricultura, în afară de tot ce ați auzit dumneavoastră până acum. S-a vorbit despre genetică, despre substanțe active, despre inovație, despre digitalizare, despre decizii, despre cercetare, despre rezultate. Dar vreau să vă întreb un lucru: cine stă în spatele acestor cifre, cine stă în spatele acestor cercetări, acestor produse? În spatele tuturor acestor lucruri stau oameni. Agricultura este despre oameni, despre interacțiunea dintre noi, despre împărtășirea experiențelor unii cu alții, despre a învăța unii de la alții, despre astfel de evenimente cum e și acest simpozion. De aceea apreciem astfel de evenimente și venim într-un număr atât de mare”, a subliniat reprezentantul Syngenta România.

Soluții pentru cultura de floarea-soarelui

Oferta Syngenta prezentată fermierilor a avut două componente, prima fiind legată de noua tehnologie în cultura de floarea-soarelui.

„Compania Syngenta este lider mondial în ce privește semințele de floarea soarelui. În permanență, principala noastră preocupare sunt soluțiile pe care noi le aducem în fermele dumneavoastră, soluții care să aibă un beneficiu de ambele părți. Focusul nostru a fost să dezvoltăm acei hibrizi de floarea soarelui care aduc plusuri. Mai nou, hibrizii care au venit pe piață sunt foarte toleranți la mană. Deja vorbim de hibrizi toleranți la mană până la rasa M9, aproape la toate rasele cunoscute de mană din țara noastră. Vorbim deja de hibrizi pentru zonele unde este prezentă Lupoaia – Orobanche cumana). Venim cu hibrizi care sunt rezistenți până la rasa F a acestui holoparazit. Vorbim despre hibrizi a căror potențial de producție vrem să îl păstrăm față de ceea ce dumneavoastră sunteți obișnuiți în ferme. Astfel, hibrizii noștri pe care îi aducem în portofoliu și în ferme își păstrează acel potențial de producție, putând să-și arate potențialul în sisteme de fertilizare intensive”, a precizat Rodica Pop, reprezentant tehnic al companiei Syngenta, care a punctat apoi avantajele tehnologiei A.I.R.

„Noutatea pe care o aducem astăzi este tehnologia A.I.R., cel mai avansat sistem cu toleranță la erbicid pentru cultura de floarea-soarelui, care ajută fermierii să facă față provocărilor întâlnite în combaterea buruienilor. Avem hibrizi care permit o flexibilitate în alegerea erbicidului în momentul în care se află în câmpurile dumneavoastră. Ca și noutate, acești hibrizi din această tehnologie A.I.R. sunt hibrizi care tolerează practic ambele tipuri de erbicide, atât cele care au ca moleculă principală imazamox-ul și Syngenta are în portofoliu erbicidul Listego Pro, cât și erbicidele pe bază de tribenuron-metil cum ar fi erbicidul Fluence. Această tehnologie prezintă câteva beneficia printre care flexibilitatea. Cred că fiecăruia dintre noi ne place să fim flexibili, să ne adaptăm mult mai ușor condițiilor de câmp și această flexibilitate ne oferă și o libertate, o libertate de a decide ce aplicăm în momentul în care buruienile sunt deja răsărite”, a spus Rodica Pop.

Ce ierbicid vom aplica în funcție de tipul de buruieni pe care îl găsim în câmp sau de gradul de infectare?

„Alegând această nouă tehnologie A.I.R. putem să alegem unul dintre cele două tipuri de erbicide pe care să îl aplicăm. Bineînțeles că buruienile întotdeauna constituie o mare problemă în culturi, atât în cultura de floarea-soarelui, cât și în celelalte culturi, iar utilizând erbicidul potrivit putem să avem sporuri de producție. În plus, această tehnologie aduce acea toleranță pe care o au hibrizii A.I.R. La utilizarea unuia dintre cele două tipuri de erbicide, pe bază de imazamox avem portofoliu Listego Pro și pe bază de tribenuron-metil avem erbicidul Fluence”, a explicat Rodica Pop.

Alt beneficiu al tehnologiei A.I.R. este legat de hibrizii folosiți: „De multe ori în fermă achiziționăm atât hibrizi din tehnologia Clearfield cât și hibrizi din tehnologia Sulfo. Putem evita greșeala de erbicidare în momentul în care alegem un hibrid din această tehnologie, el tolerând ambele tipuri de erbicide. Sporurile de producție sunt date și de hibrizi, deci din punct de vedere genetic, hibrizii au un potențial de producție, dar și de tipul de erbicid. Alegând erbicidul potrivit în momentul potrivit putem obține sporul de producție mai ales în combaterea buruienilor cu frunză lată”.

Oferta pentru cerealele păioase

Trecerea la soluțiile Syngenta pentru culturile de cereale a fost făcută de Darius Mathiu, Key Account Manager, Syngenta România.

„Syngenta este o companie care are un portofoliu complet și complex în combatere a bolilor care apar în cultura de cereale păioase, atât la grâu, cât și la orz și la celelalte culturi. Avem o prezență atât în primul tratament cât și în al doilea tratament, cât și în combaterea bolilor care sunt în special cu apariție la spic și aici mă refer în special la Fusarium. Amistar Prime Pack este un pachet care este dozat pentru 20 de hectare cu două substanțe active, Azoxistorbin și Fenpropidin, substanță activă care ne oferă o protecție foarte bună împotriva făinării cât și a sectoriozei. Sinergia dintre cele două substanțe active face din Amistar Prime Pack un produs cu o mare putere de combatere, un partener excelent în combaterea bolilor care apar în prima parte a vegetației. Aici mă refer atât la făinare, la sectorioză, la rugini. În concluzie, Amistar Prime Pack ne oferă un control excelent împotriva bolilor. Are o eficiență foarte bună și în condiții de temperatură scăzută”, a spus Darius Mathiu.

Soluții pentru tratamentul doi

„Syingenta a lansat acum trei ani un produs inovator care se numește Elatus Era. Are două substanțe active, Solateno și protioconazol. Sinergia dintre cele două substanțe active ne conferă un produs care are o eficiență atât preventivă cât și curativă pentru complexul de boli foliare dar și al fuzariumului. ca și concluzie, este important să reținem că Elatus Era este un produs puternic pentru că are o substanță activă inovatoare și nouă, respectiv Solateno. Este un produs consistent pentru că avem o recunoaștere internațională din partea unor institute de prestigiu din afară, Arvalis din Franța și Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) din Marea Britanie. Pe lângă un control al bolilor este foarte

important să avem și un control al buruienilor care sunt plante competitoare față de planta de cultură, atât pentru nutrienți cât și pentru apă. Este foarte important să avem un control asupra acestora, atât în ce privește burienile monocotiledonate care pot apărea apărea în cultura de cereale cât și a buruienilor dicotiledonate. Soluția Syngenta se numește Axial One. Este un erbicid cu două substanțe active, pinoxaden și florasulam, cu o eficiență foarte bună în controlul buruienilor dicotiledonate Acest produs este foarte important deoarece are omologare și la orz. Este printre singurele produse care pot fi aplicate și la orz fără a crea niciun fel de problemă. De asemenea, are omologare și la partea de triticale. Ca și doză, recomandarea noastră este de un litru la hectar. Acesta poate fi aplicat încă de la înfrățit până la apariția frunzei standard”, a precizat reprezentantul Syngenta.

Nu au lipsit din prezentare și soluțiile pentru cultura porumbului.

„Cultura porumbului este de asemenea o cultură foarte importantă, atât la nivel național cât și la nivel internațional. Este o cultură care în anii mai ploioși este cea mai profitabilă cultura. De asemenea, ca și la partea de cereale, avem factori pe care îi putem influența și factori pe care nu îi putem influența din păcate. Unul dintre factorii pe care nu-i putem influența de care din păcate am avut parte în 2022 în toată țara a fost secetă groaznică. Pe lângă aceasta am avut parte și de o arșiță, de temperaturi de peste 40 de grade Celsius în momentele cheie de înflorire ale porumbului, ceea ce a dus la o diminuare drastică a producției. Dar pe lângă asta am mai avut și alte probleme. Am avut probleme cu aflatoxină, ceea ce a făcut să avem mari probleme de valorificare a producției. Pentru a controla partea de aflatoxină, ceea ce ne stă nouă în putere este să folosim fungicide pentru cultura porumbului, dar și insecticide. Ostrinia nubilalis este un vector pentru aflatoxină, iar Syngenta are pentru combatere acestui dăunător produsul Ampligo cu două substanțe active, lambda-cihalotrin și clorantraniliprol, în doză aplicată de 2 litri la hectar, exact când curba de zbor a ostriniei este maximă”, a spus Darius Mathiu.

Text: Alex TOTH, Ligia VORO, Alin ZAHARIE

Foto: Paul VASIU