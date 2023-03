Radio Târgu Mureș aduce Big Band Radio România & New Vegas Show la Palatul Culturii din Târgu Mureș

Distribuie

Big Band Radio România și New Vegas Show vor concerta la Palatul Culturii din Târgu Mureș., un eveniment marca Radio Târgu Mureș, la împlinirea celor 65 de ani de la prima transmisiune. Postul public regional de radio le-a pregătit cu această ocazie fanilor săi o surpriză muzicală de proporții: Concertul de gală aniversar „I’ve got you under my skin”. Spectacolul are loc sâmbătă, 11 martie, de la ora 18.00, în Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș. Big Band-ul Radio România și New Vegas Show, avându-l ca solist pe Maximilian Muntean, sub bagheta dirijoarei Simona Strungaru, vor cânta în premieră pentru public.

„Pentru această ocazie specială avem un concept cu un repertoriu foarte popular, foarte plăcut. Este vorba de Olamarican Song Book, sunt lucrări consacrate din repertoriul lrisinatra, sunt lucrări care sunt în aranjamente foarte speciale, chiar aranjamente originale semnate de Nalterwitl Quincy, Jon Still Hafty și care sunt prezentate de o voce extraordinare. Este vorba de Maximilian Muntean, care este jumătate din duoul new vega show„, a declarat Simona Strungaru, pianistă, dirijor de orchestră, orchestratoare și compozitoare.

Așadar, cea mai veche orchestră din România aduce sunetul și atmosfera captivantă de pe Broadway în sala Palatul Culturii! Publicul este invitat, sămbătă, la sărbătoarea Radio România Târgu Mureș, pentru a se bucura de muzică de cea mai bună calitate! Intrarea este liberă în limita locurilor.

Concerte folclorice extraordinare, la aniversarea Radio România Târgu Mureș

Radio Târgu Mureș, cu ocazia celor 65 de ani de existență a pregătit, împreună cu Ansamblul Mureșul, două concerte folclorice aniversare, care vor avea loc duminică și luni.

Duminică, 12 martie, de la ora 18.00, va fi un concert al secției maghiare a ansamblului, dedicat sărbătorii Radio România Târgu Mureș, iar luni, 13 martie, tot de la ora 18.00 va fi un concert în limba română.

În concertul de luni, 13 martie, vor urca pe scenă Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, alături de Grupul Mureșenii, Dorina Oprea, Leontina Pop, Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, Maria Butilă, Maria Neag, Andrei Romanică, Mădălina Mureșan, Livia Harpa, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean. Corpul de balet al ansamblului, condus de coregraful Florin Cerghedi, ne va încânta cu dansuri populare românești, toate în acompaniamentul orchestrei dirijată de Zoli Bambo.

Așadar, Radio Tg Mureș vă așteaptă la concertele aniversare, de la Sala Ansamblului Artistic Profesionist Mureșul, în 12 și 13 martie, de la ora 18.00. Intrarea este liberă.