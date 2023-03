FOTO: ”Cu o floare se face primăvară, pentru familia Todoran!”

Distribuie

Preşedintele partidului Forţa Dreptei Mureş, Farcaș Mihai-Dan, a anunţat, joi, 9 martie, prin intermediul unui comunicat de presă, desfăşurarea acţiunii umanitare ”Cu o floare se face primăvară, pentru familia Todoran!”.

Acțiunea a constat în achiziționarea a 500 de flori și oferirea acestora unor femei din Târgu Mureș, Reghin și zonele limitrofe, cu ocazia zilei de 8 Martie. Florile au fost achiziționate de la familia formată din Dorin Codruț Todoran și Luminița Todoran, care în urmă cu o lună a rămas fără casă, în urma unui incendiu devastator.

”Trebuie să le mulțumesc actorilor principali care s-au alăturat și datorită cărora am reușit să oferim o bucurie, atât familiei Todoran, cât și minunatelor doamne și domnișoare pe care le-am întâmpinat cu o floare! Nu orice floare, ci florile cultivate de însuși familia Todoran, în serele ce au scăpat incendiului și care pe perioada nopților geroase erau îngrijite de către ei, cu foc întreținut manual, din oră în oră! În calitate de președinte al Forței Dreptei Mureș am prezentat colegilor din Biroul Politic Județean situația, iar apoi am propus să finanțăm acțiunea din fonduri proprii, cu mențiunea ca toate sumele să ajungă direct la familia Todoran! Proiectul a fost votat în unanimitate! În calitate de președinte al Asociației ”Our Lifetime”, am propus voluntarilor noștri, oameni de bine, tineri și nu numai, să ne ajute să distribuim cât mai multe flori, pentru că fiecare floare care putea fi distribuită, era un venit suplimentar pentru familia Todoran”, a precizat Farcaș Mihai-Dan.

