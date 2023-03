Echipa lui Gabriel Toncean, 10 ani cu aproape 600 de succese internaționale la culturism și fitness

Distribuie

Președintele Federației Române de Culturism și Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a prezentat vineri, 10 martie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la Târgu Mureș, bilanțul celor 10 ani de când se află la conducerea federației.

După o candidatură eșuată din cauza unui singur vot, în anul 2009, Gabriel Toncean a candidat din nou, cu succes, în anul 2013, iar de atunci și până în prezent sportivii care au reprezentat Federația Română de Culturism și Fitness la diverse competiții de anvergură internațională au obținut aproape 600 de medalii.

”Zilele trecute s-au împlinit 10 ani de când am fost ales în funcția de președinte, o funcție care m-a onorat, m-a responsabilizat și cred că am și performat în tot acest timp”, a spus Gabriel Toncean, care a mulțumit echipei care își desfășoară activitatea la nivelul Federației.

Cei mai buni din Europa, în 2022

Potrivit președintele Federației Române de Culturism și Fitness, datorită performanțelor înregistrate în ultimul deceniu la diverse competiții de top, țara noastră a devenit ”un punct de reper” la nivel mondial.

”Vârful performanței noastre ca organizație a fost în anul 2022, când în premieră am ieșit campioni europeni. A fost pentru prima dată în istoria Federației de Culturism și Fitness, când Federația Română de Culturism a ieșit campioană europeană. Sigur, am avut privilegiul să fiu eu președintele acestei federații, deci nu îmi asum acest merit, și suntem conștienți că poți avea rezultate doar în momentul în care ai o echipă bună. În sport, ca de altfel în orice alt domeniu, poți să faci performanță doar când ai echipă, când ești înconjurat de oameni de calitate, când oamenii responsabili se dedică și mai ales când ei sunt profesioniști. Am reușit în zece ani să facem o echipă a Federației cum nu a fost niciodată. Meritul nu este al meu, ci al întregii echipe. În anii care s-au scurs de când am fost ales președinte, în 2013, am obținut 205 medalii la Campionatele Europene, 183 de locuri doi – 42 la Campionatul Mondial, 40 la Campionatul European, 101 la Campionatul Balcanic și 40 de medalii de bronz – 38 la Campionatul European și 82 la Campionatul Balcanic. Din punctul meu de vedere, o cifră impresionantă, aproape 600 de medalii aduse României în zece ani de zile, aceeași federație pe care am preluat-o cu un buget de 48.000 de lei pe an”, a precizat Gabriel Toncean, care pe plan internațional deține în CV funcții precum cea de președinte al Federației Balcanice de Culturism și Fitness, cea de vicepreședinte al Federației Europene de Culturism și Fitness și mai recent cea de director executiv al Federației Internaționale de Culturism și Fitness.

Alături de Gabriel Toncean, la conferința de presă au mai participat Daniel Oprea – șeful Comisiei de Disciplină și membru al Biroului Federal din cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, Tanita Zetea – consilieră și membră a Biroului Federal din cadrul Federației Române de Culturism și Fitness, Mara Zidărescu – sportivă din Târgu Mureș, dublă vicecampioană mondială, și Marcel Manea – sportiv din Sibiu, campion european și mondial.

Alex TOTH