Producția de fructe, în creștere în județul Mureș. Ce spun statisticile

Producţia de fructe a fost în anul 2022 mai mare față de cea din anul precedent, a anunțat, recent, conducerea Direcției Județene de Statistică Mureș, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în anul 2022 ”s-au recoltat 56.152 de tone de fructe, cu 12.058 de tone (plus 27,3%) mai mult decât în anul precedent, această creștere fiind determinată în principal de producţia de pere care a fost mai mare cu 3.625 de tone (plus 344,6%) și producția de nuci (plus 4751 tone; plus 242,9%).

”Și la celelate categorii de fructe se înregistrează producţii peste cele din anul 2021: piersici (plus 179 de tone; plus 155,7%), caise și zarzăre (plus 143 de tone; plus 91,7%), căpșuni (plus 132 de tone; plus 55,9%), prune (plus 2.529 de tone; plus 25,0%), mere (plus 911 de tone; plus 3,2%). Scădere apare doar la producția de cireșe și vișine (minus 452 de tone; minus 22,6%)”, se menționează în comunicat.

Totodată, reprezentanții Direcției Județene de Statistică Mureș au informat că în cee ace privește viticultura, acest sector ”a avut în anul 2022 o evoluţie favorabilă faţă de anul anterior, producţia totală de struguri de 5.001 de tone fiind mai mare cu 20,9% (plus 866 de tone).”

