Slujbă oficiată de ÎPS Irineu la Catedrala Mică

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei va fi prezent duminică, 12 martie în mijlocul credincioșilor din Târgu Mureș prilej cu care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Mică „Buna Vestire” din municipiu.

Duminica a II-a din Postul Paștelui se numeste si Duminica Sfantului Grigorie Palama, incepand cu anul 1368, cand a fost canonizat acest mare dascal al isihasmului. Sfantul Grigorie Palama este unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El a trait in secolul al XIV-lea (1296-1359), trecand la Domnul in anul 1359, anul in care s-a intemeiat Mitropolia Tarii Romanesti.

„Biserica a randuit ca in aceasta a doua duminica din Postul Sfintelor Pasti sa fie pomenit Sfantul Grigorie Palama, pentru a ne arata ca dreapta credinta, praznuita cu solemnitate in „Duminica Ortodoxiei”, este credinta prin care dobandim lumina neapusa si viata vesnica din Imparatia lui Dumnezeu. Numai daca avem dreapta credinta si dreapta vietuire, ne luminam sufletul si trupul, impartasindu-ne de harul dumnezeiesc sfintitor si mantuitor, pentru a dobandi slava cereasca a Imparatiei Preasfintei Treimi.Deci, Duminica a II-a din Postul Mare este si duminica luminii duhovnicesti necreate si vesnice din Imparatia lui Dumnezeu. Lumina aceasta, nevazuta cu ochii trupesti, este simbolizata in icoanele ortodoxe prin lumina din jurul capului sfintilor, numita aureola sau nimb. Sfantul Grigorie Palama arata in scrierile sale ca aceasta lumina nu vine de la soare, ci vine direct din lumina sau slava Preasfintei Treimi si lumineaza sufletul si trupul omului unit cu Dumnezeu prin rugaciune. Aceasta lumina necreata si vesnica este harul Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arata dragostea lui Dumnezeu-Tatal si impartasirea Sfantului Duh (cf. II Corinteni 13, 13), ea este insasi prezenta lui Dumnezeu in oamenii sfinti sau drept-credinciosi, smeriti si mult rugatori.”, spune Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane citat de www.crestinortodox.ro.

