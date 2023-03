Adama – portofoliu complex și divers de substanțe active

Distribuie

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit marți, 7 martie 2023, o nouă ediție a tradiționalului Simpozion de Primăvară organizat de compania DAFCOCHIM din Târgu Mureș. Și de această dată interesul fermierilor transilvăneni a fost foarte mare, dovadă fiind cei aproximativ 450 de participanți care au primit direct de la sursă informații valoroase despre utilizarea unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor. În acest sens, reprezentanți din top managementul companiilor multinaționale Adama România, Bayer Crop Science România, Corteva România, FMC Agro România și Syngenta România au prezentat cele mai proaspete noutăți de specialitate și au intrat în dialog cu fermierii dornici să își îmbunătățească în mod sustenabil producțiile.

Gabriela Vila, Directorul General Romania & Republica Moldova al Adama, ne-a purtat prin istoria Adama în discursul său care a deschis prezentarea portofoliului de produse al companiei, însă ne-a adus și în prezent, subliniind că atenția echipei este îndreptată către fermieri și parteneri pentru a crea și a dezvolta în spiritul nevoilor acestora. Nicolaie Budelecean, director regional de vânzări Adama, Zona Centru, a prezentat o parte din produsele de protecția plantelor, inclusiv noutățile din portofoliu, cu care compania vine în sprijinul fermierilor din Centrul Transilvaniei.

Un mit demitizat

“Bine v-am găsit la această întâlnire organizată de DAFCOCHIM Agro și vreau, în primul rând, să le mulțumesc organizatorilor, domnilor Liviu Cojoc și Radu Fodor, dar și domnului Marinel Ștefan care au făcut posibilă această întâlnire, dar și dumneavoastră care ați venit astăzi să fiți alături de noi, companiile care prezentăm portofoliul de produse și inovațiile pe care le avem pregătite pentru dumneavoastră ca să putem să fim și mai buni în activitatea pe care o facem și să avem rezultate și mai bune”, a fost mesajul adresat participanților de Gabriela Vila, Directorul General Romania & Republica Moldova, Adama, în deschiderea prezentării. Aceasta a vorbit apoi despre un mit, vehiculat în domeniul agriculturii.

“Am să să vă spun o frază pe care am auzit-o de mai multe ori, și anume că agricultura este o loterie care este în afara controlului fermierilor. E foarte adevărat că am auzit acest lucru de mai multe ori, și nu doar o dată, și nu este decât un mit, pentru că dacă ar fi altceva, nu am fi astăzi aici, la întâlnirea organizată de DAFCOCHIM Agro, nu am fi astăzi împreună și știm cu toții că agricultura este în controlul fermierilor, atunci când aceștia folosesc produse de protecția plantelor de la Adama și atunci când intră în legătură cu colegii mei. Este în puterea noastră să decidem ceea ce facem în fermele pe care le administrăm”, a subliniat directorul general al companiei.

Istoria de decenii a Adama

Gabriela Vila ne-a amintit apoi despre traseul istoric al companiei. “Adama este una din companiile de top în producția de produse de protecție a plantelor, înființată în Israel, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, de către patru ingineri inovatori și antreprenori, cu un spirit antreprenorial ridicat, care și-au propus într-o țară nou-construită să producă local produse de protecția plantelor, într-o țară aflată în inima deșertului, ceea ce la momentul respectiv a fost considerat ca fiind o îndrăzneală. Ceea ce a fost atunci o îndrăzneală a devenit o realitate și viziunea lor de atunci s-a transformat în realitate și astăzi cea mai mare parte a dumneavoastră folosiți produsele de la Adama. Următorii 50 de ani de la formare, cele două companii, Makhteshim și Agan, au rămas pe piața israeliană, însă la sfârșitul anilor 80 au dorit să iasă în afara Israelului și au încercat să aibă o viziune globală și o prezență globală și și-au dat seama că nu mai este benefic să fie concurenți. Și atunci și-au unit forțele și au început să cumpere companii în alte locuri de pe glob, dar și să-și înființeze noi sucursale și astfel compania, o companie mică israeliană, a devenit o companie globală”, a povestit directorul general al Adama.

Una dintre țările vizate a fost și România. Compania și-a deschis primul birou din Europa în România, în urmă cu peste 30 de ani. Dar evoluția nu s-a oprit aici. “Anul 2014 a fost un an important pentru companie, pentru că a fost anul în care am intrat în grupul ChemChina și odată cu aceasta a avut loc și schimbarea brandului și a denumirii companiei, devenind Adama, un nume cu puternice semnificații, mai ales în limba ebraică în care Adama înseamnă pământ. Este încă o dată confirmarea puternicei legături pe care o avem cu pământul, care este esența existenței și angajamentul pe care compania și l-a luat atât pentru agricultură, cât și pentru fermieri. Un alt punct foarte important în istoria noastră a fost anul 2020 când am început să facem parte dintr-un grup cu mai multe companii, un grup care este astăzi cel mai mare grup în zona agricolă la nivel global și care înglobează o diversitate atât culturală, cât și geografică, fiind capabil să ofere fermierilor cele mai bune soluții, astfel încât aceștia să poată să producă hrana noastră necesară într-un mod sustenabil, într-un mod cât mai eficient și util pentru populație”, a spus Gabriela Vila.

În prezent, Adama deține patru centre de excelență în cercetare și dezvoltare, cu un portofoliu impresionant de substanțe active, peste 300, este alături de fermieri în peste 100 de țări, prin intermediul celor 9.000 de angajați pe care îi are. În mijlocul crizelor, cu mult curaj Gabriela Vila a vorbit apoi despre situația agriculturii din acest moment, confruntată cu o serie de crize, și cum se descurcă echipa Adama cu toate aceste provocări.

“Suntem cu toții martorii unor schimbări și unor transformări cum nu au mai fost văzute până acum în istoria noastră, avem cea mai mare creștere în ceea ce privește schimbarea de portofolii. Avem foarte multe substanțe noi care apar și altele care pleacă. Am avut criză sanitară, avem criză energetică, avem criză financiară, mai nou, toate sunt la ușa noastră și trebuie să facem față acestor provocări. Iar noi, la Adama, suntem pregătiți să facem față acestor provocări și să mergem mai departe și să fim mai prosperi în ceea ce facem împreună cu dumneavoastră. Însă întrebarea este poate: cum reușim să facem aceste lucruri? Cum reușim să mergem mai departe și să găsim soluții. Mergem mai departe și găsim soluții, pentru că ceea ce suntem noi stă în cultura și în valorile pe care noi le avem și cel mai important este că ne place să facem lucrurile și să le ducem la capăt, că oamenii noștri creează cu pasiune soluții simple pentru dumneavoastră. De acolo și sloganul pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, Listen. Learn. Deliver. Este un slogan care s-a născut în câmp, pentru că vrem să ascultăm fermierii, vrem să ascultăm tehnicienii, vrem să ascultăm distribuitorii ca să putem crea și dezvolta în spiritul nevoilor pe care dumneavoastră le aveți. Astăzi, atenția noastră se duce către fermieri și către partenerii noștri și întotdeauna toate punctele noastre de sprijin au în centru clientul”, a subliniat directorul general al companiei Adama România și Republica Moldova.

Portofoliu complet pentru cereale păioase

Prezentarea portofoliului de produse al Adama i-a aparținut lui Nicolaie Budelecean, director regional de vânzări pe zona de centru a țării.

“Adama are unul dintre cele mai diverse și mai complexe portofolii de substanțe active din lume, iar în România punem la dispoziția fermierilor români peste 50 de produse și soluții adaptate nevoilor lor”, a precizat, în deschidere, specialistul, continuând: “La cereale păioase avem un portofoliu complet de produse care vă pot asigura o cultură curată și sănătoasă din toamnă, de la înființare, și până în vară, la recoltare. Avem în portofoliu insecticide, fungicide, regulatori de creștere, iar de anul acesta punem la dispoziția fermierilor și un biostimulator ExelGrow. Colegii noștri de la Comercial și de la Marketing grupează produsele în funcție de o serie de caracteristici în pachete tehnologice, punându-vă la dispoziție, pe lângă o soluție completă de protecția plantelor, și o serie de economii financiare pe care le puteți face achiziționând marfa în pachete”.

La cereale, principala provocare pe care compania a avut-o în ultimii ani a fost controlul bolilor și al dăunătorilor, în contextul în care foarte multe substanțe active de pe acest segment au dispărut.

“Majoritatea fungicidelor care există acum în piață au substanțele active aparținând la trei grupe de substanțe active – strobilurine, triazol și inhibitori ai succinat dehidrogenazei. Folosirea unilaterală și în mod repetat a acestor substanțe active poate duce la apariția formelor de rezistență. Adama a dezvoltat și are în portofoliu produse care reprezintă instrumente utile în activitatea de combatere și prevenire a formelor rezistente. Unul dintre aceste instrumente este fungicidul Phoenix, care are un mod de acțiune multisite, adică acționează prin mai multe mecanisme asupra dăunătorilor, ceea ce face practic imposibilă apariția formelor de rezistență. El este înregistrat în România în a se folosi la cereale păioase împotriva septoriozei”, a explicat acesta.

Leander este un alt instrument util în lupta cu formele de rezistență și combate un spectru larg de boli cum este făinarea, ruginile, septorioza sau sfâșierea frunzelor.

Custodia este un fungicid complex, cu o fereastră largă de aplicare, care se poate aplica de la sfârșitul înfrățitului și până la sfârșitul înfloritului.

Poleposition este un fungicid pe bază de protioconazol, care are o acțiune sistemică, preventivă, curativă și eradicativă. Poleposition combate tot spectrul de boli foliare și ale spicului care apar la cereale și, de asemenea, poate fi folosit cu succes și pentru controlul bolilor de la rapiță. Poleposition este un un produs recunoscut pentru efectul foarte bun pe care îl are în controlul și prevenirea fuzariozei spicelor.

Ormet Plus este un produs nou, aflat în primul an de comercializare. Este un regulator de creștere care acționează asupra metabolismului plantelor, determinând obținerea unor plante cu o talie mai scurtă, cu internodii mai scurte, cu un sistem radicular mai bine dezvoltat, mult mai rezistentă la frângere și la cădere.

ExelGrow este un alt produs care este în primul an de comercializare, primul biostimulator dezvoltat integral de compania Adama. Este destinat aplicațiilor foliare și are la bază o serie de compuși activi obținuți în urma unui proces de dublă fermentate a algelor marine.

Produse pentru porumb și floarea soarelui

“La porumb avem un portofoliu care vă permite controlul total al buruienilor din această cultură, precum și al dăunătorilor. Pe lângă insecticidele Lebron și Lamdex, avem o paletă largă de erbicide care se pot aplica atât în preemergență, cât și în post-emergență. Principalele probleme pe care le întâmpinăm la cultura de porumb sunt date de faptul că apariția buruienilor în primăvară este una eșalonată, eșalonare dată fie de adâncimea la care se află semințele de buruieni, fie de exigențele acestora față de temperatură și umiditate, astfel încât avem mai multe valuri de îmburienare. De asemenea, când stabilim strategia de erbicidare la cereale, trebuie să ținem cont de faptul că porumbul este foarte sensibil la îmburienare, mai ales în primele faze de vegetație, datorită faptului că el are un ritm de creștere foarte, foarte redus primăvara și are o suprafață foliară redusă”, a explicat directorul regional de vânzări din Zona Centru.

Soluția Adama pentru o cultură de porumb curată de la semănat și până la recoltat este pachetul Pyxides Extra.

“La floarea-soarelui, în ultimii ani cred că ați remarcat și dumneavoastră că problemele pe care le-am întâmpinat la aceste culturi au fost din ce în ce mai multe și mă refer aici la infecțiile timpurii cu mană și la atacul puternic de păduchi. Portofoliul Adama cuprinde cele două insecticide Mavrik și Lamdex, care sunt folosite cu succes pentru combaterea afidelor și a altor dăunători pe care le putem întâlni în aceste culturi”, a arătat Nicolaie Budelecean.

De asemenea, în pre-emergență este recomandată utilizarea erbicidelor Efica și Razor.

“Pentru controlul buruienilor în post-emergență, pe lângă antigramineicele, Agil și Leopard, în anul acesta am lansat pe piață un erbicid nou, Saltus. Acesta se bazează pe o formulă de ultimă generație de la Adama, este ecodurabil, blând cu mediul înconjurător și asigură o activitate mai bună a erbicidelor datorită biodisponibilizării substanței active”, a precizat specialistul.

Saltus se poate folosi și la alte culturi cum este soia.

Protecție pentru rapiță cu produsele Adama

“La rapiță avem, de asemenea, un portofoliu complet de produse care pot asigura o cultură sănătoasă de la înființare și până la recoltat. Pe lângă erbicidele de toamnă din gama Sultan, avem în portofoliu cele două antigramineice, Agil și Leopard, care se pot aplica atât toamna, cât și primăvara, avem produsul Toprex cu dubla lui funcționalitate, aceea de fungicid și de regulator de creștere, care se poate aplica, de asemenea, în două tratamente pe an”, a spus Nicolaie Budelecean.

Controlul bolilor și al dăunătorilor din perioada de înflorit a rapiței este esențială pentru manifestarea potențialului de producție a hibrizilor actuali de rapiță. Pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor în perioada de înflorit a rapiței, Adama pune la dispoziție pachetul Custodia Extra, alcătuit din insecticidul Mavrik și fungicidul Custodia. Mai multe detalii despre produsele Adama pot fi obținute din aplicația Adama, disponibilă în magazinele Google Play sau App Store.

Ligia VORO