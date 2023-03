INTERVIU cu mureșeanca Mara Zidărescu, de două ori vicecampioană mondială la Bikini Fitness

Distribuie

Definit ca fiind ”calitatea sau starea de a fi în formă”, fitness-ul cuprinde tot ce înseamnă un stil de viață sănătos și îngrijit fiind practicat atât din perspectiva unui hobby, cât și în formă organizată, sub egida unor cluburi, federații și competiții, inclusiv europene și mondiale. Una dintre sportivele de top ale fitness-ului din România este târgumureșeanca Mara Zidărescu, deținătoarea a două titluri de vicecampioană mondială, dar și a altor performanțe notabile obține atât pe plan național, cât și internațional.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Mara Zidărescu: Sunt din Târgu Mureș, am vârsta de 18 ani, sunt elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” și de doi ani fac performanță în fitness alături de Federația Română de Culturism și Fitness.

Rep.: La ce club ești legitimată?

M.Z.: La Retro Gym, iar antrenorul meu este Gusti Moldovan, care de asemenea promovează sportul târgumureșean în sala sa și este și antrenorul lotului României.

Rep.: De ce te-ai îndreptat înspre fitness și nu către alt sport?

M.Z.: Am intrat în sala sa, după cum spuneam, doar pentru a face mișcare, iar dânsul m-a întrebat dacă nu aș vrea să concurez, spunându-mi că am calități genetice bune. Prima dată nu am luat foarte serios propunerea, dar după aceea am început să mă îndrăgostesc de acest sport și mă bucur că am făcut această alegere.

Rep.: Ai avut o evoluție uluitoare având în vedere că în ultimii doi ani ai obținut performanțe foarte bune, atât pe plan național, cât și la competiții internaționale.

M.Z.: Am ieșit de trei ori campioană națională, de două ori la junioare și o dată la senioare, iar vara trecută am câștigat Overall-ul la Miss Bikini România. Pe plan internațional am câștigat anul trecut concursul Arnold Clasic, un concurs foarte vestit în Europa. Am ieșit dublă vice-campioană mondială, am câștigat concursul internațional Grand Prix de la Sibiu la categoria de senioare, iar la junioare am ieșit vicecampioană. La Cupa Europeană am obținut locul doi, și mai am în palmares un loc trei la Campionatul Balcanic.

Rep.: Cum împaci școala cu sportul?

M.Z.: E puțin greu, fiindcă anul acesta am și examenul de bacalaureat și admiterea la facultate, însă încerc să aloc o perioadă de timp fiecăruia. Am momente în care mă focusez mai mult pe sport și momente în care acord puțin mai multă atenție școlii.

Rep.: Ai și alte pasiuni?

M.Z.: Îmi plac, cred, cam toate tipurile de sport. Înainte am practicat handbal, de exemplu, acum perioada asta ocazional mai făceam la sală și box, cu unul dintre antrenorii noștri.

Rep.: Care consideri că a fost în cazul tău rețeta succesului?

M.Z.: Cred că a fost pasiunea, iubirea pentru sport și îmi place de fiecare dată să îmi testez limitele. Mi-am dat seama în acești doi ani că sportul acesta înseamnă o echipă și cred că datorită lui Gusti Moldovan am reușit de fiecare dată să mă adun și să am mai multă putere. Nu m-aș vedea făcând sportul acesta fără el. Îi mulțumesc, a fost la fiecare competiție alături de mine, în zona scenei. Toată lumea vede doar ce e pe scenă, însă în spatele scenei e important să ai pe cineva să te ajute cu machiajul, să îți indice pozițiile pe scenă.

Rep.: Ai muncit mult pentru performanțele obținute? Spunea mai devreme președintele Federației, domnul Gabriel Toncean, că fitnessul și culturismul sunt sporturi de sacrificiu…

M.Z.: Da, e o muncă continuă, pentru că într-o pregătire pentru un campionat noi ne pregătim aproximativ cu cinci-șase luni înainte. Asta înseamnă o dietă ținută pe tot parcursul acestei pregătiri, antrenamente de cardio zilnic, antrenamente de forță și nu-ți permiți să faci nicio greșeală.

Rep.: Ce anume se punctează de către juriu atunci când ești pe scenă?

M.Z.: La categoria mea, Bikini Fitness, se punctează umerii, talia foarte îngustă, fesele, picioare subțiri și prezența scenică.

Rep.: Deci rețeta celebră, 90-60-90, nu e valabilă la Bikini Fitness…

M.Z.: Nu.

Rep.: Ce greutate și înălțime ai?

M.Z.: Am 1,60 metri înălțime, iar la concursuri de obicei am 49-50 de kilograme.

Rep.: Ce îți propui pentru viitor?

M.Z.: Pe plan sportiv urmează Campionatul European, unde sper să particip cu cea mai bună formă a mea, iar pe plan profesional vreau să dau admitere la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș.

A consemnat Alex TOTH