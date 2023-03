Despre educația socio-emoțională, cu Marius Luca la Conferințele Blaga

Distribuie

Conferințele Blaga, demers inițiat de prof. Cristina Drescan l-a avut oaspete la cea de a 30-a ediție pe Marius Luca, facilitator SeeLearning, protagonistul a două ateliere destinat elevilor și cadrelor didactice găzduite marți, 13 martie de Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”.

„Am ajuns la a 30-a ediție a Conferințelor Blaga, iar povestea continuă. Menționez că din 2015, am avut invitați de suflet din domenii precum arhitectură, sănătate, inginerie, artă, psihologie, literatură etc. din țară și străinătate (Olanda, Israel, Statele Unite, Regatul Unit etc.). La această ediție aniversară, l-am avut alături pe Marius Luca, facilitator SeeLearning, care a prezentat două ateliere de lucru elevilor și profesorilor . Azi nu mai este un secret că învățarea socio-emoțională ar trebui să fie parte integrantă a curriculumului școlar. Fără autocontrol, reglarea emoțiilor, dezvoltarea abilităților inter și intrapersonale, promovarea colaborării și înțelegerii nu se poate construi o comunitate și nu se poate vorbi nici despre sănătate mentală, nici despre succes școlar sau, mai încolo, despre reușite în viața profesională. Mă bucur că există o deschidere pentru educația socio-emoțională la școala noastră știind că orice mic efort contribuie semnificativ la starea de bine a comunității Blaga”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatorul Conferințelor Blaga.

„Atelierele susţinute de Marius Luca au adus mai aproape, atât elevilor cât şi profesorilor, concepte noi despre cum să formezi relații sănătoase cu alți oameni, despre cum să ai o viată interioară echilibrată şi sănătoasă din punct de vedere emoțional şi despre cum să fi un om respectos, responsabil şi nu în ultimul rând, parte valoaroasă a comunităţii. Acestea sunt nevoi şi aspirații ale omului dintotdeauna. Un lucru important pe care l-am învăţat este acela că noi trebuie să fim buni cu noi înşine prima dată, pentru, ca apoi, să putem să găsim forţa interioară să fim educatori şi formatori.”, a precizat prof. Andreea-Loredana Dumitrache, directorul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”

„Să creem un spațiu de siguranță pentru elevi”

Primul atelier a avut ca temă ”Cum să punem mintea (și inima) la contribuție” și a fost dedicat elevilor.

„În lucrul cu tinerii mă inspir foarte mult din spusele Mayei Angelou: ”Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă”. Consider că este important să creem un spațiu de siguranță pentru elevi să se simtă văzuți și auziti, primiți așa cum sunt, și nu așa cum ne dorim să fie. Este dificil să rezist impulsului de a le spune lucrurile pe care le au de făcut sau de evitat pentru a deveni oameni mai buni, așadar caut să le ofer o experiență în care să se simtă sprijiniți să descopere răspunsurile pentru ei. Am împărtășit așadar despre calitățile înnăscute pe care le avem cu toții: compasiune, generozitate și inclinația pentru colaborare. Pe drumul fiecăruia în viață este important să își aducă aminte resursele pe care le au cu ei de la început și să cultive potențialul de răbdare, discernământ, atenție, generozitate, empatie și bunăvoință, resurse care sunt prezente atât în fiecare dintre noi, cât și în cei care ne înconjoară”, a precizat Marius Luca.

„Actul de educație este strâns legat atât de starea de bine a profesorului”

A venit apoi rândul cadrelor didactice să aibă parte de un moment dedicat lor intitulat ”Educația inimii și a minții”, atelier de introducere în educația socială, emoțională și etică.

„Am admirat prezența dascălilor la atelierul de ”Introducere în SEE Learning – noțiuni de învățare socială, emoțională și etică”, cu atât mai mult cu cât ne-am întâlnit după o zi foarte încărcată pentru cei mai mulți dintre participanți. Am dorit să transmit celor prezenți că actul de educație este strâns legat atât de starea de bine a profesorului, cât și de cea a elevului. Nivelurile ridicate de stres, surmenajul, lipsa de motivație, descurajarea sunt simptome ale deconectării educației de nevoile reale ale elevilor și profesorilor. A ne concentra atenția asupra perfomanței, notelor, parcurgerii unor programe stufoase și deconectate de la realitate, transformarea profesorilor în birocrați care trebuie să dea raport pentru fiecare activitate, toate acestea în dauna cultivării relațiilor cu elevii și în dauna adresării nevoilor socio-emoționale ale acestora, nu fac decât să amplifice burnout-ul și dezangajarea tuturor participanților din educație, profesori, elevi și părinți. Prin SEE Learning se invață o resetare a priorităților în educație prin transformarea claselor în spații de siguranță fizică și emoțională, propice pentru clădirea abilităților de reziliență, antrenarea atenției și a conștientizării de sine, gestionarea emoțiilor și cultivarea compasiunii ca bază pentru realizarea de performanțe academice, și, implicit reușită în viață”, a subliniat Marius Luca.

„Ca să ne putem ocupa de mintea și inima copiilor, trebuie, în primul rând, să ne ocupăm de mintea și inima noastră. Aceasta am învățat noi, cadrele didactice de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin, în cadrul workshop-ului despre Educație emoțională susținut de Marius Luca. Am învățat că trebuie să îi dăm fiecărui elev locul lui și să îl ajutăm să se împlinească. Am învățat că trebuie să putem „citi” ființa care se află în clasă, care ne așteaptă, oră de oră, având în spate bucuriile sau tristețile nespuse. Am înțeles că merită cu adevărat să încercăm să ne cunoaștem mai bine, ca astfel, să îi înțelegem și pe ei, pe cei din spatele băncilor, ca să putem trage de frânghiile care îi trezesc și le activează sufletele. Am realizat că e bine să devenim mai sensibili, să fim sprijin altora, dar și să ne sprijinim pe ei; să le arătăm că drumul prin școală poate fi și prietenos, îi pregătește pentru drumul spre viață. Doar cunoscând și înțelegând mai bine pe cel de lângă noi, doar dărâmând anumite bariere ale comunicării și înțelegându-i emoțiile creăm un cadru în care elevul se poate dezvolta armonios. Dorim ca toate acestea să le putem vedea zi de zi, aici, în comunitatea Blaga!”, a declarat prof. Mirela Cioloca.

„Ediția aniversară a Conferințelor Blaga a oferit azi ocazia elevilor participanți de a reflecta asupra capacității lor de a-și înțelege și gestiona emoțiile. Exercițiile de concentrare și de captarea atenției au reprezentat un bun prilej de a conștientiza faptul că, inteligența emoțională este un factor important atât în relațiile cu cei din jur, cât și cu noi înșine. Astfel, în cadrul atelierelor de lucru s-a subliniat importanța sănătății mintale, s-a discutat despre ce putem face pentru a o menține; precum și despre faptul că empatia față de semenii noștrii poate duce la înțelegerea mai în profunzime a propriilor emoții, pe care trebuie să știm să le stăpânim.”, a spus Kosztan Katinka, profesor voluntar.

„Un atelier binevenit pe care l-am așteptat de ceva vreme. Că vrem să recunoaștem sau nu, în ceea ce privește educația socio- emoțională școala și societatea românească au multe de recuperat. A fost o oră plină în care mi-am reconfirmat faptul că achizițiile academice neînsoțite de dezvoltare emoțională nu sunt suficiente pentru a asigura starea de bine și de împlinire a elevului, că orice efort în evoluția viitorului adult trebuie să fie depus în echipă, că schimbarea în această privință începe cu fiecare dintre noi. A fost o oră în care eu m-am simțit bine și care mi-a deschis apetitul pentru a afla mult mai multe despre conceptul SEE Learning” – a spus prof. Emilia Moldovan.

„A fost ceva inedit pentru noi, o oportunitate unică, una de mare ajutor. Am ajuns să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine, am învățat o mulțime de lucruri noi despre mintea, inimile noastre și despre cum ar trebui să acționăm în diferite situații (de exemplu: când ne simțim nervoși). Per total a fost o experiență plăcută. Cu siguranță aș repeta-o.”, a precizat Daria Murar, elevă în clasa 10-a C.

„Consider că două ore de psihologie în ceea ce privește interacțiunea dintre oameni ne-au adus nouă, participanților, un mare beneficiu, deoarece ne-au făcut să înțelegem unele aspecte mai negre ale comunicării și interacțiunii dintre noi.” a declarat Șerban Bloj, elev în clasa 11-a C.

Alin ZAHARIE