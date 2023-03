Grădinița ZORI își deschide porțile pentru anul școlar 2023-2024

Distribuie

După ce anul 2022 a adus o nouă locație (Strada Pandurilor, nr. 32), Asociația Zori Kids din Reghin vine cu o nouă veste minunată, deschiderea grădiniței ZORI începând cu anul școlar 2023-2024. Grădinița va avea un program prelungit, fiecare grupă urmând să aibă un număr maxim de 10 copii.

„Din dragoste și dăruire vă anunțăm că am făcut toate demersurile pentru a deschide grădinița ZORI unde micuții vor avea parte de o educație tradițională combinată cu cea modernă plină de experiențe noi si utile în dezvoltarea fiecărui copil. Dorim să aducem conceptul ZORI – noi învățam experimentând, iubirea și atenția sunt pe primul loc, copilul este centrul Universului, sistemul se adapteaza la copil, iar inimile tuturor copiilor care ne vor trece pragul se vor considera cele mai de preț comori, asa cum v-am obișnuit”, a precizat Alina Cristina Farkas, președintele Asociației Zori Kids.

Potrivit reprezentanților Zori Kids vor fi disponibile 3 grupe cu un număr maxim de 10 copii de care se vor îngrijii specialiștii din domeniul educației cu experiența si cursuri din domenii noi ale educației inclusiv educație de tip Waldorf, specialiști Psihologi si terapeuți specializați pe diverse ramuri care vor acoperi terapii specifice fiecărei nevoi ( anxietate , logopedie, terapie comportamentala , 3C, kinetoterapie ,terapie senzorială ,psihopedagogie ) precum și de un Analist comportamental specializat in comportamentul copiilor si in crearea activităților in funcție de nevoile lor.

Asociația Zori Kids a luat ființă în anul 2019 sub aripa coordonatorului psiholog-terpeut Alina Farkas. Scopul asociației este de a creea un cadru de sprijin și acceptare a copiilor cu nevoi speciale și a părinților acestora.

De asemenea o dată cu anunțarea deschiderii grădiniței, s-a dat startul și la înscrierile pentru anul școlar 2023-2024. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0770 797 199.

(A. Z.)